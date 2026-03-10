USDD Arzı Son Üç Ayda Yüzde 56 Büyüdü, Piyasa Likiditesi Tartışılıyor

USDD’nin dolaşımdaki arzı Kasım 2025 sonundan Mart 2026 başına kadar geçen yaklaşık üç aylık dönemde yüzde 56 arttı. Artemis’in verilerine göre, Kasım sonunda 452,23 milyon dolar seviyesinde olan arz, Mart başında 728,50 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte piyasaya ciddi miktarda yeni USDD eklenmiş oldu.

Arz Tablosundaki Ana Eğilimler

Aralık ayı boyunca kademeli bir artış gösteren USDD arzı, 2026 Ocak ayı ile birlikte hızlanarak 25 Ocak civarında yaklaşık 778 milyon dolar seviyesinde zirve yaptı. Ardından, Şubat ve Mart başında arzda kısmi bir geri çekilme yaşandı ve son veriler arzın 720 ila 750 milyon dolar arasında istikrarlı şekilde seyrettiğini gösterdi. Tabloya bakıldığında, hızlı büyümenin özellikle kripto piyasalarında döngünün son evresinde gerçekleştiği görülüyor. O dönemde piyasada genel olumsuz hava baş gösterirken, USDD arzında önemli bir artış kayıtlara geçti.

USDD ve Arz Artışının Önemi

USDD, TRON DAO Reserve tarafından ihraç edilen ve aşırı teminatlı kripto varlıklarla desteklenen merkeziyetsiz bir stabilcoin olarak biliniyor. USDT veya USDC gibi merkezi kurumlardan farklı olarak, USDD’nin arzı tamamen TRON ekosistemindeki ve ilişkili DeFi protokollerindeki talebe bağlı olarak belirleniyor. Son üç ayda arzda yaşanan yüzde 56’lık artış, ekosisteme önemli oranda yeni sermaye girişine işaret etti. Stabilcoin arzındaki bu tür yükselişler genellikle genel likiditenin arttığı ve piyasada yeni işlem gücünün oluştuğu şeklinde yorumlanıyor.

TRON DAO Reserve’ın paylaştığı verilere göre, USDD arzının kısa sürede hızlı bir yükseliş gösterdiği ancak sonrasında dengelenerek istikrarlı bir seviyeye ulaştığı belirtildi.

Piyasadaki toplam stabilcoin arzı ile borsalara aktarılan stabilcoin miktarı arasında ayrım yapmak gerekiyor. 2026 başından itibaren genel stablecoin transferlerinin azalmasına rağmen, USDD tarafındaki arz büyümesi dikkati çekiyor. Bunun nedeni olarak, yeni basılan stabilcoinlerin doğrudan borsalara gitmek yerine bireysel cüzdanlarda veya DeFi protokollerinde tutulması gösteriliyor.

Ocağın Sonundan İtibaren Denge Dönemi

USDD arzı, Ocak ayı sonunda ulaşılan 778 milyon dolar seviyesinden sonra bir miktar düşüş gösterip 728 milyon dolara indi ve son haftalarda daha durağan bir seyir izledi. Arzın istikrara kavuşması, önceki yükseliş temposunun şimdilik yavaşladığını ortaya koydu. Bu durumun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu ise, ekosistemdeki USDD talebinin ilerleyen günlerdeki seyrine bağlı olacak.

Genel olarak bakıldığında, piyasalarda zayıflayan risk iştahına rağmen USDD arzında gözlenen büyüme, yatırımcıların TRON ekosistemine yönelik ilgisinin sürdüğüne işaret etti. Ancak arz artışının kısa vadeli mi, yoksa uzun vadeli yeni bir eğilim anlamına mı geldiğini anlamak için ekosisteme dair daha fazla veri gerekiyor.