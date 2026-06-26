Ethereum 7 yıl sonra hareketlenen bir cüzdanın 27.585 ETH satışının ardından $1.665 seviyesinde tutundu

Ethereum, balina hareketliliği, ağ geliştirmeleri ve teknik analizlerde öne çıkan farklı senaryoların etkisiyle dalgalı bir dönemin ardından yaklaşık $1.665 seviyesinde işlem görüyor. Piyasada kısa vadede özellikle belirli destek bölgelerinin korunup korunamayacağı izleniyor.

Yedi yıllık sessizliğin ardından gelen satış

Zincir üstü veri platformu Lookonchain’e göre, yedi yıl boyunca hareketsiz kalan 0x0965 etiketli bir cüzdan yeniden aktif hale geldi. Söz konusu adres, 48 saat içinde token başına yaklaşık $1.625 fiyattan toplam 27.585 ETH sattı. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü yaklaşık $44,84 milyon olurken, tahmini karın $39 milyonun üzerine çıktığı hesaplandı. Lookonchain, blokzincir üzerindeki işlemleri izleyen ve büyük cüzdan hareketlerini takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Lookonchain verilerine göre yedi yıldır hareketsiz kalan 0x0965 etiketli cüzdan, 48 saat içinde 27.585 ETH satarak yaklaşık $44,84 milyon elde etti.

Aynı cüzdanın, Ethereum’un tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığı dönemde kağıt üzerindeki kazancının $130 milyonun üzerine çıktığı belirtildi. Buna karşın son satış, yatırımcının uzun süre beklettiği varlıklarını daha düşük bir seviyede nakde çevirdiğine işaret etti.

Kritik bant ve $1.500 desteği öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Charts, Ethereum’un şu anda $1.584 ile $1.683 arasında yoğun işlem gören önemli bir hacim alanında bulunduğunu aktarıyor. Bu bölgede yaklaşık 4 milyon token el değiştirdi. Analiste göre bu aralığın destek olarak korunması halinde fiyatın $1.980 ve ardından $2.079 seviyelerindeki arz bölgelerine yönelmesi mümkün olabilir. Buna karşılık aşağı yönlü kırılma halinde $1.237 ve hatta $1.089 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Ali Charts, Ethereum’un $1.584 ile $1.683 arasındaki hacim bölgesinde tutunmasının, fiyatı $1.980 ve $2.079 seviyelerine taşıyabilecek bir zemin oluşturduğunu, bu alanın kaybedilmesi halinde ise daha derin geri çekilme riskinin arttığını vurguluyor.

Gösterge Seviye Hacim bölgesi $1.584 ile $1.683 Yukarı yönlü hedefler $1.980 ve $2.079 Aşağı yönlü destekler $1.237 ve $1.089

Piyasa yorumcusu Ardi ise önümüzdeki dört aylık dönem için $1.500 seviyesini en kritik eşik olarak değerlendiriyor. Analize göre Ethereum, 2022 ayı döngüsünün sona ermesinden bu yana görülen büyük düzeltmelerde bu tabanı korumayı başardı.

Ağ güncellemeleri hız ve birlikte çalışabilirliğe odaklanıyor

Ethereum kurucu ortaklarından Joseph Lubin, Katman 1 altyapısı ile Katman 2 ölçeklendirme çözümleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan yeni iyileştirmelere dikkat çekti. Yol haritasında yer alan sıfır bilgi ispatı temelli geliştirmelerin, Ethereum tabanlı ağlar arasında varlık transferlerini hızlandırması bekleniyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir bilginin içeriğini açıklamadan doğruluğunu kanıtlamayı sağlayan kriptografik yöntemdir. Katman 2 ise ana ağ üzerindeki yükü azaltarak işlemleri daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan ölçeklendirme çözümlerini ifade eder.

Lubin, bu yaklaşımın geçmişte güvenlik açıklarıyla gündeme gelen zincirler arası köprülere olan bağımlılığı azaltabileceğini söyledi. Aynı değişikliklerin ekosistem genelinde likiditenin daha verimli dağılmasına katkı sunabileceği de kaydedildi. Geleneksel finans kuruluşları, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve yapay zeka odaklı kullanım alanlarının bu süreçten fayda sağlayabileceği ifade edildi.

Yıl sonundan önce devreye alınması beklenen Glamsterdam güncellemesinin de ölçeklenebilirlikte ek iyileştirmeler ve daha düşük gas ücretleri getirmesi öngörülüyor.

DeFi ve tokenleştirilmiş varlıklarda ağırlığını koruyor

Ethereum, son 12 ayda değerinin yüzde 30’dan fazlasını kaybetmesine rağmen merkeziyetsiz finans protokollerinde kilitli toplam değerin yarısından fazlasını elinde tutuyor. Ağın ayrıca dolaşımdaki stabilcoinlerin ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının yaklaşık yüzde 50’sini barındırdığı aktarıldı.

JPMorgan Chase gibi büyük finans kuruluşlarının tokenleştirilmiş finansal ürünler için Ethereum altyapısından yararlandığı belirtiliyor. Ağ üzerinde yaklaşık 2.000 merkeziyetsiz uygulama çalışırken, Ethereum’un on yılı aşkın süredir kesintisiz faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Bu görünüm içinde piyasa katılımcıları, Ethereum’da bir sonraki yön hareketini anlamak için özellikle $1.584 ile $1.683 aralığındaki hacim bandını yakından takip ediyor.