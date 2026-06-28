SOL 553 milyon dolarlık hacimle yeniden gündemde! 80 dolar eşiğinde hangi sinyal izleniyor?

Solana, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,82 gerileyerek 70,67 dolar civarında işlem görürken yeniden piyasanın odağına yerleşti. Fiyatın 70 doların üzerinde kalması kısa vadede desteğin korunduğuna işaret etse de, alıcıların yön değişimini net biçimde teyit ettiği söylenemiyor.

Düşen trend çizgisi kritik eşik olarak öne çıkıyor

Analistlerin paylaştığı grafiklerde SOL, uzun süren düzeltmenin ardından düşen trend çizgisini zorlayan bir görünüm sergiliyor. Teknik açıdan ilk önemli bölge 72 ile 75 dolar aralığında bulunuyor. Bu alanın yeniden kazanılması halinde 80 dolar seviyesi bir sonraki ana hedef olarak öne çıkıyor.

SOL için kısa vadeli görünümde asıl teyit, düşen trend çizgisinin üzerinde kalıcı bir kırılmayla gelebilir; 80 doların aşılması ise 90 dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Buna karşılık trend çizgisinden yeni bir ret gelmesi halinde fiyatın 65 ile 68 dolar bandına çekilme ihtimali masada kalıyor. Bu nedenle mevcut toparlanma denemesi, teknik olarak henüz temkinli bir aşamada değerlendiriliyor.

80 doların aşılması halinde 90 ve 95 dolar izleniyor

Piyasada 80 dolar seviyesi ilk güçlü yukarı yönlü eşik olarak görülüyor. Bu noktanın aşılması, son tepkinin yalnızca kısa süreli bir rahatlama hareketi olmadığını gösterebilir. Böyle bir senaryoda 90 dolar bölgesi öne çıkarken, 95 dolar da bir sonraki önemli toparlanma hedefi olarak izleniyor.

Günlük kapanış tarafında da benzer bir tablo var. Analistler, düşen trend çizgisinin üzerinde günlük kapanış gelmeden yükseliş görünümünün tam güç kazanmadığını belirtiyor. Haftalık MACD göstergesinin de henüz net bir yükseliş kesişimi üretmemesi, ihtiyatlı duruşu destekliyor.

Solana ağındaki tokenleştirilmiş hisse hacmi dikkat çekti

Fiyat grafiğinin yanı sıra ağ verileri de Solana anlatısını destekleyen bir unsur olarak öne çıktı. Solana üzerindeki tokenleştirilmiş hisse senedi işlemlerinin günlük hacmi 553 milyon dolara ulaştı. Bu gelişme, ağ etkinliğinin yalnızca kripto alım satımı ve meme coin işlemleriyle sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, geleneksel bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, belirli platformlarda hisselere benzer fiyat takibi ve zincir üstü işlem imkani sunabilir.

Likidite haritası da mevcut fiyat bölgesinin önemini artırıyor. Yukarıda 90 dolar civarında, aşağıda ise 50 dolar yakınında belirgin likidite kümeleri bulunuyor. SOL 70 doların üzerinde tutunur ve 75 ile 80 dolar bandını aşarsa piyasa 90 dolara doğru yönelmeyi deneyebilir. Buna karşılık 70 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 65 ile 60 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Uzun vadeli yapıda kama formasyonu izleniyor

Daha geniş zaman diliminde SOL fiyatının büyük bir düşen kama formasyonu içinde hareket ettiği belirtiliyor. Bu yapıdan olası bir kırılma gerçekleşirse daha uzun vadede 233,23 dolar seviyesine kadar uzanan bir hedefin teorik olarak korunabileceği değerlendiriliyor. Ancak bunun kısa vadeli bir beklenti olmadığı, önce 80, ardından 95 ve sonrasında 100 dolar üzerinin geri alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kısa vadede görünüm 70 dolar üzerinde temkinli biçimde olumlu kalmayı sürdürüyor. Buna rağmen piyasanın daha güçlü bir yön sinyali üretmesi için 80 dolar seviyesinin aşılması ana koşul olarak öne çıkıyor.