AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Kritik Aşamaya Geçti

AVAX grafik yorumuna geçmeden önce kripto para biriminin zirve seviyesi olan 146,22 dolardan halen daha yüzde 85,62 oranında aşağı seviyelerde olduğunu belirtelim. Fiyat uzunca bir zamandır düşüş eğilimindeydi. 8,65 dolar seviyesinden toparlanma gerçekleşti. 24,69 dolara kadarki yükseliş göz doldurdu.

AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Direnç Ortasında Duruşunu Koruyor

Avalanche (AVAX) şu anda dikkatli gözlem gerektiren bir seviye olan 22 dolarlık kritik üst dirençte suları test ediyor. Ayıların bu konumu şiddetle savunması ve potansiyel bir piyasa hesaplaşmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Bu yüzden mücadelenin sert bir şekilde devam ettiğini görüyoruz.

Zorlu 22 dolarlık dirence rağmen yükseliş momentumu sabit kalmaya devam ediyor. Boğaların zeminlerini korumayı başarması ve mevcut seviyeden önemli bir geri çekilmeye direnmesi durumunda, 22 doların üzerinde bir atılım olasılığı artacak. Böyle bir senaryoda parite, ayılar tarafından zorlu bir savunmanın beklendiği 25 dolar işaretini hedefleyebilir.

Kritik Seviyeler ve Potansiyel Düzeltme

AVAX grafiğine bakıldığında 18,40 dolar seviyesindeki 20 günlük Üssel Hareketli Ortalamanın (EMA), aşağı yönlü herhangi bir hareket için izlenmesi gereken kritik bir seviye olarak ortaya çıktığı görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi, daha derin bir düzeltmenin başlangıcına işaret edebilir ve potansiyel olarak 16 dolara doğru bir inişe yol açabilir. Böyle bir değişim, AVAX/USDT kurunun 10,50 dolar ila 22 dolar arasındaki daha geniş aralıkta daha da konsolide olabileceğini gösterecek.

Mevcut piyasa dinamiklerinde gezinmek, hem yükseliş direncine hem de potansiyel düşüş savunmalarına dikkat etmeyi gerektiriyor. AVAX çok önemli 22 dolar seviyesine yaklaşırken, traderlar ve yatırımcılar bir atılım ya da geri çekilme işaretleri için tetikte olmalı. Bu seviyeler arasındaki etkileşim muhtemelen Avalanche’ın kripto para piyasasındaki kısa vadeli yörüngesini şekillendirecek.

AVAX Fiyatı

Altcoin AVAX yazıyı yazarken 20,95 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para birimi AVAX son fiyat artışıyla birlikte piyasa değerini 15 milyar 140 milyon dolar seviyesine getirdi. AVAX’ın maksimum arzının 720 milyon olacağını belirtelim.

Piyasada dolaşımda olan AVAX adedi ise 365 milyona yaklaşmış durumda. Bir sonraki boğa döneminde önemli atılımlar gerçekleştirmeye aday bir kripto para birimi olan AVAX’in eski zirvesini aşması şimdiden 7 katlık bir kazanç anlamına gelecek.