XRP temmuz eşiğine geldi! 3.50 dolar senaryosunda hangi sinyaller öne çıkıyor?

XRP için temmuz ayı yeniden piyasaların odağına yerleşti. Piyasa analisti Austin, 2020’den bu yana her temmuzda XRP fiyatında dikkat çekici bir hareket görüldüğünü belirterek bu yıl da benzer bir sürecin yaşanabileceğini savundu. Son aylarda zayıf görünüm, düşük ivme ve dar bantta sıkışan fiyat hareketi öne çıkarken, Austin bu tablonun önemli bir kırılma noktasına yaklaşmış olabileceğini düşünüyor.

Temmuz ayı vurgusu yeniden gündemde

Austin’e göre geçmiş yıllardaki temmuz performansı tek tip değildi. Bazı dönemlerde sert yükselişler görülürken bazı yıllarda daha kademeli bir artış yaşandı. Buna rağmen analist, bu dönemin XRP açısından tekrarlayan bir mevsimsel eğilim oluşturduğunu ve bunun göz ardı edilmesinin zorlaştığını ifade etti.

Austin, 2020’den bu yana her temmuzda XRP’de kayda değer bir fiyat hareketi oluştuğunu, bu nedenle mevcut sıkışmanın yeni bir yönlü hamleye zemin hazırlayabileceğini değerlendiriyor.

Austin’in değerlendirmesine göre tarihsel örüntü yeniden çalışırsa XRP’nin 3.50 dolar seviyesine yönelmesi, hatta bunun üzerine çıkması ihtimal dahilinde bulunuyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için yalnızca takvim etkisinin yeterli olmayacağı, fiyatın daha güçlü alım iştahıyla desteklenen net bir kırılma üretmesi gerekeceği aktarılıyor.

Makro görünüm ve kurumsal ilgi

Daha geniş piyasa koşulları da XRP lehine sıralanan unsurlar arasında yer alıyor. Küresel hisse senedi piyasaları rekor seviyelere yakın seyrini korurken kripto varlıklar uzun süren düzeltmenin ardından toparlanma sürecinden geçiyor. Geçmiş piyasa döngülerinde aşırı korku dönemlerinin ardından risk iştahının yeniden güçlendiği ve sermayenin dijital varlıklara geri döndüğü görülmüştü.

Kurumsal tarafta da blokzincir altyapısına yönelik ilginin arttığı belirtiliyor. Bankalar ve finans şirketleri yeni altyapı çalışmalarını genişletirken tokenizasyon uygulamaları daha görünür hale geliyor. Sınır ötesi ödeme çözümlerine yönelik talebin artması da XRP’nin ödeme odaklı dijital varlık anlatısını destekleyen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik tabloda kritik eşik

Teknik açıdan bakıldığında XRP, aylardır dar bir işlem aralığında hareket ediyor. Uzun süren fiyat sıkışmaları çoğu zaman sert oynaklık dönemlerinden önce görülüyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalar, yalnızca kısa vadeli yön açısından değil, orta vadeli eğilimin teyidi bakımından da belirleyici olabilir.

CoinCodex verilerine göre XRP 1.06 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 3.50 dolara yükselmesi mevcut seviyeden yüzde 230’dan fazla artış anlamına geliyor. Bununla birlikte böyle bir hareketin gerçekleşebilmesi için teknik kırılmanın doğrulanması ve alım momentumunun belirgin biçimde güçlenmesi gerekiyor.

Daha uzun vadeli iyimser görüş taşıyan bazı analistler ise 0.65 ile 0.70 dolar aralığını geniş döngü desteği olarak izliyor. Bu bölge korunduğu sürece, piyasada sıkça konuşulan 18 dolar gibi daha iddialı hedeflerin tamamen masadan kalkmadığı görüşü korunuyor.

Temmuz ayının XRP için yeniden öne çıkan bir dönem olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Buna karşın daha elverişli makro koşullar, düzenleyici çerçevede artan netlik, kurumsal benimsenme ve teknik görünümdeki sıkışma aynı dönemde kesişmiş durumda.