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Bitcoin Tehlikeli Sularda! Nam Salan 3 Analist Son Noktayı Koydu: Bu Seviyeler Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) enflasyona ve Fed'in para politikasına yenik düşerken, önde gelen 3 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair kritik verileri paylaştı. 
20:30
18 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) enflasyona ve Fed’in para politikasına yenik düşerken, önde gelen 3 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair kritik verileri paylaştı.

Analist: ‘Bu Seviye Tutulmalı’

Bitcoin ve hisse senetleri, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğini ima etmesinin ardından yine düşüş eğimine girdi. S&P, Dow ve Nasdaq ivme kaybederek üst üste ikinci hafta değer kaybetti. Bitcoin, yeniden 17.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışırken Binace’a yönelik iddialar ve FUD dalgası piyasaları etkilemeye devam ediyor. Volatilitedeki artışa rağmen, Bitcoin Kasım ayının başından bu yana hala sıkışıp kaldığı aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Bu süreçte makro şartlarda çok az değişiklik oldu. Kitco’nun kıdemli teknik analisti John Wyckoff, Çarşamba günü beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra  Bitcoin’in yeniden düzeltme aşamasıında olduğunu belirtti.

Bitcoin’in son birkaç gündeki mücadelelerinin bir sonucu olarak,  Twitter’daki  yatırımcı ruh hali düşüş eğilimi gösteriyor. Piyasada Moustache olarak binenen analist BTC‘nin 17.000 doları tutamaması durumunda 15.600 dolar ila 14.600 dolardaki daha düşük destek seviyelerine düşme olasılığına dikkat çekti. BTC, an itibariyle 16.731 dolardan işlem görüyor. Önde gelen analistlerden StanTrader da BTC’nin yine belirsiz bir sürece girdiğini belirtti.

Makro Ortam, Belirsizliğini Koruyor!

Kripto para piyasası FTX krizinin etkilerinden kurtulmaya çalışırken, Binance ve diğer merkezi borsalarda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle endişeler devam ediyor. Bloomberg raporuna göre, güven kaybının ardından borsalarındaki işlem hacimleri yarı yarıya düştü.  Bitcoin, Etherum (ETH) ve ilk 100’deki atlcoin’lerin  değerini gösteren endeks bu yıl %60’tan fazla düştü. Bu durum mevcut ayı piyasasının boyutunu gösteriyor.

Fed’in para politikası belirsizliğini korurken, Bitcoin daha şahin bir duruş sergileyen kurum karşısında yine zor bir sürece girebilir. uzmanlar, son günlerde Binance’ta meydana gelen sorunlardan kaynaklanan endişelerin Bitcoin’in kısa vadede toparlanmasını engelleyeceğine inanıyor. FTX krizinin domino etkileri ise devam ediyor.  Beklenenden düşük gelen enflasyon verileri sonrasında ivme kazanan, kripto paralar bugün yeniden düşmeye başladı. Hafta boyunca küresel çaptaki merkez bankalarının hamleleri, kripto paralardaki ralliyi tamamen kontrol altına aldı. Federal Rezerv’in (Fed) Çarşamba günkü 50 baz puanlık artışına İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aynı oranda faiz artışı ile eşlik etti.

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