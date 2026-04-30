XRP kritik 1,35 dolar desteğinde baskı altında kaldı

XRP’de son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği, piyasa analistlerinin dikkatini çekmiş durumda. Kripto para analisti Crypto Fiya, XRP’nin kısa vadeli görünümünde karmaşık ve kırılgan bir tabloya işaret ediyor. Son dönemde simetrik üçgenden yukarı yönde kırılım görülse de, bu hamle kalıcı olamadı ve yükseliş ivmesi kısa sürede zayıfladı:

XRP’deki son hareket, yatırımcıların anlık olarak iyimserleşmesini sağladı; ancak beklenen alıcı ilgisinin sürdürülememesi, kalıcı bir yükseliş için gerekli desteğin eksik olduğuna işaret etti.

Kritik destek hattı ve aşağı yönlü risk

XRP şu sıralarda 1,35 dolar seviyesinde güç bulmaya çalışıyor. Bu fiyat bandı, yatırımcılar açısından hem denge hem de risklerin belirginleştiği bir sınır olarak öne çıkıyor. Teknik analizde öne çıkan bir başka detay ise, XRP fiyatında ardışık olarak daha düşük zirvelerin oluşması. Bu gelişme, kısa vadede satış baskısının ağır bastığına ve yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olamadığına işaret ediyor.

CoinCodex verilerine göre, XRP şu anda 1,37 dolardan işlem görüyor ve son bir haftada yüzde 4,21 oranında değer kaybı yaşadı. Crypto Fiya, 1,35 dolar altında kalıcı bir fiyatlanma oluşması halinde, aşağıda 1,20–1,25 dolar aralığına kadar yeni bir düşüş dalgasının gündeme gelebileceğini vurguladı. Bu seviyede ise yeni alıcıların devreye girmesi ve fiyatı dengelemeye çalışması bekleniyor.

Buna karşılık, tekrar 1,45 dolar seviyesi aşılırsa kısa vadede satış baskısı hafifleyebilir ve fiyat yeniden direnç seviyelerine doğru harekete geçebilir. Şu an itibarıyla, piyasa dengesi yatay seyrediyor ancak eğilim bir miktar aşağı yönlü; boğaların kontrolü elde etmek için daha güçlü bir atağa ihtiyacı var.

Yükselen yatırımcı ilgisi ve düzenleyici gelişmeler

Fiyattaki sıkışma sürse de, piyasadaki genel duyarlılık ilginç bir biçimde iyileşme eğiliminde. XRP etrafındaki piyasa tartışmaları, son iki yılın en yüksek noktasına çıktı. Bunun önemli nedenlerinden biri, Rakuten Wallet’ın XRP entegrasyonu sonrası oluşan yeni beklenti dalgası oldu. Yatırımcılar, bu entegrasyonu XRP’nin hem günlük hayatta daha yaygın kullanılmasına hem de ana akım finansal araçlar arasında yer almasına yönelik bir işaret olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, Yahoo’nun yaptığı son ankete göre, kurumsal yatırımcıların yüzde 65’i, gündemdeki CLARITY Act adlı düzenleyici yasanın XRP açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor. Bu düzenlemenin devreye alınması halinde, XRP’ye yeni kurumsal para girişinin hızlanabileceği ve kripto varlığın, düzenlenmiş dijital varlık piyasalarındaki konumunu güçlendirebileceği öngörülüyor.

Sonuç olarak, XRP hem teknik açıdan zorlu bir destek bölgesinde bulunuyor hem de arkadan gelen pozitif yatırımcı ilgisi ve olası düzenleyici avantajlarla dikkat çekiyor. 1,35–1,45 dolar aralığındaki hareketlerin, XRP’nin kısa vadede hangi yöne evrileceğini belirlemede kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı şu anda 1,37 dolar seviyesinde işlem görüyor.