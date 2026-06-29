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Ethereum (ETH)

Sharplink üç günde 39.196 ETH alarak toplam $62,4 milyonluk alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sharplink, üç günde 39.196 ETH alarak toplam $62,4 milyonluk birikim yaptı.
  • 📌 Alımlar perşembe, cuma ve cumartesi günlerine yayıldı; en büyük işlem 29.196 ETH ile tezgah üstü piyasada gerçekleşti.
  • 📉 Bu hamle, $ETH’de son bir ayda %22,8 ve yıl başından bu yana yaklaşık %50 düşüş görülen dönemde geldi.
  • 🧭 Sharplink aynı hafta Ethlabs girişimine katıldı ve Ethereum’un kurumsal kullanıma hazırlanmasını destekledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto varlık hazinesi yöneten Sharplink, sekiz aylık aranın ardından geçen hafta yeniden Ether alımına başladı ve perşembeden bu yana toplam 62,4 milyon dolar değerinde ETH topladı. Zincir üstü veriler, şirketin alımlarını üç güne yaydığını gösterdi.

İçindekiler
1 Üç günde hızlanan Ether alımı
2 Ethlabs girişimi aynı haftada duyuruldu
3 Piyasa baskısı sürerken alımlar dikkat çekti

Üç günde hızlanan Ether alımı

Arkham verilerine göre Sharplink, perşembe günü 5.000 ETH aldı. Şirket cuma günü 5.000 ETH daha ekledi. Cumartesi günü ise tezgah üstü piyasada gerçekleştirilen üç ayrı işlemle 29.196 ETH satın aldı. Böylece son üç gündeki toplam alım 39.196 ETH’ye ulaştı.

Sharplink, dijital varlıkları bilançosunda tutan bir kripto hazine şirketi olarak biliniyor. Şirket daha önce dünyanın en büyük ETH hazinesi unvanı için Bitmine ile yakın bir rekabet içindeydi. Son alımlar, Sharplink’in Ether biriktirme stratejisini yeniden canlandırdığına işaret etti.

Mini sözlük: Tezgah üstü işlem, alıcı ve satıcının işlemi doğrudan ya da aracı kurum üzerinden borsa ekranı dışında gerçekleştirdiği yöntemdir. Büyük hacimli kripto alımlarında fiyat üzerindeki ani etkiyi sınırlamak için sık kullanılır.

GünAlınan ETHTutar
Perşembe5.000Belirtilmedi
Cuma5.000$7,9 milyon
Cumartesi29.196$46,7 milyon
Toplam39.196$62,4 milyon

Sharplink, perşembe günü ilk temasın ardından Ether alımının nedeni ve zamanlaması konusunda yorum yapmadı.

Ethlabs girişimi aynı haftada duyuruldu

Alımlar, Bitmine ve Sharplink’in Ethereum’u kurumsal kullanıma hazırlamayı hedefleyen yeni bir kar amacı gütmeyen araştırma ve geliştirme girişimini desteklediği haftada geldi. Sharplink, pazartesi günü Ethlabs adlı oluşumun kurumsal benimsemenin bir sonraki aşamasına hazırlık amacıyla kurulduğunu açıkladı.

Şirket, bu girişimde Bitmine, Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin ve ekosistemin diğer katkı sunan isimleriyle birlikte yer aldığını bildirdi. Joe Lubin, Ethereum’un kurucu ortaklarından biri olmasının yanı sıra Consensys’in de kurucusu olarak tanınıyor.

Sharplink, stabilcoinler, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, fonlar ve otonom yapay zeka ticareti zincir üstüne taşındıkça bu talebin küresel ekonomi için tarafsız ve izinsiz yapısını koruyan uzlaşma katmanı olarak Ethereum’da birleştiğini, Ethlabs’in de ağı bu talebi büyük ölçekte karşılayacak hale getirmek için kurulduğunu belirtti.

Piyasa baskısı sürerken alımlar dikkat çekti

Sharplink’in son hamlesi, Ether fiyatındaki zayıf seyrin sürdüğü bir döneme denk geldi. Kripto para son bir ayda %22,8 gerilerken yıl başına kıyasla da yaklaşık %50 değer kaybetti. Bu düşüş sırasında Tether’in stabilcoini USDt, geçen hafta kısa süreliğine piyasa değeri bakımından Ether’i geride bıraktı.

Aynı dönemde ABD spot Ether ETF’lerinden çıkışlar da devam etti. Geçen hafta bu fonlarda net 12,9 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Verilerde en büyük etkinin BlackRock’ın iShares Ethereum Trust fonundaki çözülmeden kaynaklandığı görüldü.

Sharplink’in üç güne yayılan alımları, Ether’deki sert fiyat düşüşü ve spot ETF çıkışlarının sürdüğü haftada şirketin yeniden birikim sürecine döndüğünü ortaya koydu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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