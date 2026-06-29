XRP, SHIB ve Bitcoin kritik desteklere gerilerken Solana $72 eşiğinde direnç gösteriyor

Kripto para piyasasında büyük varlıkların önemli bölümü zayıf teknik görünümünü korurken, XRP, SHIB ve Bitcoin üzerinde satış baskısı sürüyor. Buna karşılık Solana, son düşüşlerin ardından diğer büyük kripto paralara göre daha dirençli bir tablo ortaya koyuyor. Fiyat hareketleri, kısa vadeli tepki yükselişleri görülse bile ana eğilimin birçok varlıkta aşağı yönlü kaldığına işaret ediyor.

XRP ve SHIB’de zayıf görünüm öne çıkıyor

XRP, aylar boyunca yaklaşık $1.30 ile $1.50 aralığında yatay seyrettikten sonra bu bandın altına sarktı ve düşüşünü hızlandırdı. Bu kırılma, aşağı yönlü devam formasyonunu doğrularken fiyatı psikolojik açıdan öne çıkan $1.00 desteğine yaklaştırdı. Varlığın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında kalması, teknik olarak satıcıların kontrolünü koruduğunu gösteriyor.

XRP için izlenen en kritik eşik $1.00 seviyesi olurken, bu desteğin altına net bir sarkma yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Göreceli güç endeksi 32 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine yaklaştı. Bu tablo kısa vadede düşüş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret etse de, sert aşağı trendlerde tek başına kalıcı dip sinyali üretmiyor. Alıcıların $1.00 çevresini savunması durumunda fiyatın 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu $1.14 ile $1.15 bandına doğru tepki vermesi mümkün görünüyor.

SHIB cephesinde de benzer bir yapı dikkat çekiyor. Varlık yakın dönemde yükselen kama formasyonunun altına indi. Bu yapı çoğu zaman aşağı yönlü devam hareketleriyle ilişkilendiriliyor. Kırılmanın ardından belirgin bir toparlanma oluşmazken SHIB yerel dip seviyelerine yakın işlem görmeyi sürdürüyor. XRP’de olduğu gibi SHIB de temel hareketli ortalamaların tamamının altında bulunuyor.

50 günlük üssel hareketli ortalama dinamik direnç işlevi görürken son tepki denemelerinde hacimde güçlü bir artış görülmedi. Bu durum, alıcı tarafın henüz ikna edici bir güç ortaya koyamadığını düşündürüyor. RSI göstergesinin 21 seviyesine gerilemesi SHIB’i belirgin biçimde aşırı satım bölgesine taşıdı. Buna rağmen genel eğilim hala satıcılardan yana kalıyor.

Bitcoin destek bölgesini savunmaya çalışıyor

Bitcoin, $60,000 seviyesinin üzerinde tutunma çabasına rağmen baskı altında kalmayı sürdürüyor. Nisan ve mayıs aylarındaki toparlanmayı taşıyan yükselen trend çizgisinin aşağı kırılması, orta vadeli olumlu yapının bozulduğunu ve düşüş yönlü kontrolün yeniden güç kazandığını gösterdi. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların mevcut fiyatın belirgin şekilde üzerinde yer alması da bu görünümü destekliyor.

Bitcoin’de $58,000 ile $60,000 aralığı en önemli destek bölgesi olarak öne çıkarken, bu alanın kaybedilmesi yeni bir tasfiye baskısını gündeme getirebilir.

Son düzeltme sürecinde hacmin artması, yalnızca alıcı eksikliğinden değil doğrudan satış dağılımından kaynaklanan bir baskıya işaret ediyor. RSI göstergesi 32 seviyesine yaklaşmış durumda. Bu seviye kısa süreli bir toparlanma ihtimalini canlı tutsa da, fiyatın yaklaşık $64,000 civarındaki 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıkmaması halinde ana eğilimde belirgin bir değişimden söz etmek güç görünüyor.

Varlık Kritik destek İlk direnç RSI XRP $1.00 $1.14 ile $1.15 32 Bitcoin $58,000 ile $60,000 Yaklaşık $64,000 32 Solana $63 ile $65 $72 ve ardından yaklaşık $77 49

Solana görece güçlü kalıyor

Solana ise Bitcoin’e kıyasla daha dayanıklı bir görünüm sergiliyor. Haziran başındaki sert geri çekilmeye karşın alıcılar $63 ile $65 destek bölgesinde güçlü şekilde devreye girdi ve fiyatın bölgesel diplerin üzerinde kalmasını sağladı. Uzun vadeli görünüm hala tamamen pozitife dönmüş değil, çünkü SOL da ana hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor.

Bununla birlikte fiyatın 50 günlük üssel hareketli ortalama çevresinde, yani yaklaşık $72 seviyesinde dengelenmeye başlaması ve daha yüksek dip üretmesi dikkat çekiyor. Büyük kripto paraların önemli kısmı yeni dipler test ederken Solana’daki bu ayrışma teknik açıdan olumlu karşılanıyor. RSI göstergesinin 49 seviyesine toparlanması da satış baskısının belirgin biçimde hafiflediğini düşündürüyor.

Son toparlanma denemelerinde işlem hacminin artması, alıcı ilgisinin somutlaştığını gösteriyor. Kısa vadede en önemli eşik $72 seviyesinin destek olarak kazanılması olacak. Bu gerçekleşirse fiyatın yaklaşık $77 civarındaki 100 günlük hareketli ortalamaya yönelme olasılığı artabilir. Buna karşılık mevcut seviyeler korunamazsa $63 desteği yeniden ön plana çıkacak.