Önümüzdeki yıllarda risk piyasalarını nasıl bir ortam bekliyor? Kripto paralar, emtia ve hisse senetleri nasıl performans gösterir?

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Önümüzdeki yıllara dair Fed atacağı adımlarla ilgili önemli duyurular yaptı. Peki piyasalar nasıl etkilenecek. Son toplantıda yapılan açıklamaların sonuçlarını 2025 yılına kadar göreceğiz ve piyasaya daha geniş perspektiften bakıp yaşanacaklara dair hazırlık yapmak önemli. Fed’in son açıklamaları ve bizi bekleyenlere dair detaylı bir inceleme yapalım.

Fed Ne Yapacak?

ABD Merkez Bankası Çarşamba günü faiz oranlarını son 15 yılın en yüksek seviyesine işaret edecek şekilde %0,5 oranında artırdı. Faiz oranlarındaki artışla birlikte Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililer, 2024 yılına kadar herhangi bir indirime gidilmeyerek daha yüksek olması beklenen gelecek yılın faiz oranlarını duyurdu. Elbette bu oranlar FOMC üyelerinin beklentileri ve Powell tarafından söylendiği gibi “yukarı yönlü” revize edilebilir. Nitekim önceki hedefler revize edilmişti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz oranının ulaşmasının beklendiği nokta olan “terminal oranı”, bireysel üyelerin beklentilerinin “nokta grafiğini” analiz ederek hesapladı. 19 noktadan 17’si faiz oranının 2023’te %5’in üzerine çıkacağını gösterdi.

Böylece, analize göre, beklenen nihai oran %5.1’dir; bu da %5 – %5.25’lik bir hedef orana eşdeğerdir ve Kasım ayında tahmin edilen %4.6’dan çok daha yüksek bir orandır. Akabinde Çinli muhabir Colin Wu, Twitter hesabı Wu Blockchain üzerinden, Fed’in gelecek yılın sonunda daha yüksek faiz oranları ve işsizlik oranı tahmininde bulunmasının, Fed’in yerleşik enflasyonu kabullenmesi anlamına geldiğini yazdı.

“ABD Fed’in 2023 yılı sonuna kadar faiz oranlarını %5,1’e yükseltmeyi beklemesi, GSYH büyümesinin gelecek yıl sadece %0,5 olacağı ve işsizliğin şu anda %3,7’den %4,6’ya tırmanacağı tahmini, Fed’in enflasyonun yatırımcılardan daha yerleşik olduğunu düşündüğünü gösteriyor”

Piyasalar Nasıl Etkilenecek?

Eylül 2022’de Fed yetkilileri faiz tahminlerini %4,4 ve gelecek yıl için %4,6 olarak açıklamış olsa da, Kasım ayındaki bir sonraki toplantıda Jerome Powell faizin %0,75 oranında artırıldığını duyurdu. Kasım ayındaki konferansta Powell’ın ekonominin kritik durumu ile ilgili olarak faiz oranlarının düşme ihtimalinin çok az olduğu yorumunda bulunması dikkat çekicidir.

“Artışların hızının ne zaman azaltılacağı sorusu artık faizlerin ne kadar yükseltileceği ve para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı sorusundan çok daha az önemli.” – Powell

Özetle, son birkaç aydaki ekonomik tahminlerin analizi, faiz oranlarının daha hızlı hareket ettiğini ve tahminlerin bile daha önce hesaplanan nihai oranlardan artırılması gerektiğini göstermektedir.

Buna göre faizler artık daha yavaş da olsa istikrarlı biçimde artmaya devam edecek. Fed önümüzdeki yıl kesinlikle faiz indirimine gitmeyeceğini açıkladı. Üstelik enflasyon için %2 hedefleri 2025 yılına odaklandığı için faizleri 11 ay hatta daha uzun süre tepe noktada tutmak isteyeceklerdir. Henüz enflasyonun tepe noktaya ulaşmadığını düşünürsek önümüzdeki yıl sıkı para politikasının devam ettiğini göreceğiz. Sonuç olarak altın, kripto para ve hisse senetleri 2023 ile 2024 yıllarında yaşadığı kayıpları pek telafi edebilecek gibi görünmüyor. Bundan dolayı riski çok daha az olan ABD tahvillerine yoğun ilgi var. Yatırımcıların bu çerçevede daha fazla düşüşe hazırlıklı olması gerekebilir. Bir sonraki toplantı Şubat ayı başında yapılacak ve resesyon korkusu Powell ve ekibini sarmadığı sürece şahin, şahine yakın açıklamalar görmeye devam edeceğiz.

Orta vadede enflasyonun %7,1 olan mevcut seviyesinden hızla %4’ün altına düşmesi Fed’in tepe faizlerin tepe noktası kararını vermesine yardımcı olabilir. Bunun dışında %0,2’lik düşüşlerin risk piyasalarına ciddi pozitif katkılar sağlaması pek olası görünmüyor.