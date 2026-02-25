Mastercard, Kripto Para Aktivitelerini Artırıyor: Stablecoin ve Web3’e Yeni Odak

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Mastercard, stablecoin tabanlı kartların kullanımı ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ödemelerini ölçeklendirmek amacıyla “Kripto Para Akışları Direktörü” pozisyonu için ilan verdi. Şirket, Web3 işlemleriyle ilgili ağ kurallarının yeniden düzenlenmesini de bu rolün ana odak noktalarından biri olarak öne çıkardı. Mastercard’ın bu adımı, bugüne kadar sınırlı pilot projelerle ilerlediği kripto para ve blockchain tabanlı ödeme sistemlerinde daha iddialı bir konuma geçme planı olarak değerlendiriliyor.

Zamanlama ve Artan Endişeler

Yeni yönelimin dikkat çekici yönlerinden biri, kısa süre önce yayınlanan Citrini Research raporuyla aynı döneme denk gelmesi oldu. “2028 Küresel Zeka Krizi” başlıklı bu rapor, yapay zekâ destekli aracıların geleneksel ödeme ağlarını by-pass edecek bir zincirleme etki yaratacağını öne sürdü. Raporda, Mastercard’ın 2027 birinci çeyrek finansal sonuçlarının, stablecoin’ler aracılığıyla kredi kartı ücretlerinin atlandığı bir dönüm noktası olabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Stablecoin’lerin Yükselişi ve Ağların Zayıflayan Pozisyonu

Stablecoin işlemlerinin küresel hacminin 2024 yılında 18,4 trilyon dolara ulaşarak Visa ve Mastercard’ın işlem hacimlerini geride bıraktığı bildirildi. Ancak belirtilen hacmin önemli bir kısmı ödeme değil; alım satım işlemlerinden kaynaklanıyor. Yine de stablecoin ağları, geleneksel ödeme ağlarına kıyasla çok düşük maliyetli işlemler imkânı sunuyor. Mastercard CEO’su Michael Miebach, şirketin stablecoin ve yapay zekâ destekli ticaret alanına daha fazla odaklandığını ifade etti.

“Stablecoin’leri, ağımızda destekleyebileceğimiz başka bir para birimi olarak değerlendiriyoruz.”

Rekabette Açılan Fark

Şirket, stablecoin’leri 2025 Haziran ayında ağına dahil etmeye başladı. Ayrıca Circle tarafından ihraç edilen USDC stablecoin’in Orta Doğu ve Afrika’daki ödemelerde kullanılmasına olanak sağladı. Mastercard’ın kripto altyapı şirketi Zerohash’in 2 milyar dolara satın alınması için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Bu gelişmelere rağmen rakibi Visa’nın, zincir üstü stablecoin ödemelerinde önemli bir hacme ulaştığı görüldü. Visa, 2025’in sonlarına doğru yıllık 3,5 milyar dolarlık stablecoin işlemiyle Mastercard’a göre önde bulundu. Regülasyonlara uyumlu şekilde hareket eden Rain ve Reap gibi kripto odaklı şirketler de Visa altyapısını tercih ederek hacimlerini artırdı.

Visa’nın erken dönemde kripto pazarına daha yakın bir strateji benimsemesinin pazar payı açısından avantaj sağladığı, Mastercard’ın ise daha çok kripto borsalarına odaklanan yaklaşımıyla işlem hacmi açısından geride kaldığı ifade edildi. Böylece stablecoin ve kripto tabanlı ticarette klasik kart ağlarının ciddi anlamda yeni rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Son dönemde Mastercard’ın stablecoin işlemlerini ve Web3 tabanlı uygulamaları öne çıkaran kararları, geleneksel kart ağlarının değişen ödeme ortamına uyum sağlama zorunluluğunu gözler önüne seriyor. Sektörde, stablecoin temelli ödeme yöntemlerini sistemine entegre edemeyen kart ağlarının, gelecekte piyasadan dışlanabileceği uyarısı yapılıyor.

Mastercard’ın son işe alımı ile kriptoya yönelik hamlelerinin, 2028’de öngörülen risklerle ilgili olarak şirketin stratejik kaygılarını yansıttığı değerlendirmeleri yapılıyor. Hem sektörel gelişmeler hem de araştırma raporları, geleneksel ödeme devlerinin mevcut pazar yapısını korumak için yenilikçi çözümler üretmek zorunda olduğunu işaret ediyor.