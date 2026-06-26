Kripto için Prop Firmaları: Fonlanan İşlemler Batı Pazarlarının Ötesine Nasıl Taşıyor?

Fonlanan işlemler (funded trading) Londra, Prag ve birkaç Kuzey Amerika şehrinde büyüdü, ancak artık ağırlık merkezi buralarda değil. 2026 yılına gelindiğinde, kripto odaklı prop firmalarındaki en hızlı büyümenin büyük bir kısmı İstanbul, Lagos, Dubai, Ho Chi Minh Şehri ve São Paulo’dan geliyor. Türkiye, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki yatırımcılar (trader’lar), üç yıl önce imkânsız görünecek sayılarda değerlendirmeleri başarıyla geçiyor. Onlar artık bir yan pazar değil; giderek artan bir şekilde ana pazar konumundalar. Ancak katıldıkları platformların birçoğu ABD ve Batı Avrupa dışında geçerliliğini yitiren şu varsayımlar üzerine tasarlanmıştı: Bankalara kolay erişim, makul düzeyde istikrarlı bir yerel para birimi ve her kapıyı açan bir pasaport.

Asıl hikâye bu uyuşmazlıkta yatıyor. Modelin kendisi “tek seferlik bir ücret ödemek, simüle edilmiş bir değerlendirmeyi geçmek, ardından şirketin sermayesiyle işlem yapıp kârın büyük kısmını elde tutmak” sınırları kolayca aşıyor. Ancak her zaman aynı kolaylıkla aşılamayan şey, bu modelin etrafındaki altyapıdır. Ankara veya Nairobi’deki bir yatırımcı, en az Chicago’daki bir yatırımcı kadar yetenekli olabilir; ancak yine de ödeme yönteminin, kayıt süreçlerinin veya işlem saatlerinin hiçbir zaman onları düşünerek tasarlanmadığını fark edebilir. Bunu erkenden fark eden firmalar, büyümenin asıl gerçekleştiği bölgelerde şimdi öne çıkanlardır.

Gelişmekte Olan Piyasalardaki Yatırımcıların Gerçekte Karşılaştığı Engeller

Bankacılıkla başlayalım. Büyük bir Batı ekonomisindeki bir yatırımcı, genellikle itibari para (fiat) ödemesini kişisel bir hesaba çok fazla engele takılmadan alabilir. Dünyanın büyük bir bölümünde ise asıl zor olan kısım işlem yapmak değil, bu ödeme adımıdır. Uluslararası bankacılığa sınırlı erişim, yavaş veya pahalı para transferi koridorları ve sınır ötesi hareketlilik nedeniyle incelemeye alınan/bloke edilen hesaplar, basit bir para çekme işlemini sürekli tekrarlanan bir engele dönüştürür. Eğer bu kârı tahsil etmek bir hafta sürüyor ve banka şubesine gitmeyi gerektiriyorsa, kâr paylaşımının pek bir anlamı kalmaz.

Para birimi bir sonraki katmandır. Ödeme dolar olarak geldiğinde ve Türk Lirasına, Nijerya Nairasına veya Arjantin Pesosuna çevrilmesi gerektiğinde, yatırımcı her para çekme işleminde bir kur farkını (spread) sineye çeker. Yerel para birimi, paranın kazanıldığı an ile harcandığı an arasında değer kaybediyorsa çoğu zaman ikinci bir darbe daha alır. Yüksek enflasyonlu bir ekonomide yaşayan biri için ödemenin hızı ve şekli, kâr paylaşımının (split) oranı kadar önemli olabilir.

Sonra da düpedüz coğrafya meselesi var. Köklü firmaların birçoğu, bazen yaptırımlar nedeniyle, bazen de ödeme işlemcilerinin o bölgede faaliyet göstermemesi sebebiyle belirli ülkeleri tamamen kısıtlıyor. Bir yatırımcı değerlendirmenin her aşamasını başarıyla geçebilir ve tam ödeme aşamasında uyruğunun veya ikametgâhının yasaklı bir listede yer aldığını öğrenebilir. AB’de sorunsuz çalışan ödeme ağları genellikle Afrika’nın, Orta Doğu’nun veya Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerine hiçbir şekilde ulaşmıyor.

Gelişmekte olan piyasalardaki prop ticareti için sabit coinlerin (stablecoin) “olsa iyi olur” denilen bir lüksten çıkıp pratik bir zorunluluğa dönüşmesinin tam nedeni budur. USDT veya USDC cinsinden bir ödeme bankaya değil, bir kripto cüzdanına yatar ve bu işlem, yerel bankacılık sisteminin o gün iş birliği yapıp yapmamasına bağlı değildir. Yatırımcı bununla ne yapacağına karar verirken varlık dolar değerini korur ve yatırımcının kendi şartlarına göre taşınabilir veya dönüştürülebilir. Dünyanın büyük bir kısmı için sabit coin mutabakatı bir kripto yeniliği değildir; doğrudan erişebilecekleri en güvenilir paradır.

