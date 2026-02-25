ABD’de Büyük Yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden Çıkmaya Başladı

2025’in son çeyreğinde ABD’deki büyük portföy yöneticilerinin elindeki Bitcoin ETF pozisyonlarında belirgin düşüşler yaşandı. Özellikle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) her çeyrek rapor sunan ve “13F filer” olarak bilinen büyük yatırım kurumları, yılın son çeyreğinde toplamda 1,6 milyar dolara yakın bir ETF satışıyla öne çıktı. Bu satışların tüm piyasaya yayılmadığı, daha çok belirli yatırımcı grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

En Fazla Satışı Yatırım Danışmanları ve Fon Yöneticileri Yaptı

13F dosyalayıcıları arasında en sert ETF azaltımını yatırım danışmanları ve hedge fonları gerçekleştirdi. Çeyrek sonunda bildirilen rakamlar, bu iki grubun toplamda yaklaşık 25 bin Bitcoin’e denk gelen ETF satışı yaptığını ortaya koyuyor. Bu yatırımcılar, ABD finans piyasalarında portföy büyüklüğü 100 milyon doların üzerinde olan ve yatırım alanında oldukça etkin fonlardır. Açıklanan verilere göre, en fazla satış yapan yatırım danışmanlarının portföyünden 21.831 BTC, fon yöneticilerinin portföyünden ise 7.694 BTC’lik pay azaldı.

Kurumsal Portföy Dağılımında Dikkat Çeken Değişim

Yatırım danışmanları ve fon yöneticilerinin yanı sıra brokerlar ve bankalar da Bitcoin ETF pozisyonlarını azalttı. Ancak holding şirketleri ve bazı kamuya bağlı kurumlar ise ETF varlıklarını arttırdı. Söz konusu veriler, piyasada tüm kurumların eş zamanlı olarak olumsuz pozisyon almadığını gösteriyor.

Yıllık verilere bakıldığında son çeyrekte ETF’lerdeki varlık azalmasının özellikle belirgin hale geldiği, bu trendin Bitcoin fiyatları üzerinde de etkili olduğu görülüyor. Bitcoin ETF’lerine yönelik sürekli ve yüksek hacimli günlük çıkışlar, özellikle şubat ayında göze çarptı. Bu süreçte arka arkaya fazla sayıda çıkış gözlemlendi ve Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

13F dosyalama raporları, yatırımcıların yıl sonu portföylerinde hangi ürünlere ağırlık verdiğini ve değişen risk iştahını ortaya koyuyor. Ancak burada gerçekleşen satışlar doğrudan borsalardan Bitcoin satışı olarak değerlendirilmemeli; esasen ETF hisselerindeki azalma, spot piyasadaki etkilerden ayrı şekilde ele alınıyor.

Bazı kurumsal yatırımcıların ETF’leri kısa vadeli alım-satım veya riskten korunma işlemleri için kullandığı, doğrudan “uzun vadeli yatırım” niyetiyle hareket edilmediği de biliniyor. Yani belirli portföylerin zayıflaması, tüm piyasa oyuncularının pes ettiği anlamına gelmiyor.

Öte yandan, güçlü yatırımcı ilgisinin zayıflaması ile birlikte, Bitcoin’de kısa vadede toparlanma yerine, dalgalı bir baskı dönemi devam ediyor. ETF akışlarındaki negatif tablo sürdükçe, kripto para piyasasında da temkinli hava korundu.

Analistlere göre, günlük ETF girişlerinin artıp birkaç gün üst üste pozitife dönmediği sürece, piyasadaki oynaklık yüksek kalabilir.