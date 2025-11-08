XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler



Kripto para piyasasında zaman zaman aşırı iyimser tahminler gündeme geliyor. Bu kez tartışmanın odağında Ripple $2.32’ın yerel token’ı XRP var. Topluluk içinde bazı kullanıcılar, XRP’nin bir gün 10.000 ila 50.000 dolar aralığına ulaşabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddia, önde gelen analistler tarafından sert şekilde eleştirildi.

Analistlerden Sert Tepki

XRP topluluğunun tanınan isimlerinden Mitchell, XRP’nin “yeni finansal transfer sisteminin para taşıyıcısı” olacağını savunarak, fiyat analizlerinde klasik piyasa değerlemesi yerine sistemsel rolüne bakılması gerektiğini söyledi. Ona göre, XRP küresel para transferlerinin temel unsuru haline gelirse, SWIFT, CBDC ve DTCC gibi sistemlerdeki devasa işlem hacimlerini desteklemek için fiyatın binlerce dolara çıkması gerekecek.

Bu iddialara karşı çıkan popüler teknik analist ChartNerd, “XRP’nin 10.000 dolar hatta 50.000 dolar seviyelerine ulaşması imkânsız” diyerek topluluğu gerçekçi beklentilere çağırdı. ChartNerd’e göre bu tahmin, temel ekonomi yasalarıyla çelişiyor.

Analiste göre XRP’nin arzı 100 milyar adet. Dolayısıyla, yalnızca 10.000 dolarlık bir hedef bile 1 katriyon dolarlık piyasa değerine ulaşmak anlamına geliyor. Bu rakam, bugün dünyadaki toplam para arzı olan 96 trilyon doların ve toplam küresel servetin 471 trilyon doların kat kat üzerinde. Yani, XRP’nin bu seviyelere ulaşması ekonomik olarak mümkün görünmüyor.

ChartNerd, XRP’nin küresel ödemeleri kolaylaştırmak için astronomik fiyatlara ihtiyacı olmadığını vurguluyor. Çünkü XRP token’ları, aynı işlemler içinde defalarca kullanılabilir. Bu sayede, likidite sağlamak için yüksek birim fiyatına gerek kalmaz.

Gerçekçi Senaryo: XRP İçin 27 Dolar Hedefi

ChartNerd’in teknik analizine göre XRP için makul hedef 27 dolar. Bu, mevcut 2,32 dolarlık fiyattan yaklaşık %1.000’lik bir yükseliş anlamına geliyor. Bu hedefe ulaşıldığında XRP’nin toplam piyasa değeri 2,7 trilyon doları bulacak ki bu da Bitcoin $102,560.82’in şu anki toplam piyasa değerinin birkaç katı.

Öte yandan, benzer tartışmalar 2025’e yaklaşırken Bitcoin ve Ethereum $3,461.96 ETF’lerinin etkisiyle yeniden gündeme geliyor. Örneğin, geçtiğimiz haftalarda Ethereum ETF’lerinden 340 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, yatırımcı ilgisi altcoinlere kaymaya başladı. Bu durum, XRP’nin de yeniden popüler hale gelmesine neden oldu.

Kripto piyasasında her döngüde “yeni bir mucize fiyat” hikâyesi gündeme gelir. Ancak XRP’nin 10.000 dolar ve üzeri değerlere ulaşması, mevcut ekonomik yapı içinde mümkün görünmüyor. Bununla birlikte, Ripple’ın küresel finans sistemleriyle entegrasyonu ilerledikçe fiyatın kademeli olarak yükselmesi muhtemel. Gerçekçi tahminlere göre 20–30 dolar aralığı, uzun vadede XRP için hem ekonomik hem teknik açıdan daha makul bir hedef olarak değerlendiriliyor.