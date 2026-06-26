Tokyo merkezli Metaplanet, 2026’nın ilk çeyreğinde 5.075 Bitcoin daha alarak toplam varlığını 40.177 BTC’ye çıkardı

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet hisseleri, son 12 ayda %87 gerilerken şirket aynı dönemde bilançosuna 27.832 Bitcoin ekledi. Bu alımlar, firmanın toplam kripto para varlığını geçen yıla göre üç katın üzerine taşıdı.

Hisse düşerken Bitcoin birikimi arttı

Haberde aktarılan verilere göre şirket, hisse fiyatındaki sert düşüşe rağmen karlılığını koruyor ve defter değerinin altında işlem görüyor. Zynx, bu tabloyu potansiyel yatırımcılar açısından dikkat çekici bir fırsat olarak değerlendirdi.

Yorumcu Adam Livingston, şirketin rakiplerine kıyasla düşük borçluluk taşımasına rağmen hissesinin bu kadar sert baskı altında kalmasını dikkat çekici buldu.

Metaplanet, son bir yıldaki alım stratejisiyle kurumsal Bitcoin birikimi yapan şirketler arasında öne çıktı. Şirketin piyasa performansı ile bilançosundaki Bitcoin artışı arasındaki belirgin ayrışma, son dönemde yatırımcıların yakından izlediği başlıklardan biri haline geldi.

İlk çeyrekte 405,48 milyon dolarlık yeni alım

2026’nın ilk çeyreğinde Metaplanet, yaklaşık 405,48 milyon dolar karşılığında 5.075 Bitcoin daha satın aldı. Şirket bu alımlarda Bitcoin başına ortalama 79.898 dolar ödedi.

Bu son alımlarla birlikte Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı 40.177 BTC’ye yükseldi. Söz konusu birikimin toplam maliyeti yaklaşık 4,18 milyar dolar olurken ortalama maliyet seviyesi Bitcoin başına 104.106 dolar olarak hesaplandı.

Kalem Veri 2026 ilk çeyrek alımı 5.075 BTC İlk çeyrek harcaması $405,48 milyon İlk çeyrek ortalama alım fiyatı $79.898 Toplam Bitcoin varlığı 40.177 BTC Toplam maliyet $4,18 milyar Toplam ortalama maliyet $104.106

Kurumsal sıralamada üçüncü basamağa çıktı

Son alımların ardından Metaplanet, kurumsal Bitcoin hazinesi büyüklüğünde dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi. Şirketin, bu alanda Jack Mallers’ın Twenty One Capital girişimi ile Michael Saylor’ın MicroStrategy şirketinin arkasında yer aldığı belirtildi.

Metaplanet, Japonya merkezli bir yatırım şirketi olarak son dönemde bilanço odaklı Bitcoin stratejisiyle öne çıkıyor. Şirket, yalnızca varlık biriktirmekle kalmayıp bu rezervlerin etrafında daha geniş bir finansal yapı kurmaya da hazırlanıyor.

Aracı kurum satın alımı için anlaşma yapıldı

Şirketin Üst Yöneticisi Simon Gerovich, kısa süre önce Metaplanet’in Siiibo Securities Co., Ltd’nin yüzde 100’ünü satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı. İşlemin değeri 2,1 milyar yen, yaklaşık 13,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Simon Gerovich’in açıklamasına göre Metaplanet, Siiibo Securities’in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı ve işlemin temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.

Şirketin bu adımı, Bitcoin rezervleri etrafında finansal altyapı kurma planının bir parçası olarak öne çıktı. Satın alma işleminin temmuz ayında kapanması bekleniyor.