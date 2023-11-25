Avalanche (AVAX)

AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Kritik Aşamaya Geçti

Özet

  • AVAX kritik direnç olan 22 doları aşmaya çalışıyor.
  • Boğalar için hedef 25 dolar olarak belirlendi.
  • Ayılar fiyatı 18,40 dolar seviyesine çekmeye çalışıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

AVAX grafik yorumuna geçmeden önce kripto para biriminin zirve seviyesi olan 146,22 dolardan halen daha yüzde 85,62 oranında aşağı seviyelerde olduğunu belirtelim. Fiyat uzunca bir zamandır düşüş eğilimindeydi. 8,65 dolar seviyesinden toparlanma gerçekleşti. 24,69 dolara kadarki yükseliş göz doldurdu.

İçerikler
AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Direnç Ortasında Duruşunu KoruyorKritik Seviyeler ve Potansiyel DüzeltmeAVAX Fiyatı

AVAX Grafik Yorumu: Boğalar Direnç Ortasında Duruşunu Koruyor

Avalanche (AVAX) şu anda dikkatli gözlem gerektiren bir seviye olan 22 dolarlık kritik üst dirençte suları test ediyor. Ayıların bu konumu şiddetle savunması ve potansiyel bir piyasa hesaplaşmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Bu yüzden mücadelenin sert bir şekilde devam ettiğini görüyoruz.

avax cointurk

Zorlu 22 dolarlık dirence rağmen yükseliş momentumu sabit kalmaya devam ediyor. Boğaların zeminlerini korumayı başarması ve mevcut seviyeden önemli bir geri çekilmeye direnmesi durumunda, 22 doların üzerinde bir atılım olasılığı artacak. Böyle bir senaryoda parite, ayılar tarafından zorlu bir savunmanın beklendiği 25 dolar işaretini hedefleyebilir.

Kritik Seviyeler ve Potansiyel Düzeltme

AVAX grafiğine bakıldığında 18,40 dolar seviyesindeki 20 günlük Üssel Hareketli Ortalamanın (EMA), aşağı yönlü herhangi bir hareket için izlenmesi gereken kritik bir seviye olarak ortaya çıktığı görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi, daha derin bir düzeltmenin başlangıcına işaret edebilir ve potansiyel olarak 16 dolara doğru bir inişe yol açabilir. Böyle bir değişim, AVAX/USDT kurunun 10,50 dolar ila 22 dolar arasındaki daha geniş aralıkta daha da konsolide olabileceğini gösterecek.

Mevcut piyasa dinamiklerinde gezinmek, hem yükseliş direncine hem de potansiyel düşüş savunmalarına dikkat etmeyi gerektiriyor. AVAX çok önemli 22 dolar seviyesine yaklaşırken, traderlar ve yatırımcılar bir atılım ya da geri çekilme işaretleri için tetikte olmalı. Bu seviyeler arasındaki etkileşim muhtemelen Avalanche’ın kripto para piyasasındaki kısa vadeli yörüngesini şekillendirecek.

AVAX Fiyatı

Altcoin AVAX yazıyı yazarken 20,95 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para birimi AVAX son fiyat artışıyla birlikte piyasa değerini 15 milyar 140 milyon dolar seviyesine getirdi. AVAX’ın maksimum arzının 720 milyon olacağını belirtelim.

avax fiyati cointurk

Piyasada dolaşımda olan AVAX adedi ise 365 milyona yaklaşmış durumda. Bir sonraki boğa döneminde önemli atılımlar gerçekleştirmeye aday bir kripto para birimi olan AVAX’in eski zirvesini aşması şimdiden 7 katlık bir kazanç anlamına gelecek.

You Might Also Like

455 Günlük Mücadelenin Ardından Avalanche (AVAX) Fiyat Tahminleri

10 Milyon Dolarlık Alım Müjdesi! Popüler Altcoin İçin Büyük Destek

2x Yapan Altcoin’e Yeni Bir Ortak Geldi! Fiyatta Son Durum

Avalanche (AVAX) Ekosistemi Canlanıyor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?

Hitesh Malviya: AVAX Coin Bu Daha Başlangıç Olabilir! Avalanche (AVAX) Kaç Dolar Olur?

Bu Haberi Paylaş
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance Kargaşasının Ortasında Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Bu Seviyeye Gelebilir mi?
Bir Sonraki Yazı Coinbase Hissesinde Yükseliş Devam Ediyor: COIN Neden Yükseliyor?
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Coinbase Hissesinde Yükseliş Devam Ediyor: COIN Neden Yükseliyor?
Coinbase
Binance Kargaşasının Ortasında Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Bu Seviyeye Gelebilir mi?
Shiba Inu (SHIB)
Bitcoin Bu Analiste Artık Short Pozisyon Açtırmıyor! Yeni Seviyeler Bekleniyor
BITCOIN (BTC)
Santiment Açıkladı! Bitcoin’in 40.000 Dolar Olmasını Bu Gelişme Besleyecek
BITCOIN (BTC)
Lost your password?