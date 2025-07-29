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AVAX, LTC, HBAR, DOT, APT, ADA Coin de Listede: Kripto Para Piyasası ABD’nin Sıradaki Adımına Odaklandı

Özet

  • Trump yönetimi Bitcoin ve Ethereum’dan sonra yeni kripto paraları stratejik rezerve eklemeyi değerlendiriyor.
  • Litecoin, Hedera, Polkadot, Chainlink, Dogecoin, Avalanche ve Aptos olası adaylar olarak öne çıkıyor.
  • Uzmanlara göre yeni kripto para seçim süreci ulusal çıkar ve kurumsal talep dengesiyle şekillenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Stratejik Kripto Para Rezervi’ne Bitcoin (BTC) $118,760.78 ve Ethereum’dan (ETH) sonra yeni kripto paralar eklemeye hazırlanıyor. Onaylanan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) $3,872.48 ETF’lerinin ardından Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA) $0.825808 için sıranın yaklaştığı ifade ediliyor. Piyasadaki asıl merak ise Trump yönetiminin rezerv listesine hangi altcoin‘leri dahil edeceği. Artan kurumsal ilgi potansiyel ETF onaylarının zamanlamasını daha da kritik kılıyor.

Alt Başlıklar
Trump’ın Olası Altcoin SeçimleriPiyasa Beklentileri

Trump’ın Olası Altcoin Seçimleri

CryptoRank’ın değerlendirmesine göre ABD’nin Stratejik Kripto Para Rezervi’ne eklenebilecek en güçlü adaylar arasında Litecoin $113.38 (LTC), Hedera (HBAR), Polkadot (DOT), Chainlink $18.99 (LINK), Dogecoin $0.240277 (DOGE), Avalanche $26.84 (AVAX) ve Aptos (APT) yer alıyor.

ABD Altcoin

Özellikle 32.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Dogecoin, Elon Musk ile kurduğu popülerlik bağı sayesinde öne çıkıyor. Trump yönetiminin “ABD kontrollü kripto para stratejisi” hedefiyle uyumlu görülürse DOGE için bir spot ETF ihtimali kuvvetlenebilir. Hedera ve Chainlink ise 10.4 milyar dolarlık değerleri ve güvenlik‑odaklı altyapılarıyla ulusal çıkarlarla örtüşen finansal uygulama çözümleri sunuyor. Uzmanlar Litecoin için ise yıl sonuna dek yüzde 90 ihtimalle SEC’in ETF onayı vermesini bekliyor. LTC’nin “Bitcoin’e hızlı alternatif” misyonu altcoin’in kurumsal yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Dogecoin dışındaki orta ölçekli kripto para projeleri de dikkat çekiyor. Avalanche, Polkadot ve Aptos sırasıyla 9.6 milyar, 7.52 milyar ve 3.74 milyar dolarlık piyasa değerleriyle teknik yeterliliklerini kanıtlamış durumda. Çoklu Blockchain’li mimarileri, hızlı işlem onay süreleri ve artan geliştirici toplulukları ETF hazırlıklarında güçlü referans oluşturuyor. Trump’ın seçici düzenleyici yaklaşımı bu projelerin kurumsal desteğe kavuşma olasılığını belirginleştirirken, SEC’in karar takvimi piyasa fiyatlamalarını yakından etkilemeye devam ediyor.

Piyasa Beklentileri

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, ABD’nin kripto parayı ekonomik üstünlük aracı olarak kullandığını öne sürerek ulusal çıkarlara uygun coin’lerin korunacağına dikkat çekti. Buna göre yönetimin desteklediği ETF başvuruları hızla ilerlerken, liste dışı kalan projeler daha gevşek korumayla karşılaşabilir. Politik etki altında şekillenen seçici düzenleme ABD’de kripto para düzenlemelerinin merkezileştiği eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Trump’ın odaklandığı “stratejik rezerv” mantığı seçilen kripto paraların küresel likidite ve teknolojik kapasite açısından ABD’ye avantaj sunmasını hedefliyor. Eğer süreç beklenildiği gibi ilerlerse yeni ETF onayları hem piyasa derinliğini artıracak hem de Amerikan yatırımcılarının kripto para portföylerini genişletecek. Ancak hangi altcoin’in nihai listeye gireceği SEC’in inceleme süreci ve siyasi öncelikler doğrultusunda netleşecek.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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