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Analist: Ayı Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Mutlaka Biriktirilmeli

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti DonAlt, ayı piyasasında dibi yaklamaya hazırlık olarak en iyi altcoin seçimlerini açıkladı.
14:30
7 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti DonAlt, ayı piyasasında dibi yaklamaya hazırlık olarak en iyi altcoin seçimlerini paylaştı ve özellikle tek bir türdeki altcoin’lere dikkat çekti.

Altcoin’lerdeki Düşüş Sürebilir

DonAlt, altcoin’lerin mevcut fiyatlardan yüzde 50 ile yüzde 70 arasında düşebileceği konusunda uyarırken, Bitcoin‘in (BTC) toparlanma belirtileri göstermeye başlamasından dolayı şimdiden birden fazla altcoin ile ilgilenmeye başladığını belirterek şunları ifade ediyor:

Bence Solana iyi bir yatırım. Kriptoda borsalarına ait paralara yatırım yapmak iyi bir yatırım olacak. Dogecoin’in de açıkçası biraz yükseleceğini görebiliyorum ama buradan değil. Dediğim gibi her şeyde daha fazla düşüş bekliyorum ama sonunda dibini bulacaklar. Ben sadece tüm zamanların en yüksek seviyesini tekrar çıkabileceklerini düşünmüyorum. Bunlar bakmak istediğim kripto paralardan bazıları. Temelde sadece geçmişin kalıntıları. Geçen döngüde süper popüler olan şeyler, az önce yaşadığımız döngüde olduğu gibi. Ve sonra bunlar biraz koştuktan sonra, onlardan kurtulmak istiyorsunuz çünkü Bitcoin karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkamayacak olsalar da iyi bir şansları var.

Borsaların Coin’lerine Dikkat

Analist, aynı videoda, bir diğer anonim kripto para analisti ve stratejisti Cred’in Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) seçimlerinin arkasındaki mantığı açıklarken kripto para borsalarına daha yakından bakarak şunları söylüyor:

Hala teklifleri görmemizin veya en azından geri dönüşlerin önceki borsa paralarında gerçekleşmesinin bence iki nedeni var: bilinirlik ve likidite. Bu kadar. Onlar hakkında özel bir şey yok. Bir tür anlatı canlandırma gibi değil. Bu, ‘Bak, bu onların yeniden biriktiklerinin ve bir sonraki döngüde aynı şeyi yapacaklarının kanıtı değil’ ifadesinin habercisi değil. Bunların hepsinin varsayım olduğunu düşünüyorum.  En azından, daha iyi, daha olası açıklamalar basitçe aşinalık ve likiditedir.

Ve borsa paraları söz konusu olduğunda ona katılıyorum, erken boğa piyasası anlatıları, aşinalığı gerçekten seviyorlar. Likiditeyi severler. Ama aynı zamanda çok basit şeyler… Hayatta kalacağını sandığınız şeyler var ya da gerçekten basit mekanikler ya da anlatılar var. Kripto paraları alıp satmayı etmeyi düşünüyorsanız, bundan daha kolay olamaz.

Şu anda kripto para piyasasının önde gelen bazı kripto para borsası coin’leri küresel dijital varlık borsası Binance’in hizmet token’ı olan BNB (BNB) ve kripto türevleri borsası FTX’in yerel varlığı olan FTX Token‘dır (FTT).

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