Ethereum 26 Haziran’da art arda yedinci ETF çıkışı sonrası $1.583 desteğinde tutunmaya çalışıyor

Ethereum, Haziran 2026’nın son günlerinde $1.570 ile $1.580 aralığında dar bir bantta işlem görüyor. Daha geniş finansal piyasalarda görece sakin bir görünüm öne çıksa da ETH fiyatı yukarı yönlü güçlü bir ivme üretemedi. Piyasada özellikle $1.800 seviyesi, kalıcı bir toparlanmanın teyidi açısından kritik eşik olarak izleniyor.

ETF çıkışları ve büyük cüzdan satışları baskıyı artırdı

ABD’deki spot Ethereum ETF’lerinde 26 Haziran’da net $12.85 milyon çıkış kaydedildi. Böylece fonlar art arda yedinci işlem gününü de negatif akışla tamamladı. Toplam kümülatif girişler yaklaşık $11 milyar düzeyinde bulunsa da son çıkış serisi, kurumsal talebin kısa vadede fiyatı desteklemediğine işaret ediyor.

Kripto para analisti Ali Martinez, büyük cüzdanların son yedi günde yaklaşık 550.000 ETH sattığını açıkladı. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık $880 milyonluk ek arz anlamına geliyor. Söz konusu satışların ardından ETH, kısa vadede izlenen $1.633 desteğinin altına geriledi ve hacim destekli yeni denge alanı olarak öne çıkan $1.583 bölgesine çekildi.

Ali Martinez, büyük yatırımcıların bir hafta içinde yaklaşık 550.000 ETH elden çıkardığını ve bunun piyasaya yaklaşık $880 milyonluk satış yönlü baskı getirdiğini açıkladı.

Gösterge Değer Spot ETH ETF net akışı -$12.85 milyon Negatif akış serisi 7 işlem günü Büyük cüzdan satışları 550.000 ETH Satışların yaklaşık karşılığı $880 milyon

Martinez, satışların sürmesi halinde fiyatın $1.237 ve $1.089 çevresindeki tarihi talep bölgelerine çekilebileceğini değerlendiriyor. Bu seviyeler, geçmiş düşüş dönemlerinde alıcıların yeniden devreye girdiği alanlar olarak izleniyor.

Analistlerin beklentileri ayrıştı

Piyasa gözlemcisi Money Ape, genel risk iştahının daha da bozulması durumunda ETH’de $1.000 seviyesinin altının da gündeme gelebileceğini söylüyor. Değerlendirmesinde, Ethereum’un tarihinde ilk kez art arda üç çeyrek düşüş ihtimalinin dikkat çektiğini vurguluyor.

Buna karşılık analist Michaël van de Poppe, $1.800 altındaki fiyatlamaların uzun vadeli birikim açısından cazip olabileceğini düşünüyor. Van de Poppe, farklı zaman dilimlerinde olası bir yükseliş uyumsuzluğu oluştuğunu ve bu görünümün ilerleyen süreçte toparlanma zemini hazırlayabileceğini belirtiyor.

Michaël van de Poppe, $1.800 seviyesinin altındaki ETH fiyatlarının kısa vadeli işlemler için zayıf görünse de uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir birikim alanı sunduğunu belirtiyor.

İşlem verileri ve zincir üstü hareketler yakından izleniyor

CryptoQuant analisti PelinayPA, Binance üzerindeki alıcı satıcı oranının 1’in üzerinde kaldığını, bunun da alım iştahının tamamen kaybolmadığını gösterdiğini kaydetti. Buna rağmen fiyatın bu talebi yukarı yönlü güçlü bir harekete dönüştürememesi, daha büyük oyuncuların gelen alımları karşıladığı şeklinde yorumlanıyor. ETH’nin daha düşük zirveler ve yeni dipler üretmesi de teknik görünümde zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor.

Mini sözlük: Funding rate, vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için periyodik olarak uygulanan ücret mekanizmasıdır. Oranın gerilemesi, kaldıraçlı uzun pozisyonlara yönelik ilginin zayıfladığına işaret edebilir.

Nitekim Ethereum’un funding oranları nisan ayından bu yana aşağı yönlü bir eğilim izliyor. Bu tablo, türev piyasalarda kaldıraçlı yükseliş pozisyonlarına yönelik ilginin azaldığını gösteriyor.

Vitalik Buterin bağlantılı transfer dikkat çekti

Vitalik Buterin ile bağlantılı bir blokzincir adresi, kısa süre önce yaklaşık 7.000 ETH’yi, yani yaklaşık $11.06 milyonluk varlığı yeni oluşturulan bir cüzdana taşıdı. Zincir üstü takip platformları bu işlemi tespit ederek işaretledi. Ethereum’un kurucu ortağı olan Buterin, ağın teknik gelişiminde ve ekosistem yönünde etkili isimlerden biri olarak izleniyor.

Bu transfer tek başına doğrudan satış sinyali vermiyor. Ancak geçmişte benzer büyüklükteki hareketlerin zaman zaman likidite adımlarından önce görülmesi nedeniyle yeni cüzdanın sonraki işlemleri yakından takip ediliyor. Varlıkların soğuk depoda tutulması durumunda bunun rutin güvenlik yönetimi kapsamında değerlendirilmesi, merkezi borsalara veya tezgah üstü işlem masalarına yönelmesi halinde ise farklı yorumlanması bekleniyor.

ETH fiyatı şu aşamada $1.570 civarında dengelenmeye çalışırken, kısa vadede en kritik eşik olarak $1.583 desteği öne çıkıyor.