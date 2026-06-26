Bitcoin Asya borsalarındaki sert satışlara rağmen 58.206 dolardan toparlandı

Bitcoin, Asya hisse senedi piyasalarında yeniden hızlanan satışlara karşın gece görülen düşük seviyelerden toparlandı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para, CoinDesk verilerine göre haberin yazıldığı sırada 59.800 dolar civarında işlem gördü.

Haftalık ve aylık kayıp sürüyor

Bu seviye, perşembe günü görülen 58.206 dolarlık dip noktanın yaklaşık %2,7 üzerinde bulunuyor. Buna rağmen Bitcoin fiyatı haftalık bazda %5’ten fazla, aylık bazda ise yaklaşık %20 geride kalmış durumda.

CF Benchmarks araştırma başkanı Gabe Selby, Bitcoin’in yeniden 50 bin ile 60 bin dolar aralığına çekildiğini, geçmiş hareketlerin ölçü alınması halinde alıcıların genellikle bu bölgede devreye girdiğini belirtiyor.

Selby’ye göre 50 bin ile 60 bin dolar bandı, 2024 ortasında destek bölgesi olarak öne çıktı. Bu süreçte fiyatlar, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başlamasının ardından yaşanan yükselişten sonra bu aralıkta dengelenmişti.

Destek bölgesi vurgusu öne çıktı

Analiste göre söz konusu aralık, yen taşıma işlemlerindeki çözülme, seçim döngüsünün yarattığı oynaklık ve daha geniş zaman dilimlerinde görülen tekrar testler dahil olmak üzere çeşitli baskılara rağmen korundu. CF Benchmarks ise dijital varlıklar için referans fiyat ve endeks sağlayan bir şirket olarak biliniyor.

Piyasadaki bu toparlanma denemesi, Asya borsalarındaki zayıf görünümle aynı döneme denk geldi. Güney Kore’de Kospi endeksi %8 düşerken Japonya’da Nikkei endeksi %3 geriledi.

Wall Street etkisi Asya’ya taşındı

Asya’daki satışların arkasında, Wall Street’te gece boyunca güçlenen riskten kaçış eğilimi yer aldı. Apple ile birlikte Magnificent 7 olarak anılan büyük teknoloji hisselerinde sert düşüşler görüldü. Bu hareketin, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer bazı ürünlerde maliyet artışları gerekçe gösterilerek yapılan fiyat artışı açıklamalarının ardından hız kazandığı aktarıldı.

Selby, bu fiyat bölgesinin 2024 ortasında oluştuğunu ve o tarihten bu yana piyasadaki çok sayıda stres testine rağmen ayakta kaldığını vurguluyor.

Bitcoin’deki kısa vadeli tepki yükselişi, küresel risk iştahının zayıfladığı bir günde geldi. Buna karşın fiyatın hem haftalık hem de aylık görünümde baskı altında kalması, yatırımcıların 50 bin ile 60 bin dolar bandını yakından izlemeyi sürdürdüğünü gösterdi.