Kripto Prop Firmalarında Küresel Erişilebilirlik Gerçekte Ne Anlama Geliyor?

Sorunu bu şekilde çerçevelediğinizde, kripto prop firmalarında önem taşıyan özellikler, tipik bir Batılı inceleme platformunun yüksek puan verme eğiliminde olduğu özelliklerden çok farklı görünür. Manşetlerdeki kâr paylaşım oranları ve hesap boyutları elbette hâlâ önemlidir, ancak bunlar daha temel bir sorunun gölgesinde kalır: Bu yatırımcı gerçekten kayıt olup, işlem yapıp, ödemesini alabilecek mi?

Gerçekten erişilebilir bir firma genellikle tanınabilir bir dizi özelliği paylaşır:

Kayıt sırasında coğrafi kısıtlama yoktur, yani pasaport bir engel teşkil etmez.

Ödemeler sabit coinler (USDT veya USDC) üzerinden gerçekleştirilir, böylece kâr tahsilatı yerel bankacılık sistemine bağlı olmaz.

Giriş maliyetleri yeterince düşüktür; böylece yatırımcı bir değerlendirmeyi geçmeye çalışırken bir aylık gelirini riske atmaz.

KYC (Müşterini Tanı) süreci, belirli uyrukları sessizce dışlamadan kimlik doğrulaması yapar.

Platform gerçek anlamda 7/24 kripto işlemlerini destekler; çünkü kripto piyasaları New York ve Londra borsaları kapandığında durmaz ve bu yatırımcıların birçoğu tam da Batı merkezli platformların “yoğun olmayan saatler” olarak gördüğü zamanlarda aktiftir.

Destek hizmeti, herkesin İngilizce okuduğunu ve Kuzey Amerika saatlerine göre çalıştığını varsaymak yerine, birden fazla dil ve saat diliminde sunulur.

Bunların çoğunu doğru yapan küresel bir kripto prop firması, yatırımcının aksi takdirde her ödemede taşıyacağı engelleri ortadan kaldırır. Bunu yanlış yapan bir firma ise bir karşılaştırma tablosunda mükemmel görünebilir ancak Lagos veya Manila’daki biri için pratikte tamamen kullanışsız olabilir. Bu makale işte bu iki sonuç arasındaki uçuruma odaklanmaktadır.

Firmalar: Erişilebilirlik Merceğinden Bir Bakış

HyroTrader

Kripto odaklı firmalar arasında, küresel erişim etrafında en istikrarlı şekilde inşa edilmiş olanı, merkezi Prag’da bulunan ve Dubai’de büyüyen bir ofisi olan kripto yerlisi (crypto-native) operatör HyroTrader‘dır. Bu ikinci konum sadece bir basın bülteni detayı değildir. Dubai; Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’dan gelen kripto yatırımcıları için dünyanın en yoğun kavşaklarından biridir ve orada bir üs kurmak, firmanın bir sonraki yatırımcı dalgasının nereden geleceğini beklediğinin bir işaretidir. Prag ve Dubai ayak izi, bölgesel bir şirketten ziyade topluluğunun fiilen nerede yaşadığına göre planlama yapan küresel bir kripto prop firması profili çiziyor.

Pratik noktalarda, HyroTrader erişilebilirlik kontrol listesini yakından karşılıyor. Kendi geliştirdikleri CLEO platformunda hiçbir ülke kısıtlaması bulunmuyor ve Bybit entegrasyonunun kullanılamadığı ABD ve Kanada dâhil olmak üzere, birçok yargı bölgesindeki yatırımcılara açık olmaya devam ediyor.

Ödemeler yalnızca USDT veya USDC olarak yapılıyor, tipik olarak onaylandıktan sonraki 12 ila 24 saat içinde işleme alınıyor ve fonlanan bir hesapta tek bir tam gün geçirdikten sonra ilk para çekme talebinde bulunulabiliyor. Beklenecek bir uluslararası fon transferi ve memnun edilecek bir banka yok. Giriş seviyesi, firmanın en küçük hesap boyutu olan 5.000$ ile başlıyor ve yatırımcının ilk ödemesinde iade edilen yaklaşık 89$’lık tek seferlik bir değerlendirme ücretine sahip; bu da sistemi denemek isteyen biri için değerlendirmeye katılma maliyetini gerçekten düşük tutuyor.

