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Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Ethereum Raporu: Haziran, Temmuz!

Kripto para piyasasında yaşanan son düşüşe rağmen, önde gelen bir kripto topluluğu, Haziran ayında Ethereum (ETH) fiyatının yükseleceğini öngörüyor.  
14:00
7 Haziran 2022
Ünlü Analistten Heyecanlandıran Ethereum (ETH) Tahmini! Yüzde 325 Artış Bekliyor
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Kripto para piyasasında yaşanan son düşüşe rağmen, önde gelen bir kripto topluluğu, Haziran ayında Ethereum (ETH) fiyatının yükseleceğini öngörüyor.

Ethereum, Haziran’da İvme Kazanacak

Ethereum son zamanlarda bekleneni veremedi ancak lider altcoin’e yönelik tahminler olumlu yönde. CoinMarketCap topluluğu, ETH‘nin 30 Haziran’da 3.140 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. ETH’nin an itibariyle 1.758 dolar olduğu göz ününde bulundurulduğunda bu, yüzde 78’lik bir artış anlamına geliyor. Ankette 15.362 kişi, oy kullandı. Topluluk, 30 Temmuz’da ise  ETH’nin 2.982 dolardan işlem görmesini bekliyor. İlginç bir şekilde, önceki altı tahminin performansına dayanarak, kripto topluluğu tarihsel olarak Ethereum’un ay sonu fiyatını %65 doğruluk oranıyla tahmin etti.
Ethereum, an itibariyle son 24 saatte %6,82 ve önceki hafta %10,53 düşüşle 1.758 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre ETH’nin toplam piyasa değeri 213,6 milyar dolar. ETH, yalnızca son 24 saatte piyasa değerinden 17 milyar dolar kaybetti. Bununla birlikte, beklenen “Birleştirme”, ETH’ye olan ilginin artmasını sağlayacak. ETH 2.0, Ethereum ağını İş Kanıtı (PoW)  mekanizmasından Hisse Kanıtı (PoS) mekanizmasına taşıyacak bir süreç olacak. Bu sürecin, verimliliğine ve hızına ek olarak ağın ölçeklenebilirliğini de artıracağı söyleniyor.

Glassnode, Güncel verileri Açıkladı

Glassnode’dan gelen son veriler, ETH 2.0 mevduat sözleşmesinin 12.789.829 ETH’ye ulaştığını ve değer açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu, şu anda dolaşımda olan toplam miktarın %10,73’ünden fazlasını temsil ediyor. Ancak aynı platform, Ethereum işlemlerinin son zamanlarda 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğini  ortaya çıkardı. Ethereum ağı son derece düşük ücretler gördü. Bu önemli bir gelişme çünkü ETH ekosistemini eleştirenlerin çoğu yüksek ücretleri en büyük engel olarak nitelendiriyordu. Bu eleştiri, yüksek ücretlerin ağın kullanılabilirliği için bir engel olduğunu kabul eden ağın kurucusu Vitalik Buterin’den de geldi.
ETH Şanghay Web 3.0 Geliştirici Zirvesi’nde konuşan Vitalik Buterin, beklenmeyen durumlar ortaya çıktığı taktirde Eylül veya Ekim ayına kadar bir ertelemenin mümkün olduğunu söyledi. Sanal zirve sırasında Buterin, Ethereum protokolü, ETH Birleştirmesi, ölçekleme ve diğer güncellemelere dair önemli bilgiler paylaştı. Yönetici ayrıca, hisse kanıtına (PoS) geçişin faydalarını anlattı ve şunları ekledi:
Yaklaşık 7 yıldır hisse kanıtı üzerinde çalışıyoruz. Ama sonunda, tüm bu çalışmalar meyvesini verecek. Her şey yolunda giderse, Birleşmenin yaz aylarında gerçekleşmesini ümit ediyoruz.

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