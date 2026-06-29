BNB’de kritik eşik kaybedildi! Satıcı baskısı şimdi hangi seviyeyi zorluyor?

BNB, son işlem seansında önemli bir destek bölgesinin altına sarktı ve 29 Haziran Pazartesi günü itibarıyla aşağı yönlü baskı korundu. Piyasadaki genel zayıf görünüm sürerken, analistlere göre başarısız kalan bant kırılımı denemesinin ardından kontrol yeniden satıcılara geçti.

Fiyatta 570 dolar eşiği öne çıktı

BNB, haber yazımı sırasında 549.19 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş %1.68 olurken, işlem hacmi 897.64 milyon dolara yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre hacimdeki günlük artış %2.22 seviyesinde gerçekleşti. Haftalık kayıp ise %6.79 oldu.

CoinCodeCap Trading, 570 dolar seviyesinin altına inilmesinin daha geniş çaplı düşüş trendinin sürdüğünü teyit ettiğini belirtti. Analiste göre bu seviyedeki kırılma, kısa süreli toparlanma ihtimalini zayıflattı ve momentumu yeniden satıcıların lehine çevirdi.

CoinCodeCap Trading, 570 doların yeniden kazanılmasının ilk toparlanma işareti sayılabileceğini, bu gerçekleşmeden aşağı yönlü yapının geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Mevcut teknik görünümde 570 doların üzerine dönüş, zayıf yapıyı yumuşatabilecek ilk adım olarak öne çıkıyor. Buna karşılık bu bölgenin altında kalınması halinde 520 dolar seviyesi bir sonraki önemli destek noktası olarak izleniyor. Analizin risk seviyesinde ise 580 dolar stop noktası olarak yer aldı.

Direnç tarafında 570 doların ardından 640 ve 675 dolar seviyeleri dikkat çekiyor. Analistler, daha güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için BNB’nin bu alanları geri alması ve daha yüksek zirveler oluşturmaya başlaması gerektiğini değerlendiriyor.

Göstergeler satıcı üstünlüğüne işaret etti

TradingView verilerinde günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 33.34 seviyesinde ölçüldü. RSI ortalaması ise 39.44 olarak kaydedildi. Bu görünüm, BNB’nin nötr bandın alt sınırına yakın seyrettiğini ve aşırı satım kabul edilen 30 seviyesinin hemen üzerinde kaldığını gösterdi.

MACD verileri de benzer biçimde satıcı baskısının sürdüğüne işaret etti. MACD çizgisi eksi 18.05, sinyal çizgisi ise eksi 15.58 seviyesinde bulunuyor. Histogramın eksi 2.47 değerinde kalması, aşağı yönlü baskının tamamen dağılmadığını ortaya koydu.

BNB Chain için kurumsal erişim tartışması büyüdü

X platformunda paylaşım yapan kripto yorumcusu DYOR, Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun, BNB’ye kurumsal erişimin sınırlı olmasının yatırımcılar için bir fırsat olabileceği yönündeki değerlendirmesini öne çıkardı. Changpeng Zhao, kripto piyasasında CZ kısaltmasıyla bilinen ve Binance ekosisteminin en tanınan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DYOR, CZ’nin bakış açısını aktarırken kurumların henüz tam anlamıyla sahaya inmediğini, buna karşın BNB Chain’in şimdiden milyonlarca günlük aktif kullanıcıya, büyük bir zincir üstü ekosisteme ve güçlü bir geliştirici topluluğuna sahip olduğunu savundu.

DYOR, BNB Chain’in halihazırda geniş bir altyapı, kullanıcı tabanı ve geliştirici ağı oluşturduğunu ileri sürdü. Bu görüşe göre kurumsal sermaye daha geniş ölçekte devreye girdiğinde, doğrudan ölçek kazanmış bir ekosisteme yönelme ihtimali tartışılıyor.