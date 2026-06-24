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Ekonomi

Bank of America, FED’in yıl sonuna kadar eylül, ekim ve aralıkta toplam 75 baz puan faiz artıracağını öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bank of America, FED’in eylül, ekim ve aralıkta toplam 75 baz puan faiz artıracağını öngörüyor.
  • 📌 Yeni FED Başkanı Kevin Warsh, ilk basın toplantısında enflasyonla mücadeleyi öncelik olarak öne çıkardı.
  • 💸 Daha yüksek faizlerin, $BTC ve genel kripto piyasasında risk iştahı ile fonlama koşullarını zorlayabileceği değerlendiriliyor.
  • 📊 Piyasalar şimdi FED’in yakından izlediği çekirdek PCE enflasyon verisine odaklanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bank of America, ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar üç kez faiz artıracağı yönündeki beklentisini güncelledi. Bankanın yeni tahminine göre FED, eylül, ekim ve aralık toplantılarında 25’er baz puanlık artışa giderek toplamda 75 baz puanlık sıkılaşma yapacak.

İçindekiler
1 Faiz beklentisinde yukarı yönlü revizyon
2 Kripto piyasasında likidite ve fonlama etkisi
3 Düzenleme tarafında farklı bir denge

Faiz beklentisinde yukarı yönlü revizyon

Bu değişiklikte, FED Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon konusunda verdiği sert mesajların ve Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri arasında sıkı para politikasına verilen desteğin etkili olduğu aktarıldı. Bank of America’nın ekonomi ekibi, 2026’daki son üç FOMC toplantısında 25 baz puanlık artış bekliyor.

Bank of America, ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından biri olarak küresel piyasalara ilişkin tahminleriyle yakından izleniyor. Warsh ise ilk basın toplantısında, enflasyonla mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olacağını vurguladı.

Bank of America, yıl sonundan önce üç FED faiz artışı bekliyor. Buna göre sıkılaşmanın eylül, ekim ve aralık aylarına yayılarak toplam 75 baz puana ulaşacağı hesaplanıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre en az dokuz FOMC üyesi, bu yıl en az bir faiz artışını desteklediğini kamuoyuna açık biçimde ortaya koydu. Deutsche Bank ile CME FedWatch verilerinin de benzer bir yön işaret etmesi, piyasa ile büyük yatırım bankaları arasında nadir görülen bir görüş birliği oluştuğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: Çekirdek PCE, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu izlerken yakından takip ettiği göstergelerden biridir. Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bıraktığı için fiyat baskılarının ana eğilimini daha net göstermesi amaçlanır.

Kurum veya göstergeBeklenti veya durum
Bank of AmericaEylül, ekim ve aralıkta üç faiz artışı, toplam 75 baz puan
FOMC üyeleriEn az dokuz üye bu yıl en az bir artışı destekliyor
Önümüzdeki veriÇekirdek PCE enflasyonu

Kripto piyasasında likidite ve fonlama etkisi

Faizlerin yükselmesi, genellikle riskli varlıklara yönelen sermayeyi sınırlandırıyor. Aynı zamanda gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplarken kullanılan iskonto oranı yükseldiği için yüksek oynaklığa sahip dijital varlıklar üzerinde baskı artabiliyor.

CoinShares verilerine atıfla, 2022 ile 2023 arasındaki önceki faiz artırım döngüsünde dijital varlık ETP’lerinde net çıkışlar görüldüğü belirtildi. Bu tablo, kurumsal yatırımcılar, ETF ihraççıları ve borsalar açısından daha sıkı bir sermaye ortamına işaret ediyor. Buna karşılık, stabilcoin ihraççılarının rezervlerinden daha yüksek getiri elde etme olasılığı bulunuyor.

Artan politika faizleri, riskli varlıklara ayrılan kaynağı daraltırken geliştirici ekipler için girişim sermayesi akışını da zayıflatabilir. Sermaye maliyetindeki yükselişin, kripto ekosistemindeki fonlama koşullarını zorlaştırması bekleniyor.

Haberde, 2024 ve 2025 dönemindeki gevşeme eğiliminin Bitcoin ve Ethereum gibi büyük dijital varlıklara destek verdiği, 2026 görünümünün ise bunun tersine enflasyon odaklı bir para politikasına işaret ettiği kaydedildi. Bu nedenle piyasada büyüme yerine fiyat istikrarının öne çıktığı bir döneme girildiği değerlendiriliyor.

Düzenleme tarafında farklı bir denge

Düzenleyici cephede ise daha sıkı finansal koşulların dijital varlıklara yönelik denetim baskısını kısmen azaltabileceği, ancak zincir üstü likiditenin dayanıklılığı açısından yeni bir sınav yaratabileceği ifade edildi. Bir sonraki kritik başlık olarak çekirdek PCE verisi izlenecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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