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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 58 bin dolar yakınındaki destek bölgesinde tutunurken 62 bin 500 dolara tepki yükselişi ihtimali korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 58 bin dolar çevresindeki kritik destek alanında tutunmaya çalışıyor.
  • 📈 Kısa vadede $BTC için 62 bin 500 ile 63 bin dolar bandına tepki yükselişi ihtimali izleniyor.
  • 📉 Bu bölgeden gelecek olası satış baskısı, fiyatı yeniden 57 bin doların altına çekebilir.
  • 🧭 Teknik görünümde asıl eşik, 57 bin 886 dolardaki boyun çizgisinin korunup korunamayacağı olarak öne çıkıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, 58 bin dolar civarında kritik bir destek alanında işlem görürken piyasada iki ana senaryo öne çıkıyor. Kısa vadede 62 bin 500 dolara doğru bir tepki yükselişi gündemde kalırken, bu bölgenin korunamaması halinde daha derin bir düzeltme riski izleniyor.

İçindekiler
1 58 bin dolar çevresinde kritik teknik eşik
2 Kısa vadede 62 bin 500 dolar bölgesine tepki ihtimali izleniyor

58 bin dolar çevresinde kritik teknik eşik

Analistler, Bitcoin grafiğinde geniş ölçekli bir omuz baş omuz yapısının oluşup oluşmadığını değerlendiriyor. Buna göre sol omuzun 110 bin dolar civarında, baş kısmının 125 bin dolar yakınında ve daha düşük kalan sağ omuzun 80 bin dolar bölgesinde şekillendiği aktarılıyor.

Yükselen boyun çizgisi ise 57 bin 886 dolardaki yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle çakışıyor. Bu nedenle 58 bin dolar çevresi, fiyatın bir sonraki yönü açısından belirleyici bir alan olarak görülüyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme seviyeleri, teknik analizde fiyatın bir yükseliş ya da düşüşten sonra hangi oranlarda geri çekilebileceğini ölçmek için kullanılan referans alanlarıdır. Yüzde 61,8 seviyesi, piyasada en sık izlenen eşiklerden biri kabul edilir.

Bununla birlikte söz konusu formasyon henüz kesinleşmiş değil. Teknik görünümün teyit edilmesi için Bitcoin’in boyun çizgisinin altında güçlü bir kapanış yapması gerekiyor. 58 bin dolar bölgesinin korunması ise düşüş yönlü yapıyı zayıflatabilir ve fiyatın yeniden sağ omuz bölgesine doğru toparlanma denemesi yapmasına alan açabilir.

Bitcoin için omuz baş omuz yapısının teyit kazanması, fiyatın 57 bin 886 dolar yakınındaki boyun çizgisinin altına belirgin biçimde inmesine bağlı görünüyor.

Olası bir kırılma halinde aşağı yönlü teknik projeksiyonlar 39 bin 245 dolar ve 28 bin 38 dolar seviyelerine işaret ediyor. Bu alanlar sırasıyla yüzde 78,6 ve yüzde 88,7 Fibonacci geri çekilme bölgelerine denk geliyor. Ancak bu seviyeler kesin hedef değil, teknik hesaplamalara dayalı olası destek alanları niteliği taşıyor.

Teknik seviyeDeğerAnlamı
Ana destek58 bin dolarKısa vadede yön tayini açısından kritik bölge
Boyun çizgisi57 bin 886 dolarFormasyon teyidi için izlenen eşik
Aşağı yönlü projeksiyon 139 bin 245 dolarYüzde 78,6 Fibonacci bölgesi
Aşağı yönlü projeksiyon 228 bin 38 dolarYüzde 88,7 Fibonacci bölgesi

Kısa vadede 62 bin 500 dolar bölgesine tepki ihtimali izleniyor

Diğer teknik değerlendirmede, Bitcoin’in 58 bin 800 dolar civarındaki likidite alanını test ettikten sonra toparlandığı ve 62 bin 500 ile 63 bin dolar aralığına doğru hareket edebileceği belirtiliyor. Bu bölge, yüksek hacimli düğüm alanı ve 30 Haziran pivot noktası çevresinde bulunuyor.

Analiste göre 59 bin doların altına sarkan sert hareketin ardından gelen toparlanma, kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak 62 bin 500 ile 63 bin dolar bandından gelebilecek olası bir geri çevrilme, daha düşük dip riskini canlı tutuyor ve kısa vadeli görünümün zayıf kalmasına yol açıyor.

62 bin 500 ile 63 bin dolar aralığında oluşabilecek bir geri çevrilme, Bitcoin’de 57 bin doların altına yeni bir sarkma ihtimalini masada tutuyor.

Bu senaryoda 57 bin doların altı yeniden gündeme gelirken, daha geniş aşağı yönlü hedef olarak 50 bin doların alt bölgesi öne çıkıyor. Buna karşılık fiyat ilk direnç alanını aşar ve burada geri çekilme yaşamazsa, izlenecek bir sonraki bölge 64 bin dolar civarında yer alıyor.

64 bin dolar yakınındaki genişletilmiş yeniden test bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması ise kısa vadeli düşüş senaryosunu zayıflatabilir. Mevcut tabloda piyasa, 58 bin dolar desteği ile 62 bin 500 dolar üstündeki direnç alanı arasında yön arayışını sürdürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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