WWE’den Kriptoya: Danielle Moinet Bitcoin 2026 Konferansı’nda Sahne Alacak

Bitcoin ekosisteminin en büyük organizasyonu kabul edilen Bitcoin 2026 konferansında bu yıl dikkat çekici bir konuk yer alacak. Eski profesyonel güreşçi ve geniş kitlelere Summer Rae ismiyle tanınan Danielle Moinet, etkinliğe konuşmacı olarak davet edildi. Moinet, hem spor dünyasında hem de kripto para alanında öncü girişimleriyle bilinen bir isim. 2013-2017 yılları arasında WWE’de aktif olarak ringe çıkan Moinet, 2022’de yeniden arenaya dönerken maaşının bir kısmını Bitcoin ile almaya başlamasıyla öne çıktı. Bu hamleyle profesyonel sporcular arasında bir ilki gerçekleştirdi.

Danielle Moinet’in Bitcoin Yolculuğu

Danielle Moinet, yalnızca sporculuğuyla değil, kripto sektöründeki rolüyle de dikkat çekiyor. Cornerstone Global Management’ta Pazarlama ve Sosyal Medya Direktörü olarak görev alan Moinet, sektörde üst düzey bir pozisyona gelen ilk kadın profesyonel sporcu olarak kayıtlara geçti. Aktif olarak kadın sporcuların finansal özgürlük ve Bitcoin ekosistemine katılımını teşvik eden Moinet, bu alanda toplumsal farkındalık yaratmaya da odaklandı.

Bitcoin 2026 Konferansı ve Katılımcı Profili

Bitcoin 2026 organizasyonu, 27-29 Nisan’da Las Vegas’taki The Venetian’da düzenlenecek. Etkinlik, bugüne kadarki en geniş katılımlı Bitcoin konferansı olarak öne çıkıyor. Katılımcı profili; sektörün inşacıları, yatırımcılar, madenciler, politika yapıcılar ve farklı teknoloji alanlarından uzmanlardan oluşuyor. Etkinlikte, Bitcoin’in temel prensiplerinden kurumsal adaptasyona, açık kaynak geliştirmeden yapay zekâ ve enerjiye kadar geniş bir yelpazede oturumlar planlanıyor.

Konferansı öne çıkaran bir diğer unsur ise hem deneyimli Bitcoin takipçileri hem de yeni katılımcılar için farklı erişim seçeneklerinin geliştirilmesi. Genel giriş, profesyonellere özel ve premium katılım opsiyonlarıyla her seviyeden ziyaretçiye uygun bir deneyim vadediliyor. Ayrıca, teknik atölyeler ve çeşitli ağ kurma alanları sayesinde bilgi paylaşımı teşvik ediliyor.

Geçmiş Yıllardaki Katılımcı Sayıları

Son beş yılda ABD’de gerçekleşen büyük Bitcoin konferanslarında katılımcı sayısı hızla arttı. 2021’de Miami’de 11 bin kişiyle başlayan bu yolculuk, 2025’te Las Vegas’ta yaklaşık 35 bin katılımcıya ulaştı. Her yıl yeni şehirlerde ve giderek büyüyen bir organizasyon yapısında düzenlenen konferans, kripto para alanında küresel ölçekte bir buluşma noktası hâline geldi.

Bitcoin 2026 etkinliğinde aralarında Arthur Hayes gibi birçok önemli konuşmacının da yer alacağı duyuruldu. Danielle Moinet’in katılımı ise, spor ve finansal teknolojiler arasındaki köprüyü simgeliyor. Organizatörler, ilginin yoğun olmasının beklendiğini açıklarken, biletlerde farklı promosyon ve grup avantajlarına da yer verildi.

Etkinliğin resmi oteli The Venetian olurken, katılımcılara konaklama ve konferans paketlerinde çeşitli indirimler sunuluyor. Ayrıca yeni konuşmacıların yakın zamanda açıklanacağı ifade edildi.

Danielle Moinet’in, Bitcoin 2026 sahnesinde kadın sporcuların finansal özgürlüğü ve Bitcoin ekosistemindeki yeriyle ilgili deneyimlerini paylaşacağı aktarıldı.

Organizatörler, konferansın Bitcoin ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getireceğini vurguluyor. Programda teknolojinin yanı sıra politika, kültür, kurumsal strateji ve temel eğitim başlıkları da bulunuyor. Böylece, deneyimli Bitcoin kullanıcılarından sektöre yeni adım atanlara kadar herkesin bilgi edinip, bağlantı kurabileceği bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.