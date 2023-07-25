Kripto ödeme işleyicisi Alphapo‘nun sıcak cüzdanını hedef alan hack saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan veya saldırganların Alphapo’nun sıcak cüzdanından çaldığı fonların değeri son olarak 60 milyon dolar olarak hesaplandı.

Saldırıda 23 Milyon Dolar Değerinde Fonun Çalındığı Tahmin Ediliyordu

Zincir üzeri analisti ZachXBT, son olarak kripto ödeme işleyicisi Alphapo’nun sıcak cüzdanını hedef alan büyük hack saldırısında tahmini 60 milyon dolar değerinde fon çalındığını bildirdi. ZachXBT’nin çalınan fonlar için yaptığı ilk tahmin 23 milyon dolar olduğu yönündeydi, ancak saldırının ardından Tron ve Bitcoin ağlarına 37 milyon dolar değerinde fonun aktarıldığının tespit edilmesiyle rakam 60 milyon dolara çıkmış oldu.

Bir kripto ödeme işleyicisi olarak Alphapo, HypeDrop, Bovada ve Ignition dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi kumar platformları için çeşitli işlemler gerçekleştirdiği görüldü. Çevrimiçi olan ve sürekli internete bağlı olan sıcak cüzdanlar, çevrimdışı olan soğuk cüzdanlara kıyasla siber saldırılara karşı daha açıktır.

Bu hack saldırısındaki saldırgan veya saldırganlar, Ethereum Blockchain’indeki çalıntı fonları ETH’ye dönüştürmüş ve daha sonra Avalanche, Tron ve Bitcoin gibi diğer Blockchain’lere taşımış gibi görünüyor. Hack saldırısının bir sonucu olarak, etkilenen şirketler ve HypeDrop gibi platformlar, para çekme işlemlerini devre dışı bırakarak daha fazla zararı önlemek için önlemler aldı.

Saldırıyı Kuzey Koreli Ünlü Hacker Grubu Lazarus’un Gerçekleştirmiş Olabilir

Öte yandan hack saldırısıyla ile ilişkili zincir üzerindeki farklı modeller, daha önce yüksek profilli hack saldırısı gerçekleştirmesiyle tanınan Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus‘la bağlantılı operasyonlarla benzerlikler taşıyor. Lazarus, geçen yıl 600 milyon doların üzerinde fon kaybıyla sonuçlanan Ronin köprüsünün hack’lenmesi de dahil olmak üzere önemli hack saldırılarıyla gündeme gelmişti. ZachXBT, Alphapo’ya yapılan saldırının, grubun Blockchain’de bıraktığı ayırt edici parmak izi nedeniyle muhtemelen Lazarus’un işi olduğunu öne sürdü.

Bu olay, özellikle büyük miktarlarda kripto paraları işleyen hizmet sağlayıcılar için kripto para sektöründe devam eden riskleri ve güvenlik açıklarının önemini gösteriyor. Ayrıca, özellikle potansiyel saldırılara daha açık olan sıcak cüzdanlar için sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanmasının önemini gösteriyor.