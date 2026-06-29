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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 2024 yarılanmasından bu yana negatif getiriye gerileyerek $60.000 seviyesinin altında işlem görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 2024 yarılanmasından sonra negatif getiriye gerileyerek 60.000 doların altında işlem görüyor.
  • 📉 Mevcut döngüde $BTC için önceki yarılanma sonrası dönemlerde görülen güçlü yükseliş evresi oluşmadı.
  • 📊 2024 yarılanmasında alım yapan yatırımcılar şu anda zarar bölgesinde bulunuyor.
  • 🏦 Mike Novogratz, baskının Strategy krizi ve olası faiz artışı endişeleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, 2024 yarılanmasının ardından şimdiye kadarki en zayıf dönemlerinden birini geçiriyor. CoinGecko verilerine göre en büyük kripto para birimi 60.000 doların altında işlem görüyor. Bu görünüm, yarılanma sonrası dönemlerin tarihsel olarak güçlü fiyat performansıyla öne çıkması nedeniyle piyasada dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Yarılanma döngüsünde alışılmış tablo bozuldu
2 Önceki döngülere göre daha zayıf performans
3 Piyasada makro baskılar öne çıkıyor

Yarılanma döngüsünde alışılmış tablo bozuldu

Bitcoin’de yarılanma yaklaşık her dört yılda bir, yani 210.000 blokta bir gerçekleşiyor. Bu mekanizma, yeni arzı yarıya indirdiği için genellikle fiyat açısından destekleyici bir unsur olarak görülüyor. Piyasa katılımcıları da önceki döngülerde bu etkinin güçlü biçimde hissedildiğini izlemişti.

Fiyat performansı, yarılanmanın gerçekleştiği gün başlangıç kabul edilerek 1.460 günlük tam döngü üzerinden ölçülüyor. Geçmiş döngülerde bu süreç çoğunlukla üç aşamada ilerledi. İlk bölümde arz şoku ve yoğun spekülasyonun etkisiyle hızlı yükselişler görüldü. Ardından sert geri çekilmeler, teslimiyet satışları ve uzun süreli yatay seyrin öne çıktığı dönemler geldi. Son aşamada ise piyasa, bir sonraki yarılanma öncesinde daha dengeli bir toparlanma zemini oluşturdu.

2024 yarılanması sırasında Bitcoin alan yatırımcılar, mevcut tabloda net negatif getiriyle karşı karşıya kaldı.

Önceki döngülere göre daha zayıf performans

Bitcoin, önceki yarılanma sonrası döngülerde çok yüksek getiriler üretmişti. Son döngüde marjinal kazançların hız kestiği görülse de dönem yine de karlı tamamlandı. Söz konusu 1.460 günlük süreç Nisan 2024’te 63.514 dolar taban fiyatıyla sona erdi.

Mevcut döngüde ise geleneksel yükseliş evresi ortaya çıkmadı. Bitcoin bir süre yatay seyretti, ardından geri çekilerek daha zayıf bir faza geçti. Bu durum, yarılanma sonrası dönemde güçlü ivme bekleyen yatırımcıların öngörülerini boşa çıkardı.

GöstergeÖnceki döngüMevcut döngü
Yarılanma sonrası ilk görünümGetiri pozitif kaldıGetiri negatife döndü
Fiyat davranışıYükseliş evresi görüldüYatay seyir sonrası düşüş yaşandı
Döngü kapanış seviyesi63.514 dolar60.000 doların altında

Piyasada makro baskılar öne çıkıyor

Grafikte mevcut döngüyü temsil eden çizginin başlangıç seviyesinin altına inmesi, 2024 yarılanması sırasında Bitcoin alan yatırımcıların zarar bölgesine geçtiğine işaret ediyor. Bu tablonun yarılanma sonrası dönemler açısından sıra dışı olduğu değerlendiriliyor.

Galaxy Digital Üst Yöneticisi Mike Novogratz, Bitcoin üzerindeki baskının arkasında Strategy etrafındaki krizin ve olası faiz artışı endişelerinin bulunduğunu söyledi. Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı faaliyet gösteren ABD merkezli bir finans şirketi olarak biliniyor.

Mike Novogratz, Bitcoin’deki baskının hem Strategy çevresindeki krizden hem de olası faiz artışı kaygılarından kaynaklandığını dile getirdi.

Piyasada dikkatler, yarılanma sonrası döngünün ilerleyen bölümünde Bitcoin’in yeniden yapısal bir taban oluşturup oluşturamayacağına çevrildi. Ancak mevcut veriler, önceki döngülerde görülen klasik seyrin bu kez belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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