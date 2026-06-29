Bitcoin ETF’lerinde 4,06 milyar dolarlık çıkış görüldü! Kurumsal talepte neler yaşandı?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden haziran ayında toplam 4,06 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi. SoSoValue verileri, bunun bu ürünlerin piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek aylık çıkış olduğunu gösteriyor. Önceki rekor, Şubat 2025’te 3,56 milyar dolar olarak ölçülmüştü.

Haziranda rekor düzeyde para çıkışı

Geçen hafta tek başına 1,79 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu tutar, spot Bitcoin ETF’lerinin Ocak 2024’te işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci haftalık çıkış olarak öne çıktı. Ayın son iki işlem günündeki hareketlere bağlı olarak rakamların sınırlı ölçüde değişebileceği belirtiliyor.

Hazirandaki tablo, ayın başında oluşan beklentilerle de çelişti. 12 Haziran’daki SpaceX halka arzının ardından yatırımcı ilgisinin yeniden canlanabileceği düşünülüyordu. Ancak ETF verileri, bu beklentinin şimdilik karşılık bulmadığına işaret etti.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri haziran boyunca 4,06 milyar dolarlık net çıkış gördü ve bu rakam, ürünlerin işlem görmeye başlamasından bu yana en büyük aylık geri çekilme olarak kayda geçti.

İki aylık toplam 6,5 milyar dolara yaklaştı

Mayısta görülen 2,43 milyar dolarlık net çıkışla birlikte son iki aydaki toplam para çıkışı yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştı. Böylece, mayıs ve haziran dönemindeki çözülme spot ETF’lerdeki zayıflamanın kısa süreli bir dalgalanmadan daha geniş bir eğilime dönüşmüş olabileceğini düşündürüyor.

Spot ETF’ler, Bitcoin’i doğrudan elde tutmadan düzenlenmiş piyasa araçları üzerinden bu varlığa erişmek isteyen kurumsal yatırımcılar açısından yakından izlenen bir gösterge niteliği taşıyor. Bu nedenle fonlardaki giriş ve çıkışlar, piyasanın kurumsal iştahına dair önemli sinyaller veriyor.

Mini sözlük: SoSoValue, dijital varlık piyasalarına ilişkin ETF akışları ve zincir üstü veriler gibi göstergeleri derleyen bir veri platformudur. Spot ETF ise dayanak varlığı doğrudan izleyen ve borsada işlem gören fon yapısını ifade eder.

Yılın ilk yarısında baskı derinleşti

2026’nın ilk yarısı dikkate alındığında net çıkışların yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor. Bu görünüm, yıl başından bu yana kurumsal talebin belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koyuyor.

Aynı dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 30 geriledi. Bu performans, Strategy hisseleri dışında başlıca varlık sınıflarının büyük bölümünden daha zayıf kaldı. Bitcoin tutan halka açık şirketlerden Strategy’nin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 45 düştü.

Fiyat performansı üzerindeki etki izleniyor

ETF’lerdeki yüksek çıkışlar ile Bitcoin’deki fiyat baskısı arasındaki ilişki piyasada yakından takip ediliyor. Kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş ürünler üzerinden pozisyon azaltması, fiyat hareketlerinde aşağı yönlü baskının sürmesine katkı sunabilir.

Bitcoin’in 60 bin doların altına sarkmasıyla birlikte, spot ETF akışlarının önümüzdeki günlerde piyasa yönü açısından daha da kritik hale gelmesi bekleniyor. Özellikle temmuz ayında fonlara yeni giriş olup olmayacağı, kurumsal talebin yeniden toparlanıp toparlanmayacağı konusunda belirleyici olacak.