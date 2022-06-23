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4 Uzmandan Kritik Bitcoin ve Petrol Açıklaması: Sıfır Dolar!

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, Bitcoin (BTC) fiyatının sıfırın altına düşüp düşmeyeceği ve pandemi döneminde petrol gibi negatif bir değere sahip olup olmayacağı merak konusu oldu.
07:46
23 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, Bitcoin (BTC) fiyatının sıfırın altına düşüp düşmeyeceği ve pandemi döneminde petrol gibi negatif bir değere sahip olup olmayacağı merak konusu oldu.

Bitcoin, Petrol Gibi Sıfır Dolara Düşer mi?

ABD emtia borsası yasası, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin petrol gibi bir emtia olduğu sonucuna varmıştır.2020’de, koronavirüs pandemisinin zirvesinde, ABD’de petrol fiyatı tarihte ilk kez ekside kaldı ve varil başına eksi 37 dolara kadar düştü. Bu, petrol üreticilerinin, depolama kapasitesinin tükenebileceği endişesiyle emtiaları ellerinden almaları için alıcılara ödeme yapması gerektiği anlamına geliyordu. İnsanları evlerine hapseden karantinalar nedeniyle petrol talebi durdu. Bitrue kripto borsasında araştırma analisti Whitney Setiawan, bu konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

 Bitcoin fiyatının sıfıra düşebileceğini söylemek neredeyse imkansız. Tedarik, mevcut küresel tedarik zincirinin bürokrasilerinden etkilenmiyor. Ham petrol arzı neredeyse sonsuzdur ve bu, ülkelerin ne kadar ödemeye istekli olduğunu olumsuz etkileyebilir. Bu durum da fiyatını düşürebilir. Bitcoin’in teknik tasarımı ve sınırlı arzı piyasada büyük bir satış meydana gelse bile fiyatın sıfıra ulaşmasını engelliyor.

Bitcoin fiyatı, son birkaç hafta içinde keskin bir şekilde düştüğünden, hem trader’lar hem de madenciler büyük kayıplardan kaçınmak için varlıklarını satmaya başladı. Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 dolarlık zirveye ulaşmasından bu yana %70 düştü. Kripto para piyasasındaki kaos, kısmen artan enflasyon ve ABD Federal Rezervi tarafından art arda faiz artırımı da dahil olmak üzere makroekonomik faktörlerin baskısından kaynaklanıyor.

Bitcoin, Neden Farklı?

Terra krizi,  Three Arrows Capital (3AC), Celsius ve Babel Finance gibi bir dizi şirketin ödeme gücü sorunlarıyla karşı karşıya kalması da piyasadaki korkuyu tetikledi. Pure fon yöneticisi yatırım ve pazar araştırması başkanı Styliana Charalambous, Bitcoin fiyatındaki düşüşün petrolünkine benzetilemeyeceğini çünkü “trader’ların ve yatırımcıların Bitcoin’lerini portföylerinde tutmalarının neredeyse hiçbir maliyeti olmadığını söyledi. Charalambous, şunları ekledi:

Petrolün bir noktada negatif değere sahip olmasının nedeni, dünyadaki petrol depolarının hızla dolmaya başlamasıydı. İnsanlar petrol stoklarını depolarından çıkarmak için para ödemeye hazırdı. Öte yandan, BTC’nin negatif bir değere sahip olması teknik olarak imkansız.

Charalambous, kripto paraların piyasa spekülasyonlarına bağlı olarak çılgınca dalgalanabileceğini, ancak değerlerin asla sıfırdan düşük olamayacağını söyledi. Web3 altyapısı partisi Partia Blockchain Foundation’ın kurucu ortağı Brian Gallagher, BTC’nin sıfırın altına düşmesinin zor olduğunu çünkü “sınırlı bir arzı” olduğunu söyledi. Uzmana göre, ancak aşırı kaldıraç kullanan şirketler borca ​​girebilir ve iflasa ve alacaklılarına ödeme yapmak için varlıklarının tasfiyesine gönderilebilir Uzmanlara göre, Bitcoin’in arkasındaki temel teknoloji sağlamlığını koruyor ve 13 yıldan uzun bir süre, yani  başlangıcından bu yana çok fazla türbülansa maruz kaldı. Bitcoin, uzun vadeli değeri ve kullanılabilirliği olan yeni ve önemli bir finansal araçtır. Dijital varlık borsası Matrix başkanı Vasja Zupan, küresel piyasalar istikrar kazanıp toparlandığında, Bitcoin‘in daha da hızlı toparlanacağından eminim.

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