Solana 29 Haziran 2026’da $70,67 seviyesinde tutunurken, analistler $80 üzerini kritik eşik olarak izliyor

Solana, 29 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık $70,67 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %1,82 gerileyen kripto varlık, buna rağmen $70 desteğinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Ancak alıcıların kalıcı bir toparlanmayı doğrulayacak güçte bir dönüş sinyali üretmediği görülüyor.

İlk direnç bölgesi $72 ile $75 aralığında

Piyasada en yakından izlenen bölge $72 ile $75 bandı oldu. Bu aralık, aşağı yönlü direnç çizgisinin geçtiği alan olarak öne çıkıyor. Fiyatın daha güçlü bir yukarı hareket başlatabilmesi için bu bölgenin yeniden aşılması gerekiyor.

SOL fiyatı $75 seviyesinin üzerine çıkarsa dikkatler bu kez $80 noktasına yönelecek. Analistlere göre kısa vadeli görünüm açısından asıl onay eşiği bu seviyede bulunuyor. Günlük kapanışın $80 üzerinde gerçekleşmesi halinde yakın vadede $90 ve $95 seviyeleri yeni hedefler olarak öne çıkabilir. $90 bölgesi, grafiklerde görülen yukarı yönlü likidite kümeleriyle de örtüşüyor.

Seviye Anlamı $70 Kısa vadeli ana destek $72 ile $75 Aşağı eğimli direnç bölgesi $80 Yukarı yönlü hareket için onay eşiği $90 ile $95 Olası yakın vadeli hedefler $65 ile $60 Destek kırılırsa izlenecek alt bölge

Buna karşılık $70 desteğinin kaybedilmesi halinde fiyatın önce $65 ile $60 aralığına çekilmesi gündeme gelebilir. Satış baskısının derinleşmesi durumunda $50 çevresindeki likidite bölgesi yeniden test edilebilir.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Solana’nın önceki işlem aralığını geri almaya hazır göründüğünü, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yükseliş ivmesinin söz konusu bölgede sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor.

Michaël van de Poppe, kripto para piyasasında teknik analizleriyle bilinen bir yorumcu olarak Solana için üçüncü ya da dördüncü çeyrekte $120 ile $130 aralığının ulaşılabilir olduğunu öngörüyor. Van de Poppe, fiyatın eski işlem bandına yeniden dönmesini alım açısından güçlü bir işaret olarak değerlendiriyor.

Zincir üstü verilerde işlem hacmi öne çıktı

Solana ağında tokenlaştırılmış hisse senedi işlemleri tek günde $553 milyon hacme ulaştı ve yeni rekor kırdı. Piyasa analisti Whale Factor, bu verinin Solana ekosisteminin yalnızca meme coin işlemleri ve geleneksel kripto para alım satımıyla sınırlı kalmadığını gösterdiğini vurguladı.

Gerçek dünya varlıkları alanında Solana üzerinde çalışan ekosistemin toplam büyüklüğü $3,18 milyara ulaştı. Bu alanda 291 binden fazla yatırımcının bulunduğu belirtilirken, Solana katılımcı sayısı bakımından önde gelen blokzincirlerden biri olarak gösteriliyor.

Ağ üzerindeki uygulamaların ürettiği gelir geçen hafta $19 milyon, son bir ayda ise $85 milyon oldu. Merkeziyetsiz borsa spot işlem hacmi de yedi günlük dönemde $12,3 milyar seviyesinde gerçekleşti.

Teknik görünümde daha yüksek hedefler konuşuluyor

Grafik analisti JAVONMARKS, 12 günlük zaman diliminde fincan ve kulp formasyonu tespit etti. Bu yapının doğrulanabilmesi için fiyatın $260 ile $280 direnç bandını yüksek hacim eşliğinde aşması gerekiyor. Böyle bir kırılmanın gerçekleşmesi halinde teknik hedefin $500 üzerine taşınabileceği değerlendiriliyor.

Daha geniş zaman diliminde düşen kama formasyonunun da takip edildiği belirtiliyor. Bu yapının yukarı kırılması halinde uzun vadeli projeksiyon yaklaşık $233 seviyesine işaret ediyor. Öte yandan günlük grafikte iyimser senaryonun güç kazanması için aşağı eğimli trend çizgisi üzerinde kapanış alınması gerekiyor. Teknik analist Dami-Defi’ye göre haftalık MACD göstergesi ise henüz yükseliş yönlü kesişim üretmedi.

Crypto Patel, daha uzun vadeli stratejisinde $40 ile $60 aralığında yapılan birikimin korunması halinde sonraki aşamada $500 ve $1.000 seviyelerinin hedeflenebileceğini öne sürüyor.

Brave New Coin verilerine göre SOL en son $71,44 seviyesinde işlem gördü. Bu değer, son 24 saatte %0,43’lük düşüşe işaret etti.