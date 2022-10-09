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Şok Düşüş 5 Doları Hedefliyor! En Büyük 15 Kripto Para Arasında!

En büyükler arasında ancak 5 dolara kadar düşüş yaşayabilir. Bitcoin fiyatına göre fiyat tahminleri neler?
15:25
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük 15 kripto para arasında yer alan bu altcoin aşırı satışlara rağmen daha fazla eriyebilir. Önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi piyasaları tedirgin etmeye şimdiden başladı. Olası yeni bir satış dalgasında bu popüler altcoin 5 dolara kadar düşüş yaşayabilir.

Polkadot (DOT)

Bitcoin farklı on-chain ölçümlerine göre artık dibi görmüş olmalı. Madencilik gelirlerinin pandeminden bu yana gördüğü en büyük dibe rağmen hash gücü hızla artıyor. Bu veri Bitcoin madencilerinin düşen kazançlara rağmen Bitcoin fiyatında artış beklediğine işaret ediyor. Messari’ye göre, Bitcoin’in enerji tüketimi geçtiğimiz çeyrekte 2022’nin 2. çeyreğine kıyasla %2 arttı. Yine de hash oranı %6 oranında artmıştır. Bu durum daha güçlü ve daha verimli madencilik donanımlarına bağlanabilir.

Polkadot (DOT)’un fiyatı Eylül sonunda birkaç aylık dibi olan 6 doları ziyaret etti. Son haftalarda, fiyat yalnızca bu düşük seviyelerin üzerinde konsolide oldu. Henüz güçlü bir trend görünmüyor. Geçtiğimiz ay yaşanan yavaş kayıplar mevcut 6 dolar bölgesinin riskini artırıyor. DOT fiyatı yazı hazırlandığı sırada 6,38 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte 6,28 dolara kadar düşen DOT’un işlem hacmi %30 oranında azaldı.

Polkadot (DOT) son 1 ayda 6 ile 8 dolar arasında hareket etti.

DOT Fiyatı Düşer Mi?

Satıcılar Eylül ayında fiyatı 6,8 dolarlık destek bölgesinin de altına çekerek temmuz ayı dibi olan 6 dolar desteğini yeniden hedefliyor. Haftalık grafik 6,3 ve 5,6 dolar seviyelerinin önemli destek bölgeleri olduğunu vurguluyor.  Nitekim 6,3 desteği son 24 saatte ihlal edilmiş olsa da fiyat yeniden 6,35 doların üzerine çıktı. DOT satıcıları 6,11 dolar altındaki kapanışlarda 5 dolar seviyesini hedefleyebilir.

Öte yandan, günlük seansın 6,6 doların üzerinde kapanması, alıcıların bir miktar güç bulduğunu gösterecektir. Polkadot kısa vadeli toparlanmalar yaşasa da uzun vadede satıcılar hakimiyeti ellerinde tutuyor. Geçtiğimiz ay Polkadot’un fiyatında %20’lik bir düşüş görüldü. Yine de 7,1 milyar dolarlık piyasa değeri protokolünün arkasındaki geliştirme faaliyeti artıyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcıların geliştiricilerin çaba göstermemesinden korkmamaları gerektiğini gösterdi. Üstelik yakın zamanda Polkadot resmi hesabından önemli bir duyuruya işaret eden gizemli bir paylaşım yapıldı.

Kripto paraların göbeği büyük ölçüde Bitcoin’e bağlı olduğu için BTC’nin 20.800 bandını aşmasıyla 7 dolara ve 18.600 dolar altındaki kapanışlarla 5,07 dolar civarına hareket başlayabilir.

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