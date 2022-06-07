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USDT Karşısında Popülaritesini Hızla Artıran Stablecoin’den Dev Ortaklık!

Küresel ödeme işleyicisi Checkout.com, işletmelerin müşterilerinden gelen kripto para ödemelerini gerçek zamanlı olarak almasına olanak tanıyan ve e-ticarette stablecoin'lerin kullanımı için yeni sistemini duyurdu.
15:00
7 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ödeme işleyicisi Checkout.com, işletmelerin müşterilerinden gelen kripto para ödemelerini gerçek zamanlı olarak almasına olanak tanıyan ve e-ticarette stablecoin’lerin kullanım durumlarını potansiyel olarak genişleten yeni bir stablecoin ile ödeme sistemi başlattığı duyurdu.

Ödeme Sistemi 7/24 Kullanılabilecek

Stabilcoin ile ödeme sistemi, piyasa değerine göre en büyük ikinci stablecoin olan Circle’ın USD Coin’i (USDC) ile birlikte çalışıyor ve işletmelerin USDC ile ödeme aldıktan sonra otomatik olarak fiat paraya dönüştürmelerine olanak tanıyor. Hizmet, işletmeler tarafından günün her saati kullanılabilir olacak, yani normal çalışma saatlerine ek olarak hafta sonları ve tatil günlerinde de ödemeler sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.

Ödeme sistemi, kripto para altyapı sağlayıcısı Fireblocks tarafından geliştirilen ödeme teknolojisinden faydalanıyor. Fireblocks ile başlatılan beta programı aracılığıyla, Checkout.com USDC işlemlerinde 300 milyon doların üzerinde ödeme yaptı.

Başlangıçta, Checkout.com’un stabilcoin ile ödeme sistemi, zaman içinde daha geniş bir varlık yelpazesi sunma planları olmasına rağmen yalnızca USDC‘yi destekleyecek.

Fireblocks’un ödemelerden sorumlu başkan yardımcısı Ran Goldi, Cointelegraph’a konuştu ve Blockchain teknolojisinin işletmeler için ödeme akışını önemli ölçüde iyileştirebileceğini belirtti. Goldi, “Geleneksel olarak ödemeler gerçekten bölük pörçük, yavaş ve pahalı. İşletmelere ödemeleri stabilcoin’lerle yapmak için bu ilk adım, ödeme alanında yapabileceklerimizin sadece küçük bir kısmı.” dedi ve şöyle devam etti:

Kripto para trader’larının ve yatırımcılarının sayısı, kripto işletmelerinin gerçekten var olmadığı sadece beş yıl öncesine kıyasla artık oldukça fazla. İşletmelerin stablecoin’lerde ödeme alma konusundaki taleplerinin artması, onların fonlarını elinde tutma ve satıcıları ve karşı taraflarıyla kriptoda etkileşim kurma isteklerini gösteriyor.

2012 yılında bulut tabanlı bir ödeme çözümü olarak yeniden markalanmaya giden Checkout.com, Coinbase, Crypto.com, FTX ve MoonPay dahil olmak üzere büyük kripto oyuncuları ile ortaklıklara girerek dijital varlıklara ve Web3’e güçlü bir giriş yaptı. Şirket, Ocak ayında 40 milyar dolarlık değerlemeyle 1 milyar dolarlık D Serisi yatırım turunu başarılı bir şekilde tamamlamıştı.

“Stablecoin’ler ABD Dolarına Erişimi Kolaylaştırıyor”

Kripto paralar, yatırımcılar için yeni bir varlık sınıfı olarak ortaya çıkmış olsa da, bir değişim aracı olarak kullanımının ana akım benimsenmesi için hayati olduğu düşünülüyor. ABD dolarına endeksli stablecoin’ler, sermaye kontrolleri veya yaptırımlar nedeniyle ABD dolarına erişimin sınırlı olduğu ve yerel para biriminin hiperenflasyon nedeniyle satın alım gücünü kaybettiği gelişmekte olan piyasalarda uygun alternatifler haline geldi.

Checkout.com’un kripto para stratejisi başkanı Jess Houlgrave, Cointelegraph’a işletmeler arasında kripto paraların benimsenmesinin “erken benimseme aşamasından genel olarak daha pratik, pragmatik ve olumlu olana meşru bir geçiş” olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

Bu geçiş, işletmeleri kripto para ödeme seçenekleriyle çalışır duruma getirmek için dağıtımı kolay çözümler ve hizmetler sağlayabilecek ve ardından zaman içinde süreci optimize etmelerine yardımcı olabilecek fintech şirketlerine yönelik talepte büyük bir artış olduğu anlamına geliyor.

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