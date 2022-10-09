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5 Altcoin Enflasyona Meydan Okuyor! İşte Geçtiğimiz Hafta En Çok Kazandıranlar!

Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin'ler gerek güncellemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC'yi geride bırakmayı başardı.
16:00
9 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin’ler gerek güncellemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC’yi geride bırakmayı başardı.

Elrond, Yine Sahnede!

Bu haftanın en çok kazandıran altcoin’erinden biri Elrond (EGDL) oldu. Elrond Network, merkeziyetsiz uygulama (dApp) geliştiricileri ve kurumsal çözümler için fayda sağlayan düşük maliyetli, verimli ve ölçeklenebilir bir blok zinciri ağı olarak tanımlanabilir. Elrond özellikle ölçeklendirme için oluşturulmuş ve yüksek hızı ile ön plana çıkan bir ekosistem. Platform, yüksek ölçeklenebilirlik elde etmek için parçalama (sharding) kullanır. Elrond coin kendisini yeni internet kavramı için en ideal  ekosistem olarak tanımlıyor. Proje, fintech, merkeziyetsiz finans ve Nesnelerin İnterneti’ne odaklanıyor.  Ağ, 2000’den fazla doğrulayıcı düğümü çalıştırıyor. Sistem, dört parçadan oluşuyor. Burada, üç yürütme parçasının her biri saniyede 5.400 işlem gerçekleştirebilirken, geri kalanı “Metachain” adı verilen bir koordinasyon parçasıdır.

Son yedi gün içinde, EGLD fiyatı 13,63 arttı. Listemizdeki ikinci altcoin Convex Finance (CVX). Convex Finance, Curve Finance borsasında oluşturulmuş  DeFİ projesidir. Convex, CVX’i stake edenlere DeFi yoluyla ek getiriler kazandırır. Son 7 gün içinde altcoin, 4.77 artış kaydetti. Listemizdeki üçüncü altcoin  Ethereum Name Service. Ethereum cüzdan adreslerini okuması zordur.  Örneğin, bir Ethereum cüzdanına para gönderirseniz, doğru adres olduğundan emin olmak için uzun ve karışık adresi birkaç kez kontrol etmeniz gerekir. ENS, akıllı sözleşmeler kullanarak, karmaşık ve okunamayan Ethereum adreslerini basitleştirerek  bu sorunu giderir. Son 7 gün içinde, ENS fiyatı 15,60% değer kazandı.

Maker ve Casper, Zirvede!

Bu hafta yatırımcılarının yüzünü güldüren diğer bir altcoin ise Casper (CSPR) oldu. Web sitesine göre, Casper Network, merkeziyetsiz bir Hisse Kanıtı (POS) blok zinciri. Casper, blok zinciri teknolojisinin iş ve geliştirici tarafından benimsenmesini hızlandırmak ve geleceğin taleplerini karşılamak için  geliştirildi. Son 7 günde, CSPR fiyatı 17,24 arttı. Bu haftanın en çok atış kaydeden kripto para birimi  Maker (MKR) oldu.

Maker, Ethereum blok zincirinde merkeziyetsiz bir uygulama olan MakerDao protokolünün token’ıdır. Maker Coin verileri incelendiğinde güvenlik açısından oldukça sağlam olduğuna dair bilgiler var. Çünkü Ethereum alt yapısı ile işlem yapıyor. Coinbase Pro siteleri üzerinden alım ve satım işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Son 7 gün içinde, MKR fiyatı 17.94 yükseldi.

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