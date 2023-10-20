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Arjantin’den CBDC Hamlesi: Başkan Adayı Enflasyonu Düşürmek İçin İlginç Bir Vaatte Bulundu

Özet

  • Arjantin'de başkan adayı Sergio Massa'dan ilginç bir seçim vaadi geldi.
  • Ayrıca Ekonomi Bakanı olan Massa, seçilmesi halinde CBDC projesini ele alacak.
  • CBDC projelerine ilgi bütün dünyada devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
01:00
20 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Arjantin Merkez Bankası, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesinin ulusal ekonomi için potansiyel faydaları hakkında bir dizi açıklamada bulundu. Bu açıklamaların ardından ülkede CBDC hayata geçirmek için bir dizi mevzuat çalışmasını hızlandırdığını kamuoyuna bildirdi. Ekonomi Bakanı ve başkan adayı olan Sergio Massa bu projeyi bir seçim vaadi olarak kullanıyor.

Arjantin’in CBDC Hamlesi

Arjantin Merkez Bankası Direktörü Juan Agustín D’Attellis Noguera, yerel bir kanal olan Filo News kanalında kamuya açık bir tartışma sırasında merkez bankasının yakın zamanda Ekonomi Bakanı ve başkan adayı Sergio Massa tarafından önerilen dijital peso CBDC projesi için yasal çerçeve üzerinde çalıştığını açıkladı.

18 Ekim’de yayınlanan programda düşüncelerini açıklayan Noguera’ya göre CBDC projesi mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna sunulacak ve ülkenin parlementosu olan Congreso de la Nacion Argentina’ya tanıtılacak. Yetkili, Massa’nın CBDC projesine yaklamışına dikkat çekti ve Arjantin ekonomisinin ABD doları üzerine kurulması gerektiğini savunan bir diğer başkan adayı ve Bitcoin dostu Javier Milei’nin bu tutumunun dolaylı olarak eleştirdi.

Noguera merkez bankası dijital para birimini savunmak için daha önce de açıklamalarda bulunmuştu. Ekim ayı başlarında dijital peso projesinin Arjantin ekonomisinin 2024 gibi kısa bir sürede istikrara kavuşmasına yardımcı olabileceğini olan inancını dile getirmişti.

CBDC Projelerine İlgi Artıyor

Yetkiliye göre merkez bankası dijital para birimi projesinin sunduğu en önemli özellik hükümetin vergi sisteminde işine yarayabilecek izlenebilirliği oldu. Bununla birlikte uluslararası para transferlerinin kolaylaşması ve işlemlerin daha hızlı ve düşük komisyon ücretleriyle gerçekleşmesi de CBDC projesini bir adım öne çıkarıyor.

2 Ekim’de Ekonomi Bakanı ve başkan adayı Sergio Massa, seçimi kazanması halinde Arjantin ekonomisinde devam eden enflasyon sorununu çözmeyi amaçlatan dijital pes projesini kullanıma sunacağını taahhüt etmişti. Arjantin’de gerçekleştirilen son seçim anketlerine göre Massa, ABD dolarının Arjantin’in resmi para birimi olarak kabul edilmesini savunan ve merkez bankasının ekonomideki rolüne karşı çıkan Javier Milei’nin az farkla gerisinde kalıyor.

Arjantin’de yaşanan bu gelişmelerle birlikte dünyanın birçok ülkesinde CBDC projeleri ilgi görmeye devam ediyor. Rusya Merkez Bankası CBDX projesinde pilot test aşamasına gelirken Avrupa Birliği yasal mevzuat üzerinde çalışıyor ve ihraççı şirket arayışına geçti.

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