İşlem (trading) tarafı, sonradan uyarlanmış değil, doğrudan kripto için oluşturulmuştur. Bybit entegrasyonu 700’den fazla sürekli vadeli (perpetual) işlem çiftini listeler ve CLEO 500’ün üzerinde çift barındırır; bu rakam, çoklu varlık (multi-asset) firmalarının sunduğu yaklaşık iki veya üç düzine kripto sözleşmesinin katbekat ötesindedir. Kaldıraç 1:100’e kadar çıkar, değerlendirmelerde takvimsel bir süre sınırı yoktur (bunun yerine minimum işlem günü şartı vardır) ve kâr paylaşımı %80’den başlar, yatırımcı istikrarlı bir geçmiş oluşturdukça %90 tavanına doğru ölçeklenir. Platformun etrafında, dünyanın çok farklı yerlerinden yatırımcıları bir araya getiren canlı küresel bir topluluk ve Bybit’in Dubai genel merkezi ile Prag ve Miami’de düzenlenen canlı turnuvalar serisi yer alıyor. Bölgelerindeki diğer insanların da aynı şekilde işlem yaptığını bilmeye değer veren bir kitle için bu topluluk varlığı bir pazarlama ekstrası değil, yatırımcıların orada kalmasının temel nedenlerinden biridir.

Tüm bunlar, HyroTrader’ın herkes için doğru seçim olduğunu göstermez ve bu konudaki artıları ve eksileri açıkça ortaya koymak önemlidir. Kural seti, işlem başına risk sınırı ve varsayılan olarak uygulanan günlük takip eden düşüş ile oldukça katı bir yapıya sahiptir; ancak ücretli Swing yükseltmesi, bunu daha öngörülebilir bir statik düşüşe dönüştürür. Firma sadece kripto odaklı; forex, hisse senetleri veya emtialar bulunmuyor ve ödemeler hiçbir itibari para (fiat) seçeneği olmadan, tamamen sabit coinler üzerinden yapılıyor. Gelişmekte olan bir pazarda kendini işine adamış bir kripto yatırımcısı için bu kısıtlamalar, hâlihazırda çalışma biçimleriyle neredeyse birebir örtüşüyor. Ancak birden fazla varlık sınıfını kapsayan tek bir hesap isteyenler için uygun olmayacaktır.

FundedNext

2022’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulan FundedNext, kapsamlılığı ve esnekliği sayesinde bu incelemede kendine yer ediniyor. Ülke kapsamı nispeten açık; eski firmaların birçoğundan daha kısa bir kısıtlı listesi var ve bu durum, geleneksel pazarların dışındaki yatırımcılar söz konusu olduğunda onları bazı Batı merkezli rakiplerinin şimdiden önüne geçiriyor. Çeşitli değerlendirme modelleri, milyonlara ulaşan agresif bir ölçeklendirme planı, %80’lik bir taban paylaşımı, %95’e kadar çıkan ücretli bir seviye planı ve daha değerlendirme aşamasındayken kâr payı ödemesi ile (ki bu gerçek bir ayırt edici özelliktir) sektördeki en cömert manşet yapılarından birini sunuyor. Ödemeler konusunda hızlı ve kripto dostu; MENA yatırımcıları için Rise gibi bölgesel sistemlerin yanı sıra USDT ve USDC’yi destekliyor ve pratikte genellikle birkaç saat içinde onaylanan 24 saatlik bir işlem garantisi sunuyor.

Bu spesifik kitle için yetersiz kaldığı nokta ise dikkatsizlikten ziyade yapısal özellikleridir. FundedNext özünde forex odaklı çoklu bir varlık platformudur ve işlemleri canlı bir borsaya yönlendirilmek yerine simüle edilmektedir. Kripto seçeneği, kripto yerlisi bir firmanınkinden daha dardır, kripto kaldıracı tipik olarak sadece kriptoya adanmış bir platformun sunduğunun altındadır ve en yüksek kâr paylaşımı oranı standart olarak gelmek yerine ücretli bir eklenti gerektirir. Ayrıca hesaba katılması gereken bir para çekme işlem ücreti de mevcuttur. Stratejisi tamamen kripto üzerine kurulu olan, derin parite kapsamı ve borsa düzeyinde işlem gerçekleştirme altyapısı isteyen bir yatırımcı için bunlar anlamlı sınırlamalardır. Ancak esnekliğe ve geniş bir program yelpazesine değer veren bir yatırımcı için FundedNext güçlü ve gerçekten erişilebilir bir seçenek olmaya devam etmektedir.

The5ers

The5ers, daha yeni iki firmanın da iddia edemeyeceği bir şey getiriyor: Uzun ve temiz bir geçmiş. 2016 yılında İsrail’de kurulan firma, doğrulanmış yirmi binden fazla para çekme işlemiyle on milyonlarca dolar ödeme yaptı. Nitelikli yatırımcıların değerlendirme aşamasını tamamen atlamasına olanak tanıyan anında fonlama (instant-funding) rotasının da yardımıyla sektördeki en güçlü itibarlardan birine sahip. Güvene ve uzun ömürlülüğe her şeyden daha fazla önem veren bir yatırımcı için bu geçmiş çok değerlidir.

