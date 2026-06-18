XRPL tartışmasında dikkat çeken ayrıntı! XRP ve stabilcoinler için hangi rol öne çıkıyor?

XRP Ledger topluluğunda yürüyen yeni bir tartışma, stabilcoinler, ödeme sistemleri ve XRP arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Ağın merkeziyetsiz finans, tokenizasyon ve sınır ötesi ödemelerdeki varlığı genişlerken, geliştiriciler ile araştırmacılar XRP’nin bu yapı içindeki konumunu tartışıyor.

Ödeme akışlarında stabilcoin kullanımı öne çıktı

Tartışma, XRPL araştırmacısı Eri’nin Ripple’ın Talep Üzerine Likidite olarak bilinen ODL ödeme akışlarında Tether ve USD Coin gibi büyük stabilcoinleri kullandığını vurgulamasıyla başladı. Eri, stabilcoinlerin ödeme altyapısında daha görünür hale geldiğini, ancak XRPL üzerindeki likiditenin sistemin temel unsurlarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Eri’ye göre XRP’nin kullanım alanı yalnızca ödemelerle sınırlı değil. Dijital varlığın finansal uygulamalarda teminat olarak kullanılabileceğini savunan araştırmacı, XRP’nin XRPL üzerinde geliştirilen merkeziyetsiz finans ürünlerinde daha geniş bir rol üstlenebileceğini aktardı.

Eri’nin değerlendirmesine göre XRPL’deki likidite yapısı önemini koruyor ve XRP, ödeme işlevinin ötesinde finansal uygulamalarda teminat olarak da kullanılabilecek bir araç niteliği taşıyor.

XRP ile stabilcoinlerin rekabet etmediği görüşü

Tartışma, XRPL Foundation’a katkı sunan ve XRPL dUNL doğrulayıcısı olarak görev yapan Vet’in açıklamalarıyla daha da dikkat çekti. Vet, XRP ile stabilcoinlerin birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan araçlar olarak tasarlandığını savundu.

Vet’in aktardığına göre stabilcoin ağırlıklı bir ödeme modeli, klasik çapraz para transferinden çok standart bir ödeme akışına benziyor. Bu yapıda para dönüşümleri gönderim ve alım tarafında gerçekleşebiliyor; XRPL’nin merkeziyetsiz borsasında ek takas yapılması gerekmeyebiliyor.

Buna rağmen Vet, güvenilir ödeme sistemlerinin verimli işlemler için güçlü varlıklara ve stabilcoin destekli likiditeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ona göre XRPL ekosistemine daha fazla ihraç edilmiş varlık girdikçe ortak bir köprü varlık ihtiyacı da sürecek.

Mini sözlük: dUNL, XRPL’de güvenilir kabul edilen doğrulayıcı listesini ifade eder. Bu yapı, ağdaki işlemlerin hangi doğrulayıcılar üzerinden uzlaşmaya varacağını belirleyen temel bileşenlerden biridir.

Köprü varlık ve likidite verimliliği tartışılıyor

Vet, ortak bir köprü varlık olmaması halinde likiditenin çok sayıda işlem çifti arasında dağılabileceğini, bunun da işlemleri daha verimsiz hale getirebileceğini söyledi. En verimli yolun farklı varlıklar arasında köprü kurmak olduğu durumlarda XRP’nin bu rol için uygun konumda bulunduğunu savundu.

Ayrıca merkeziyetsiz ağlarda kullanılan köprü varlıkların mümkün olduğunca tarafsız olması ve tek bir ihraççıya bağlı kalmaması gerektiğini dile getirdi. Bu yaklaşım, XRPL üzerinde hangi varlığın temel geçiş aracı olarak öne çıkacağına dair tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Ripple’ın stabilcoin hamlesi ve XRPL’nin genişleyen kullanım alanı

Bu tartışma, Ripple’ın stabilcoin stratejisini büyütmeyi sürdürdüğü bir dönemde yaşandı. Şirketin RLUSD stabilcoini kısa süre önce 40 blokzincir ağına yayıldı. Bu genişleme, ödeme sistemlerine, kurumsal likiditeye ve tokenize varlıklara erişimi artırdı.

Aynı dönemde XRPL’nin kullanım alanı da ödemelerin ötesine taşındı. Tokenizasyon, borç verme ve merkeziyetsiz finans uygulamaları ağın öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, otomatik piyasa yapıcı altyapısına StableSwap ve yoğunlaştırılmış likidite özellikleri eklenmesine yönelik son önerilerin stabilcoinler ile gerçek dünya varlıkları için fiyatlama verimliliğini artırması bekleniyor.

Topluluk içinde stabilcoinlerin XRP talebini azaltıp azaltmayacağı konusunda görüş birliği oluşmuş değil. Buna karşın son tartışma, XRPL geliştiricileri arasında XRP ile stabilcoinlerin ağın gelişen finansal ekosisteminde farklı işlevler üstlendiği yönündeki görüşün güç kazandığını gösterdi.