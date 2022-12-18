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Bitcoin (BTC) merkezi borsalarda yaşanan krizler sonrasında ayakta kalmaya çalışırken, önde gelen bir analist kritik veriye dikkat çekti.

Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bu Seviyeye Gelmeli!

Önde gelen metriklerden Korku ve Açgözlülük Endeksi, bugün 2 puan düşerek 28/100’den 26/100’e düştü. Bu durum, piyasada “korku” durumuna işaret ediyor. Bitcoin, yine 17.000 doların altına düşerken, makroekonomik şartlardaki belirsizlik nedeniyle endeks ivme kaybetmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, Binance’ta iddia edilen likidite krizinin ve FUD dalgasının yakın vadede ortadan kalkması pek olası olmadığından, BTC’deki düşüş derinleşebilir. Kıdemli analist Bob Mosan’a göre, bu süreçte hem ABD’de hem de küresel ekonomideki belirsizlik BTC fiyatını etkilemeye devam edecek.

Ayrıca FTX krizinin neden olduğu güven ve şeffaflık sorunlarının giderilmesi de zaman alacak. Krizler dalgasındaki ateşin şimdi de Binance’a sıçraması durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Uzmana göre, endeksin 20’nin altına düşmesi BTC’de yeni düşük seviyelere neden olabilir. BTC’nin 20.000 dolara yükselişini desteklemek için endeksin FTX öncesi 6 Kasım’daki en yüksek değer olan 40/100’ü hedeflemesi gerekecek.

Binance: FUD Etkili Olmaya Devam Edecek!

Teknik açıdan Bitcoin, değerini 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutmakta zorlandı. Haftalık zaman diliminde, mevcut düşüş trendinin Mayıs ayının sonundan bu yana devam ettiğini görebiliriz. Göreceli Güç Endeksi (RSI) konsolidasyon döneminin sürebileceğini ortaya koyuyor. İşlem hacmi açısından en büyük kripto borsasını çevreleyen FUD, kripto para piyasasının bu ayı döngüsünde üstesinden gelmek zorunda kalacağı son büyük engel olabilir. Analistlere göre, BNB krizi nedeniyle yatırımcılar daha fazla istikrar sunan Bitcoin ve Ethereum’a (ETH) yönelebilir. Binance’i çevreleyen FUD önümüzdeki hafta devam ederse, BTC’nin fiyatı daha da düşebilir.

FTX krizi, dünya çapında 5 milyondan fazla yatırımcıyı mağdur etti. Kaos ayrıca birçok kripto para şirketini olumsuz etkiledi. ABD merkezli kripto piyasası komisyoncusuCumberland, sektörün şu anda toparlanma sürecinde olduğunu bildirdi Firma, meydana gelen iflaslardan sonra toparlanmanın zaman alacağını belirtti. Güncel Veriler, piyasadaki düşük likidite ve volatilite nedeniyle sürdürülebilir ralli ihtimalinin zor olacağını gösteriyor. Bu süreçte Bitcoin‘in 20.000 doları geçmesi kritik önem teşkil ediyor.