Bloomberg Intelligence, Şubat ayı için resmi kripto para görünümüne ilişkin raporunu yayımlayarak popüler bir altcoin'in kitlesel olarak benimsenmesini ve Ethereum'un (ETH) Bitcoin'e (BTC) kıyasla daha iyi performansın göstermesinin beklendiğini belirtti.

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Bloomberg Intelligence, Şubat ayı için resmi kripto para görünümüne ilişkin raporunu yayımlayarak Polygon’un (MATIC) kitlesel olarak benimsenmesini ve Ethereum’un (ETH) Bitcoin’e (BTC) kıyasla daha iyi performansın göstermesinin beklendiğini belirtti.

Rapordaki Polygon Vurgusu

Bloomberg Intelligence’ın son kripto para raporuda, kripto para projelerine güç sağlamak ve Ethereum işlemlerini ölçeklendirmek için tasarlanmış bir Layer 2 (L2) ağı olan Polygon‘un yükselişine vurgu yapılıyor. Raporda “Dünya genelindeki tüm Blockchain ekonomisi içinde Polygon, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için üçüncü en büyük ekosisteme sahip. Aave ve Uniswap dahil olmak üzere Ethereum üzerinde en popüler DeFi dApp’lerinin çoğu Polygon’a taşındı ve Polygon üzerinde geliştiriliyor. Polygon’un 359 dApp’i, en yakın L2 rakibinin üç katından fazla ve Ethereum’un yarısı kadar. Ayrıca, ağın en yakın alternatif Layer 1 (L1) rakipleri olan Avalanche ve Fantom’dan daha fazla geliştiricisi var.” denildi.

Raporda ayrıca Polygon’un Nike, Disney, Starbucks, Coca-Cola, Meta ve Reddit gibi ana akım kurumsal devler tarafından giderek daha fazla benimsendiği vurgulanıyor:

Polygon’un 2022’nin ikinci yarısındaki marka ortaklıkları dizisine dayanarak, bu yıl ana akım NFT’nin benimsendiği yıl olabilir. Ağdaki aktif kullanıcı sayısındaki patlama, ağın arkasındaki şirket olan Polygon Technology’nin gişe rekorları kıran kurumsal ortaklıklarından kaynaklanıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Polygon ağının yerel varlığı MATIC, bu yazının hazırlandığı sırada 1,18 dolardan el değiştiriyor. MATIC’te tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 27 Aralık 2021 tarihinde 2,92 dolarla kaydedildi. MATIC, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 59,58 altında işlem görüyor.

Bloomberg, Resesyon Konusunda Uyardı

Bloomberg Intelligence ayrıca kripto para piyasasını bir bütün olarak analiz ederek, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve altcoin’lerin ilk kez küresel bir resesyonla mücadele etmek zorunda kalacağını belirtiyor:

Kripto paralar ilk gerçek resesyonla karşı karşıya kalabilir, bu genellikle daha düşük varlık fiyatları ve daha yüksek volatilite anlamına gelir. ABD’deki son önemli ekonomik daralma olan finansal kriz Bitcoin’in doğuşuna yol açmıştı ve yaklaşan olası ekonomik sıfırlama da benzer dönüm noktalarına işaret edebilir. Kilit soru, uzun vadeli kazanımların devam etmesinden önce ne kadar fiyat sancısı yaşanacağıdır.

Ethereum’un Bitcoin’den Daha İyi Performans Göstermesi Bekleniyor

Bloomberg Intelligence, Bitcoin ve Ethereum özelinde ise uzun vadede ETH’nin BTC’ye karşı uzun vadede bir yükseliş trendini sürdürmeye doğru kesin bir yolda olduğunu tahmin ediyor: