Bitcoin 60 bin doların üstüne çıktı! Grafikte beliren sinyaller ne anlatıyor?

Bitcoin hafta sonuna girerken 60 bin dolar seviyesini yeniden kazanma mücadelesini sürdürdü. Fiyat bu eşiğin üzerine dönerken oynaklık önceki günlere göre sakinleşti ve kısa vadeli grafiklerde toparlanma beklentisini destekleyen bazı teknik işaretler öne çıktı.

RSI göstergesi yeniden gündemde

Piyasada en çok izlenen verilerden biri olan göreceli güç endeksi, yani RSI, son düşüş dalgasında dikkat çekici sinyaller üretti. Saatlik grafiklerde daha yüksek diplerin oluşması, alıcıların belirli seviyelerde devreye girdiğine işaret etti. Dört saatlik grafikte ise fiyat daha düşük dipler yaparken RSI’ın daha yüksek dipler üretmesi, yükseliş uyumsuzluğu olarak bilinen görünümü ortaya çıkardı.

Takma adlı trader Rod, mevcut piyasa yapısını 2022 ayı piyasasının son bölümüyle kıyasladı. Rod, X paylaşımında bu görünümün geçmişte görülen dip yapısına benzediğini savundu.

Rod, mevcut grafik yapısına ilişkin değerlendirmesinde, bu görünüm fark edildiğinde göz ardı etmenin zorlaştığını belirtti.

2022 döneminde haftalık RSI’daki yükseliş uyumsuzluğu, Bitcoin’in 15.600 dolar seviyesinde ayı piyasası dibini oluşturduğu sürece denk gelmişti. Bu nedenle bazı analistler benzer bir teknik yapının yeniden ortaya çıkmasını, kalıcı bir taban oluşumu ihtimali açısından dikkatle izliyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın son fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Yükseliş uyumsuzluğu ise fiyat yeni dip yaparken göstergenin daha güçlü bir görünüm sergilemesi durumunda kullanılır ve olası yön değişimine işaret edebilir.

Analistler 60 bin dolar savunmasına odaklandı

Haziran başında dört saatlik RSI’ın 11.4 seviyesine kadar gerilemesi, kayıtlardaki en düşük değerlerden biri olarak öne çıktı. Bu kadar zayıf bir okuma sonrasında gelen toparlanma denemesi, teknik açıdan piyasanın aşırı satım bölgesinden çıkmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

Kripto analisti Lukasz Wydra, günlük zaman diliminde de yükseliş yönlü RSI sinyallerinin teyit edildiğini belirtti. Wydra, aynı paylaşımında Binance tarafında fiyatın savunulmaya devam ettiğinin açık biçimde görüldüğünü söyledi. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Lukasz Wydra, Bitcoin grafiğindeki yükseliş yönlü RSI uyumsuzluğunun artık resmi olarak doğrulandığını, görünümün daha da derinleşebileceğini ancak aynı anda Binance tarafında fiyat savunmasının net biçimde izlendiğini kaydetti.

Wydra, bu teknik görünümü cesaret verici bir işaret olarak değerlendirdi. Buna karşın piyasadaki tüm isimler aynı görüşte değil. Bazı traderlar, kısa süreli rahatlama yükselişine rağmen aşağı yönlü baskının tamamen sona ermediğini düşünüyor.

Daha düşük seviye beklentisi masada kalıyor

STABL Agency kurucu ortaklarından Niels Klaver, piyasadaki mevcut dengenin değişmesi için Bitcoin’in büyük bir hareketten önce 55 bin dolara inebileceği görüşünü yineledi. Bu değerlendirme, 60 bin doların üstüne dönüşe rağmen temkinli yaklaşımın korunduğunu gösterdi.

Trader ve analist Rekt Capital ise temmuz ayında bir rahatlama yükselişinin görülebileceğini, çünkü temmuz performansının çoğu zaman haziran ayıyla zıt yönlü seyrettiğini belirtti. Ancak analist, 50 aylık üssel hareketli ortalamanın yeni direnç olarak teyit edilmesinin ardından ağustosta bu toparlanmanın sona erebileceğini ve 60 bin dolar desteğinin zayıflamasıyla ek düşüş yaşanabileceğini savundu.