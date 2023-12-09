Kripto Paralarda Boğa İçin Her Şey Hazır! Bitcoin ve altcoin’ler İçin Bu Seviye En Son 2021 Yılında Görülmüştü!

Kripto paralarda yaşanan son son rallinin ardından Bitcoin ve birden fazla altcoin’de gözle görülür fiyat yükselişi yaşandı. Bu süreçte kripto para açgözlülük seviyesi ise en son 2021 boğasında görülen en yüksek seviyelerine dönüş yaptı. Yatırımcılar ve trader’lar beklenilenden erken olmasına rağmen boğa piyasasının başladığına dair net bir inanç besliyor ve 2024 yılı öncesinde şimdiden yüksek beklentilere sahip görünüyorlar.

Korku ve Açgözlülük Endeksi Ne İşe Yarar?

Korku ve Açgözlülük endeksi, teknik göstergelerin de yardımıyla elde edilen verilere dayanarak belirli bir piyasada oluşan genel duyarlılık hakkında oluşan duygu durumu hakkında bilgiler sunar. Esasen korku, düşüş göstergeleri ve yüksek satış baskısı ile zayıf momentum altında yükselir. Bu arada açgözlülük, talebin arttığı güçlü bir momentum sırasında ortaya çıkar.

Bununla birlikte, aşırı korkunun görüldüğü durumlar genel olarak aşırı satım durumuyla paralellik gösterirken, aşırı açgözlülük ise genellikle aşırı alım durumuna işaret edebilir. Bahsedilen her iki durum da bir trend ve duyarlılığın tersine dönüşü konusunda tetikleyici olabilir.

Kriptoda 2021 Yılına Dönüş

Özellikle, Alternative tarafından yayımlanan endekse göre kripto ‘Açgözlülüğü’ 30 Kasım’da 74 ile son yıllarda görülen en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu bölgedeki gücünü koruyan endeks 9 Aralık itibariyle yazının yazıldığı sırada 73 ile açgözlülük bölgesinde bulunuyordu.

İlginç bir şekilde, bahsedilen bu açgözlülük seviyesine daha önce 2021’in boğa piyasası sırasında ulaşılmıştı. Daha da öncesinde ise kripto korku ve açgözlülük endeksi, Ağustos 2020’nin ilk dönemlerinde sürekli olarak bu seviyeleri ziyaret etmişti.

Yukarıda bulunan grafikte görüldüğü üzere endeks inişleri ve çıkışları barındıran bir yapıya sahip. Bağımsız zirveler ise boğa piyasasıyla doğrudan ilişkili görünmüyor. Bunun yanı sıra, Açgözlülük (veya Korku) istikrarlı olarak belirli bir bölgede bulunduğunda, korelasyon daha güvenilir bir göstergeye bağlı olarak dikkat çekebilir.

2020 ve 2021’de yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda, kriptoda korkunun daha sonrasında gerçekleşebilecek aşırı açgözlülük seviyelerinden önce tekrar hakim olması mümkün olabilir.

Tüm bunlar düşünüldüğünde, uzun süredir görülen en yüksek seviye, birçok kripto para takipçisinin ziyaret edilen bu seviyedeki hislerini yansıtıyor.

Son olarak, kripto piyasasın sermaye girişindeki sürekliliği devam ettirebilir ve güçlü ivmesini koruyabilirse, kripto para fiyatları önümüzdeki günlerde artmaya devam edebilir. Daha sonrasında, açgözlülüğün çok fazla ve çok hızlı yükselmesi durumunda piyasada bir miktar geri çekilme de yaşanması muhtemel durumlardan bir tanesi olabilir.