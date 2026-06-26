ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden bir günde 696,3 milyon dolar çıktı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin fiyatının 60.000 doların altına gerilediği perşembe günü haziran ayının en güçlü günlük çıkışını kaydetti. SoSoValue verilerine göre fonlardan net 696,3 milyon dolar çekildi. Bu rakam, 2 Haziran’da görülen 519,2 milyon dolarlık önceki aylık zirveyi aştı.

Haziran ayında çıkışlar hızlandı

Son çekilişlerle birlikte haziran ayındaki toplam net çıkış 3,61 milyar dolara ulaştı. Yıl başından bu yana kaydedilen toplam net çıkış ise 4,6 milyar dolar oldu. Veriler, ABD spot Bitcoin ETF pazarında son haftalarda satış baskısının belirginleştiğine işaret ediyor.

SoSoValue, dijital varlık piyasalarına ilişkin ETF akışlarını izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden perşembe günü 696,3 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti ve bu seviye haziran ayının en yüksek günlük çıkışı olarak kayda geçti.

Aynı dönemde ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık değeri de 73 milyar doların altına indi. Böylece bu segment, 2024 sonlarından bu yana ilk kez bu eşiğin altına geriledi. Son çıkışlar ve Bitcoin fiyatındaki sert düşüş, fon büyüklükleri üzerinde doğrudan baskı oluşturdu.

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlıkları Ekim 2025’te 169,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Cuma itibarıyla bu tutar yaklaşık 72,6 milyar dolara geriledi. Bu da zirveye göre yaklaşık %57’lik düşüş anlamına geliyor.

Gösterge Seviye Perşembe günkü net çıkış 696,3 milyon dolar 2 Haziran’daki önceki aylık zirve 519,2 milyon dolar Haziran toplam net çıkış 3,61 milyar dolar Yıl başından bu yana net çıkış 4,6 milyar dolar Ekim 2025 net varlık zirvesi 169,5 milyar dolar Cuma itibarıyla net varlık 72,6 milyar dolar

Kurumsal talepte yavaşlama işaretleri

ETF tarafındaki çıkışlar, kurumsal Bitcoin talebinin diğer önemli kaynaklarında da ivme kaybı görüldüğü bir döneme denk geldi. WalletPilot verilerine göre fonların elindeki toplam Bitcoin miktarı salı günü itibarıyla 1,24 milyon BTC seviyesindeydi. Son 30 günde ürünlerden yaklaşık 63.500 BTC çıktı.

Bu tablo, yalnızca fiyat hareketleriyle değil, büyük yatırımcıların risk iştahındaki değişimle de ilişkilendiriliyor. Bitcoin’de ekim zirvesinden bu yana görülen yaklaşık %50’lik geri çekilme, ETF ekosistemi üzerindeki baskıyı artırdı.

Strategy’nin alım temposu geriledi

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olarak öne çıkan Strategy de haziran ayında alım hızını düşürdü. Şirket kayıtlarına göre Strategy, haziran başından bu yana yaklaşık 3.600 BTC aldı. Bu rakam mayısta yaklaşık 25.000 BTC, nisanda ise 50.000 BTC’nin üzerindeydi.

Yavaşlamaya, ayın başlarında gerçekleşen net 32 BTC satışı da eşlik etti. Bu işlem, şirketin birikim dönemi boyunca görülen sınırlı sayıdaki satışlardan biri oldu. Bazı analistler, piyasa zayıflığı sürerken şirketin nakit rezervlerini koruması gerektiğini savunuyor.

CryptoQuant analistleri, Strategy’nin alım zamanlaması ve risk yönetimi konusunda soru işaretleri bulunduğunu vurgularken, şirketin Bitcoin birikim modeline yönelik tartışmaların güç kazandığı görülüyor.

Şirketin sürekli imtiyazlı hissesi STRC de baskı altında kaldı. Hisse, hedeflenen 100 dolar seviyesinin altında işlem görürken perşembe gününü 75,69 dolardan kapattı. Günlük düşüş %6,37 oldu.

Öte yandan Bitcoin savunucusu Samson Mow, STRC için 100 dolar eşiğinin altında devreye giren bir dengeleme mekanizması bulunduğunu belirtti. Mow’a göre şirket, bu seviyenin altında ATM programı üzerinden yeni hisse ihracını durdurarak arz artışını sınırlıyor.