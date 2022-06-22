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Bu Metaverse Altcoin 15 Dolar Seviyesini Aşabilir!

Kripto paralar yeniden kırmızıya bürünmüşken bu metaverse altcoin dikkat çekiyor. Yatırımcılar bu kritik seviyelere dikkat etmeli.
23:15
22 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları FED tarafından gelen açıklamalarla birlikte yeniden kırmızılara büründü. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.200 dolarda alıcı buluyor. ABD borsaları pozitif fiyatlanmaya devam ediyor. Kripto paraların negatif ayrışması daha fazla düşüş ihtimalini akıllara getiriyor. Fakat bu metaverse 15 doların üzerinde kalıcılık elde edebilir. İşte detaylar.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) 11-12 dolar yıllık destek aralığına yaklaşırken, alıcılar üst kanal (sarı) bir canlanma başlatmak için devreye girdi. Sonuç olarak, AXS, 15 dolarlık direnci test etmek için Bollinger Bantlarının (BB) temel çizgisinin (yeşil) üzerine çıktı. AXS yazı hazırlandığı sırada 14,2 dolardan alıcı buluyor.

AXS’in Nisan ayının başından bu yana 27 dolar seviyesinden dönüşü, onu yıl boyu süren desteğine doğru çekti. Bu arada AXS, üç haftalık bir trend çizgisi direncine dönüşerek desteğe (sarı, kesikli) işaret etti. Altcoin, değerinin %58’inden fazlasını kaybetti (31 Mayıs’tan itibaren) ve 19 Haziran’da 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Alıcılar nihayet harekete geçtiğinde, AXS BB’nin temel çizgisinin üzerinde bir yer buldu. BB’nin üst bandı ve 15 dolar seviyesinin sert bir bariyer oluşturmasıyla altcoin, beklenen bir düşüş gördü.

Axie Infinity (AXS) Yorum

Yukarı kanalın altındaki düşüş, herhangi bir yükseliş canlanma beklentisinden önce POC’yi 13 dolar bölgesinde test etmeyi hedefleyebilir. Çizginin altında kapanış AXS’yi 13,5 dolarlık desteğe çekebilir. Bu seviyenin altında bir kapanış, düşüşü trend çizgisi desteğine doğru uzatabilir.

BB baz çizgisinin altında bir kapanışın yanı sıra yukarı kanalın altındaki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, AXS 13,5 doları veya trend çizgisi desteğini test edebilir. OBV’deki yükseliş farklılığı nedeniyle satıcılar azalırsa, alıcılar 15 dolar aralığına doğru bir toparlanmayı hedefleyebilir. Bununla birlikte, altcoinin Bitcoin ile %88 oranında 30 günlük bir korelasyon paylaştığını bilmeniz gerekiyor. BTC’nin daha fazla düşüş yaşaması AXS için olumsuz görünümü destekleyecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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