XRP fiyatında kritik seviye: ETF girişleri artarken teknik göstergeler toparlanma sinyali veriyor

XRP fiyatındaki hareketlilik, hem teknik göstergelerdeki değişimlerle hem de artan kurumsal yatırımcı ilgisiyle dikkat çekiyor. Piyasa gözlemcileri, fiyatın 2 dolar seviyesine yaklaşma olasılığını ve son aylardaki düzeltmenin ardından potansiyel bir döngü tabanının oluşup oluşmadığını yakından izliyor.

Teknik göstergeler ve piyasa görünümü

12 Mart 2026 itibarıyla XRP, 1,38 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, token’ın 2025 yılında ulaştığı 3,65 dolarlık zirvenin ardından gelen kapsamlı düzeltmenin devam ettiğine işaret ediyor. Uzun vadeli teknik analizler, piyasada döngüsel bir dibin oluşmaya başladığına dair işaretler veriyor. Özellikle, analist ChartNerd tarafından paylaşılan grafik, XRP fiyatında tekrar eden bir desenin gücünü koruduğunu ortaya koyuyor. Grafik, Gaussian kanal ve anahtar hareketli ortalamalar üzerinden, 2014 yılından bu yana XRP’nin döngüsel dip bölgelerini belirleme eğilimini gösteriyor.

Bu analizlere göre, XRP uzun süredir aşırı satım bölgesinde seyrediyor. Daha önceki döngülerde olduğu gibi, fiyatın kısa süreli yeni bir dip gördükten sonra toparlanma potansiyeline işaret ediliyor. Teknik modeller, XRP’nin 1,80 ile 2 dolar aralığına doğru bir rahatlama rallisi başlatabileceğini öne sürüyor. Ancak uzmanlar, bu tip yükselişlerin önceki dönemlerde genellikle kalıcı bir trend oluşturmadan önce gerçekleştiğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Fiyat hareketine yönelik karışık teknik sinyaller

Kısa vadeli teknik göstergeler ise halen kararsız bir piyasa profili çiziyor. TradingView verilerine göre, osilatör göstergeleri çoğunlukla nötr sinyaller veriyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) 45 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, piyasanın satıcılar ile alıcılar arasında dengede olduğunu gösteriyor.

Stokastik göstergeler ve Emtia Kanal Endeksi de benzer şekilde nötr bölgede. MACD göstergesi ise son günlerde zayıf bir alım sinyali üretti ve bu, kısa vadede hafif bir pozitif ivmenin oluşabileceğini düşündürüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalarda toparlanma gözlense de, orta ve uzun vadeli ortalamalar düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor. 200 günlük EMA, yaklaşık 1,98 dolarda bulunarak, fiyatın psikolojik 2 dolar direncine yakın önemli bir bariyere sahip olduğunu gösteriyor. İzlenen başlıca teknik seviyeler arasında 1,66, 1,95 ve 2,51 dolar dirençleri ile 1,10 ve 0,83 dolar destekleri öne çıkıyor.

Kurumsal talep ve XRP ETF ürünleri

Fiyat hareketindeki dalgalanmalara rağmen, kurumsal yatırımcıların XRP’ye olan ilgisinin devam ettiği görülüyor. Bloomberg Intelligence verileri, 2025’in sonlarında piyasaya çıkan XRP tabanlı borsa yatırım fonlarına toplamda 1,44 milyar dolarlık net giriş yapıldığını gösteriyor. Bu ürünler; 21Shares, Bitwise ve Grayscale gibi varlık yöneticileri tarafından sunuluyor ve bugüne kadar 784 milyon adedin üzerinde XRP alınarak toplam dolaşımdaki arzın yaklaşık %0,78’ine ulaşıldı.

Brad Garlinghouse, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, XRP ETF’lerine yönelik güçlü kurumsal talebin altını çizdi ve bu girişlerin regüle kripto yatırım araçlarına olan ilginin sürdüğüne işaret etti.

Bugüne kadar ETF ürünlerinden ciddi bir çıkış gözlenmediği, uzun vadeli yatırımcı ilgisinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, çeşitli büyük finans kuruluşlarının da XRP fonlarında pozisyon aldığı aktarılıyor.

Makroekonomik gelişmeler ve piyasa duyarlılığı

Küresel makroekonomik gelişmeler de XRP’nin ve genel olarak dijital varlık piyasasının gidişatını etkiliyor. Son dönemde ABD ile İran arasında artan jeopolitik belirsizlik, küresel piyasalarda dalgalanmaların yükselmesine yol açtı. Benzer şekilde, ABD’den gelen istihdam verilerindeki zayıflama, Amerikan Merkez Bankası’nın politika değiştirebileceğine yönelik beklentileri yeniden gündeme getirdi. Tarihsel olarak gevşek para politikaları doların değer kaybetmesine ve dijital varlıklara olan ilginin canlanmasına neden olabiliyor.

Bununla birlikte, piyasadaki temkinli hava sürüyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi “aşırı korku” seviyesinde seyrediyor ve yatırımcılar karar aşamasında kalmayı sürdürüyor.

XRP için yakın dönem fiyat görünümü

XRP fiyatı halihazırda 1,37 ile 1,56 dolar aralığında dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Bu konsolidasyonun ardından, fiyatın 1,39–1,42 dolar üstüne çıkması durumunda yeni direnç hedeflerinin test edilebileceği değerlendiriliyor. Uzun vadeli teknik senaryolar, fiyatın 1,80–2 dolar bandına doğru güçlenebileceğine işaret ediyor. Ancak, 1,30 dolar seviyesinin altına inilirse daha derin bir gerileme olasılığına da dikkat çekiliyor.