Ancak durumu “gelişmekte olan piyasalar ve kripto” merceğinden okuduğunuzda birtakım pürüzler ortaya çıkar. The5ers geniş bir kısıtlı ülkeler listesi tutuyor ve bu liste Orta Doğu ve diğer yerlerdeki pek çok pazarı içeriyor; bu da tam olarak söz konusu büyümeyi yönlendiren kitlenin bir kısmının hiç hesap açamayacağı anlamına geliyor. Kripto teklifleri, forex odaklı çekirdek yapısının ikincil bir parçasıdır ve kripto maruziyeti, kripto yerlisi bir firmanın sağladığı seviyelerin çok altında sınırlandırılmıştır. Ödemeler konusunda ise, sabit coinleri desteklese de kripto para çekme işlemleri yüzde bazında bir ücret kesintisine tabi tutuluyor ve talep başına sınırlandırılıyor. Üstelik bir gün içinde ödeme yapan firmaların yanında 14 günlük işlem döngüsü oldukça yavaş hissettiriyor. Temelinde güvenilir ve iyi yönetilen bir firma olmasına rağmen, ana pazarı kripto ve birincil ödeme yöntemi sabit coinler olan bir yatırımcı için bu pürüzler birikerek engelleyici olabilir.

Bu Kitle İçin Asıl Karar

Üçünü yan yana koyduğunuzda bir tablo ortaya çıkıyor. Prop ticaret sermayesinin demokratikleşmesi sadece bir slogandan ibaret değil. Bu süreç gerçekten yaşanıyor ve gelişmekte olan piyasa yatırımcıları bu yolculukta sadece birer izleyici değil. Prop firmalarının gelişmekte olan piyasalardaki büyümesi, tüm sektörü küresel erişilebilirliğe, daha hızlı ödemelere ve sabit coin altyapısına doğru çekiyor; bu çekime direnen firmalar ise zemin kaybediyor. Ancak İstanbul veya Cakarta’daki bir yatırımcı, firmaları çoğu Batılı inceleme yazarının kullandığı mercekten farklı bir mercekle değerlendirmek zorundadır. Zira bir firmanın kullanılabilir olup olmadığını sessizce belirleyen şeyler —coğrafi erişilebilirlik, ödeme şekli ve işlem hızı— genellikle Batı merkezli bu incelemelerde adı bile geçmeyen detaylardır.

Dolayısıyla sorun, sıralamanın en üstünde hangi logonun yer aldığından ziyade sizin ihtiyaçlarınıza uygunluk (fit) ile ilgilidir:

Hayatı kripto ile geçen, günün her saati işlem yapan ve yerel bir bankaya hiç dokunmadan kârını sabit coinler aracılığıyla tahsil etmesi gereken bir yatırımcı, coğrafi erişilebilirliği ve ödeme güvenilirliğini, kâr payındaki küçük bir yüzdelik farktan daha fazla önemsemelidir.

Birçok program arasında esneklik isteyen veya onaylanmış on yıllık bir ödeme geçmişine değer veren bir yatırımcı ise; ücret ödemeden önce kendi ülkelerine gerçekten hizmet verilip verilmediğini doğruladıkları ve kriptoya özel olarak nasıl muamele edildiğini kontrol ettikleri sürece FundedNext veya The5ers’ı incelemek için sağlam nedenlere sahiptir.

Bu son nokta, diğer tüm tavsiyelerden daha önemlidir. Bu sektördeki şartlar sık sık değişir ve güvenmeye değer tek veriler, kayıt olduğunuz gün bir firmanın canlı sayfasında yer alan verilerdir. Gelişmekte olan piyasalardaki kripto yatırımcılarının prop firmalarını değerlendirirken her şeyden önce teyit etmesi gereken üç şey vardır:

Ödemelerin güvenilir ve hızlı olması,

Firmanın bulunduğunuz bölgeye gerçekten açık olması,

Sabit coin yerleşiminin/mutabakatının dışarıdan eklenmiş eğreti bir sistem değil, baştan sisteme dâhil edilmiş yerleşik bir özellik olması.

Bunları doğru belirlediğinizde, geri kalan karşılaştırma adımları genellikle kendiliğinden çözülecektir.

Not: Bu makale bir editör yorumudur, finansal tavsiye niteliği taşımaz. Prop firması şartları, ücretleri ve ülke erişilebilirlikleri sık sık değişmektedir. Herhangi bir ücret ödemeden önce tüm güncel verileri doğrudan ilgili firmanın kendisinden doğrulayın.