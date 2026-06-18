İsviçre merkezli Range, stabilcoin ve geleneksel finans altyapısını büyütmek için 8,3 milyon dolar yatırım aldı

İsviçre’nin Zug kentinde faaliyet gösteren stabilcoin altyapı girişimi Range, aşırı talep gören Seri A yatırım turunda 8,3 milyon dolar topladı. Böylece şirketin bugüne kadar aldığı toplam yatırım 11 milyon dolara çıktı. Girişim, dijital varlıklarla geleneksel finans işlemlerini tek sistemde yönetmek isteyen şirketlere yönelik araçlar geliştiriyor.

Yatırım turuna hem fintech hem kripto odaklı fonlar katıldı

Yatırım turuna TX Ventures, SixThirty, Maven 11 Capital ve Onigiri Capital dahil oldu. Range, blokzincir ve dijital varlık şirketlerinin yoğunlaştığı önemli merkezlerden biri olan Zug’da bulunuyor. Şirketin müşteri listesinde Circle, Solana Foundation, Stellar, Squads ve Jupiter gibi kripto sektörünün bilinen kurumları yer alıyor.

Range CEO’su Andres Monteoliva, stabilcoinlerle geleneksel finansın giderek iç içe geçtiğini, bu nedenle şirketlerin iki sistem üzerinde de anlık görünürlük, uyum kontrolleri ve operasyon takibi sağlayan platformlara daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Şirket iki ana ürünle çalışıyor

Range’in platformu, şirketlerin stabilcoin ve itibari para işlemlerini tek bir yapı üzerinden izlemesine olanak tanıyor. Stabilcoin kullanımının ödemeler, hazine yönetimi ve sınır ötesi transferlerde artmasıyla birlikte, işletmeler hem blokzincir tabanlı hem de geleneksel finansal sistemleri birlikte görebilecek araçlara yöneliyor.

Şirketin ilk ürünü Unify, gerçek zamanlı finansal kayıt sistemi olarak konumlanıyor. Bu yapı, banka hesaplarını, saklama kuruluşlarını, cüzdanları ve borsaları tek bir defterde birleştiriyor. Böylece şirketler, farklı finansal ağlardaki varlıklarını ve işlemlerini toplu biçimde izleyebiliyor.

Mini sözlük: Saklama kuruluşu, dijital varlıkların güvenli biçimde tutulması ve korunmasına yönelik hizmet veren kurumu ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlık türüdür.

İkinci ürün Protect ise uyum ve risk yönetimi katmanı olarak görev yapıyor. Sistem, blokzincir işlemlerini gerçekleşmeden önce tarayarak yaptırım riski, dolandırıcılık ihtimali, uyum sorunları ve şirket içi politika ihlallerini kontrol ediyor.

Şirkete göre platform, küresel stabilcoin ödeme faaliyetinin %99,41’ini izliyor ve aylık bazda onlarca milyar dolarlık ödeme hacmini işliyor.

Büyüme planı ürün geliştirme ve entegrasyonlara odaklanıyor

Range, Unify üzerinden şu anda 30 milyar doların üzerinde müşteri varlığını koruduğunu ve 10 binden fazla banka, saklama kuruluşu, cüzdan ve borsayla entegre olduğunu açıkladı. Şirket ekosisteminde stabilcoin ve dijital varlık alanına yayılan 200’den fazla entegrasyon bulunuyor.

Başlık Veri Seri A yatırımı 8,3 milyon dolar Toplam yatırım 11 milyon dolar Korunan müşteri varlığı 30 milyar doların üzeri Entegrasyon sayısı 200’den fazla

Yeni kaynağın, Unify ve Protect platformlarının geliştirilmesinde kullanılacağı belirtildi. Ayrıca mühendislik ve ticari ekiplerin büyütülmesi, daha fazla finans kuruluşuna, blokzincir ağına ve altyapı sağlayıcısına destek verilmesi planlanıyor.

Öte yandan blokzincir odaklı yatırımlar 2026’da güçlü seyrini koruyor. Girişim sermayesi, hibeler ve kurumsal yatırımcıların desteğiyle Web3 altyapısı, merkeziyetsiz finans ve gerçek kullanım alanlarına yönelik fon akışı sürüyor. Aynı dönemde Startale Group’un Seri A turunu 63 milyon dolarla kapattığı, kripto alanındaki girişim sermayesi yatırımının son fonlama döngülerinde 5,6 milyar doların üzerine çıktığı aktarıldı.