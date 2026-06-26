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Ethereum (ETH)

Ethereum $1.584 ile $1.683 aralığındaki kritik desteği test ederken, $2.000 ve $1.000 seviyeleri yeniden öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da $1.584 ile $1.683 arasındaki destek bölgesi kısa vadeli yön için belirleyici oldu.
  • 📉 Bu aralık korunursa $ETH’de $2.000 bölgesine doğru tepki ihtimali öne çıkıyor.
  • 📊 $1.584 desteğinin kaybedilmesi halinde $1.237 ve $1.089 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
  • 🧭 Fiyat, 2025 zirvesinden sonraki düşüşün ardından uzun vadeli dirençlerin altında kalmayı sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum, son günlerde $1.584 ile $1.683 arasındaki kritik destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Fiyatın bu aralıkta kalması halinde yukarı yönlü tepkinin güç kazanabileceği, buna karşılık desteğin kaybedilmesi durumunda satış baskısının derinleşebileceği belirtiliyor.

İçindekiler
1 Kritik destek bölgesi izleniyor
2 Uzun vadeli direnç baskısı sürüyor

Kritik destek bölgesi izleniyor

Grafikte öne çıkan fiyat aralığında yaklaşık 4 milyon ETH el değiştirdi. Bu yoğun işlem bölgesi, söz konusu bandı teknik açıdan önemli bir destek alanına dönüştürüyor. Günlük kapanışın $1.683 üzerinde gerçekleşmesi halinde alıcıların elinin güçlenebileceği ve fiyatın sıradaki arz bölgeleri olan $1.980 ile $2.079 seviyelerine yönelebileceği aktarılıyor.

Günlük kapanışın $1.683 üzerinde gelmesi, yükseliş senaryosunu güçlendirebilir ve fiyatı $1.980 ile $2.079 aralığına taşıyabilir.

Buna karşılık $1.584 seviyesinin altına inilmesi, mevcut teknik yapıyı zayıflatabilir. Bu senaryoda bir sonraki önemli talep bölgeleri $1.237 ve $1.089 çevresinde bulunuyor. Böyle bir geri çekilme, piyasanın yeniden $1.000 bölgesine odaklanmasına yol açabilir.

Kısa vadede yön tayini açısından günlük kapanışların belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Alıcıların yüksek hacimli bölgeyi savunup savunamayacağı ya da satıcıların kontrolü ele alıp almayacağı, fiyatın bir sonraki hareket alanını şekillendirebilir.

Uzun vadeli direnç baskısı sürüyor

Ethereum, haberde aktarılan son görünümde yaklaşık $1.573 seviyesinde işlem görürken, daha geniş ölçekte birikim bölgesi olarak izlenen $1.400 ile $1.700 bandında kalıyor. Ancak fiyat, uzun vadeli düşen direnç çizgisinin altında seyretmeyi sürdürüyor.

Analizde, 2025 zirvesinden sonra başlayan geri çekilmenin bu bölgeyi daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Alıcıların bu alanı koruyamaması halinde düşüş yapısının bozulmak yerine daha da güç kazanabileceği, bu durumda $1.200 seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle varlıktaki sert fiyat hareketleri, yalnızca ETH piyasasında değil daha geniş altcoin görünümünde de yakından izleniyor.

Ethereum, uzun vadeli düşen direnç çizgisinin ve yaklaşık $2.332 seviyesindeki güçlü hareketli ortalama direncinin altında kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan yaklaşık $2.332 seviyesinde bulunan ana hareketli ortalama direnci de yukarı yönlü hareketin önündeki başlıca engeller arasında yer alıyor. Analize göre düşen trend çizgisinin aşılması ve ardından bu seviyenin üzerine yeniden çıkılması, daha güçlü bir toparlanma ihtimalini destekleyebilir.

Şimdilik teknik görünümde temkinli tablo korunuyor. Ethereum uzun vadeli direnç seviyelerinin üzerine çıkmadıkça, daha geniş zaman dilimindeki baskının sürdüğü ve piyasada aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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