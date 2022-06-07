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Kripto para piyasasında yaşanan son düşüşe rağmen, önde gelen bir kripto topluluğu, Haziran ayında Ethereum (ETH) fiyatının yükseleceğini öngörüyor.

Ethereum, Haziran’da İvme Kazanacak

Ethereum son zamanlarda bekleneni veremedi ancak lider altcoin’e yönelik tahminler olumlu yönde. CoinMarketCap topluluğu, ETH‘nin 30 Haziran’da 3.140 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. ETH’nin an itibariyle 1.758 dolar olduğu göz ününde bulundurulduğunda bu, yüzde 78’lik bir artış anlamına geliyor. Ankette 15.362 kişi, oy kullandı. Topluluk, 30 Temmuz’da ise ETH’nin 2.982 dolardan işlem görmesini bekliyor. İlginç bir şekilde, önceki altı tahminin performansına dayanarak, kripto topluluğu tarihsel olarak Ethereum’un ay sonu fiyatını %65 doğruluk oranıyla tahmin etti.

Ethereum, an itibariyle son 24 saatte %6,82 ve önceki hafta %10,53 düşüşle 1.758 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre ETH’nin toplam piyasa değeri 213,6 milyar dolar. ETH, yalnızca son 24 saatte piyasa değerinden 17 milyar dolar kaybetti. Bununla birlikte, beklenen “Birleştirme”, ETH’ye olan ilginin artmasını sağlayacak. ETH 2.0, Ethereum ağını İş Kanıtı (PoW) mekanizmasından Hisse Kanıtı (PoS) mekanizmasına taşıyacak bir süreç olacak. Bu sürecin, verimliliğine ve hızına ek olarak ağın ölçeklenebilirliğini de artıracağı söyleniyor.

Glassnode, Güncel verileri Açıkladı

Glassnode’dan gelen son veriler, ETH 2.0 mevduat sözleşmesinin 12.789.829 ETH’ye ulaştığını ve değer açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu, şu anda dolaşımda olan toplam miktarın %10,73’ünden fazlasını temsil ediyor. Ancak aynı platform, Ethereum işlemlerinin son zamanlarda 18 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya çıkardı. Ethereum ağı son derece düşük ücretler gördü. Bu önemli bir gelişme çünkü ETH ekosistemini eleştirenlerin çoğu yüksek ücretleri en büyük engel olarak nitelendiriyordu. Bu eleştiri, yüksek ücretlerin ağın kullanılabilirliği için bir engel olduğunu kabul eden ağın kurucusu Vitalik Buterin’den de geldi.