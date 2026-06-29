Bitcoin, ABD ile İran arasındaki görüşme trafiğine rağmen haftalık bazda %6,8 geriledi

Kripto para piyasası haftanın ilk gününe sınırlı hareketlerle başladı. Bitcoin 59.700 dolar civarında işlem görürken günlük bazda %0,3, haftalık bazda ise %6,8 değer kaybetti. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasına ilişkin haber akışı hisse senedi vadeli işlemlerini desteklerken dijital varlıklarda aynı yönde belirgin bir tepki görülmedi.

Piyasalarda jeopolitik iyimserlik kriptoya yansımadı

Ether %0,3 artışla 1.572 dolara yükseldi. Solana %1,5 prim yaptı. XRP ile dogecoin tarafında ise zayıf görünüm sürdü. Bu tablo, jeopolitik başlıklardaki yumuşamanın kripto piyasasında tek başına yeterli bir yön değişimi yaratmadığına işaret etti.

Axios, ABD ile İran’ın saldırıları tamamen durdurma konusunda uzlaştığını ve tarafların Hürmüz Boğazı ile daha geniş kapsamlı çatışma başlıklarını yeniden görüşmek üzere bu hafta Katar’da bir araya gelmeyi planladığını yazdı. Pazartesi itibarıyla S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,5 yükseldi. Buna karşın kripto varlıklar aynı iyimserliği fiyatlamadı.

ABD ile İran arasında bu hafta Katar’da yeniden başlaması beklenen görüşmeler, hisse senedi vadeli işlemlerine alım getirse de Bitcoin tarafında belirgin bir hareket oluşturmadı.

Son iki haftadaki eğilim devam etti

Piyasadaki bu tepkisizlik, son iki haftada görülen eğilimle örtüştü. Bitcoin 19 Haziran’daki barış anlaşması imzasının ardından yükselse de, daha sonra ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası çizgisi ve spot ETF çıkışları yeniden baskın hale geldi. Bu nedenle yatırımcılar, jeopolitik tansiyonun düşmesine bağlı kısa süreli yükselişlere daha temkinli yaklaşıyor.

Katar’daki görüşmenin piyasada güçlü bir katalizör olarak görülmemesinde, önceki benzer rahatlama hareketlerinin kalıcı olmaması etkili oldu. Yatırımcıların odağı yalnızca dış politika gelişmelerinde değil, aynı zamanda makroekonomik verilerde ve para politikası beklentilerinde kalmayı sürdürüyor.

Asya’da teknoloji yatırımları ve sektör rotasyonu öne çıktı

Güney Kore, Seul metropol bölgesinde DRAM üretim kapasitesini beş yıl içinde iki katına çıkarma planını açıkladı. Samsung ile SK Hynix, dört yeni üretim tesisi kurmak için toplam 800 trilyon won, yaklaşık 518 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. SK Hynix, yapay zeka belleği ve yüksek bant genişlikli bellek alanında öne çıkan Güney Koreli yarı iletken üreticileri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: DRAM, veriyi geçici olarak tutan ve bilgisayarlar ile sunucularda kullanılan bir bellek türüdür. Yüksek bant genişlikli bellek ise özellikle yapay zeka işlem yüklerinde tercih edilen daha gelişmiş bir bellek mimarisi olarak öne çıkar.

Buna rağmen Asya’da teknoloji donanımı hisseleri sektör içi rotasyon nedeniyle geriledi. MSCI Asya Pasifik endeksindeki 11 alt grubun sekizi yükselirken, geçen hafta küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açan yapay zeka çip teması farklı varlık sınıflarında etkisini korudu.

Bitcoin’in bu hafta yön bulabilmesi için hem Katar’daki görüşmelerden kalıcı bir sonuç çıkması hem de perşembe günü açıklanacak PCE verisinin ABD Merkez Bankası beklentilerini yumuşatması gerekiyor.

Gözler Katar görüşmeleri ve PCE verisinde

Kripto piyasasında haftanın ana sınaması, İran ile yürütülecek temasların kalıcı bir yumuşama sağlayıp sağlamayacağı olacak. Bunun yanında perşembe günü açıklanacak PCE enflasyon verisi de yakından izlenecek. Verinin daha ılımlı gelmesi durumunda, ABD Merkez Bankasına ilişkin beklentilerde değişim görülebilir. Bitcoin’in güçlü bir hareket üretmesi için piyasalar şu aşamada her iki başlıktan da destek arıyor.