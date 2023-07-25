Bu hafta DEX piyasaları, milyarder yatırımcı Elon Musk liderliğindeki başka bir büyük sansasyonel olaya tanık oldu. Elon Musk’ın şaşırtıcı Twitter-to-X. com yeniden markalaşmasıyla zamanlanan ‘X’ meme token’ın lansmanı, kripto para biriminin değerini bir gecede şaşırtıcı bir şekilde +%4.300’e çıkardı.

X Token’da Yükseliş!

Tesla ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın son hamlesi, kripto para birimi değerlemelerini zirveye taşıyarak piyasayı bir kez daha karmaşıklığa sürükledi. Geçtiğimiz gün içerisinde ‘X’ token’ı kripto para piyasalarına kullanıma sunuldu ​​ve olağanüstü bir ticaret çılgınlığını tetikledi. X token’ının piyasaya sürülmesinin yeni aşamalarında yaklaşık +%500 oranında yükselen olağanüstü bir büyüme ile karşılandı.

Bununla birlikte hafta sonu Elon Musk’ın son girişimiyle ilgili haberler tüm dünyayı kasıp kavururken, ticari faaliyetlerin gelgit dalgası, token’ın değerini bilinmeyen bir bölgeye fırlattı. İşlemin altıncı saatinde token’ı erken benimseyenler, işlem hacimleri 1,34 milyon doları aşarak token’ın değerini 0,58 dolara yükseldi, şaşırtıcı bir +%3.400 kazancın zirvesine oturdu. Bu durum 0,0135 dolarlık liste fiyatından ciddi oranda bir yükselişe neden olan %4.300’lük bir artışı temsil ediyordu .

Twitter Logosu!

Ayrıca token 8,92 bin gibi etkileyici bir işlem kaydetmesine ve bir günde binden fazla holder toplamasına rağmen bu ciddi sıçrama uzun sürmedi ve token’ın değeri % -78 oranında düştü. Öte yandan Elon Musk’ın dün Twitter’a yönelik son çalışmasında, sosyal medya devi Twitter’ın piyasa sürüldüğünden beri kullanılan logosu değiştirilerek X simgesi kullanıldı.

Yaşanan olay kripto para piyasalarında ve dünya çapında büyük bir etki uyandırdı. Elon Musk’ın daha önceki birçok projelerinde kullandığı “X” Twitter’ın logosu olarak değiştirilmesiyle piyasaya sürülen X token ciddi kazanımlar elde etti. Ayrıca Elon Musk ile yakından ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Dogecoin’de (DOGE) Twitter olayından payını aldı.