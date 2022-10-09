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Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, önde gelen Ethereum (ETH) rakibi bir altcoin’in bir sonraki boğa döngüsünde piyasasının geri kalanını gölgede bırakacağını söyledi.

Solana: Ekosistem Büyümeye Devam Ediyor!

Real Vision kurucusu, Solana (SOL) blok zincirinin son zamanlarda teknik sorunlar yaşamasına rağmen, bu gelişmenin zincir üzerindeki yüksek aktivitesini ve ağ büyümesini engellemediğine dikkat çekiyor. Solana’nın mevcut sorunları çözeceğine inanan yönetici, boğa koşusu başladığında SOL’un yeni zirvelere ulaşacağını iddia ediyor. Solana, Ethereum dışındaki diğer zincirlerden daha fazla etkinliğe sahip. NFT işlem hacmi ise giderek artıyor. Bu veriler, yatırımcı ilgisinin ivme kaybetmediğine işaret ediyor. Solana’yı sevdiğini vurgulayan uzman, işlevsellik ve kullanım durumu sayesinde projenin bir adım önde olduğunu ifade etti.

Geçen yılın Kasım ayında yaklaşık 3 trilyon dolarlık değere ulaştıktan sonra, tüm kripto para piyasası büyük oranda değer kaybetti. Ancak, analistler uzun vadede bazı altcoin projelerinin yeni zirvelere ulaşacağından emin. SOL’nin fiyatı 2022’de yaklaşık %80 düşmüş olsa da, yöneticiye göre SOL yeni rekor seviyeere ulaşma potansiyeline sahip bir proje. Eski Qualcomm mühendisleri tarafından kurulan Solana, Nisan 2020’de piyasaya girdi. Takip eden 19 ay boyunca, SOL‘un fiyatı %33.000’lik bir artışla Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 dolara ulaştı. Solana, 11 milyar dolarlık piyasa değeriyle an itibariyle 32.68 dolardan işlem görüyor.

Solana, Umut Vaat Ediyor!

Analistlere göre, SOL’un daha fazla benimsenme için yeni kullanım durumları yaratması gerekiyor. Ağın hızı ve düşük maliyetleri, SOL‘u merkeziyetsiz finans (DeFi) için çekici bir blok zinciri haline getirdi. Özellikle Solana, Solana Pay’in lansmanı ile ödeme sektöründe ön plana çıktı. Müşterilerden kesintiler yapan karmaşık bankacılık sisteminin aksine Solana Pay, müşterilerin ödeme sırasında doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanır. Bu işlem, anında ödemeyi mümkün kılar. Ayrıca, sıfıra yakın komisyon alnınır.

Uzun vadede kripto para fiyatlarının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız olsa da, uzun vadede dijital varlıkların bireylerin günlük hayatlarının daha büyük bir parçası olacağı kesin. Analist, geçmişte olduğu gibi, kripto para birimlerinin bu mevcut çöküşün üstesinden geleceğini ve gelecekte daha da yüksek seviyelere ulaşacağını düşünüyor. Bununla birlikte, SOL yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor.