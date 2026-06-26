Bitcoin 58 bin dolar yakınındaki destek bölgesinde tutunurken 62 bin 500 dolara tepki yükselişi ihtimali korunuyor

Bitcoin, 58 bin dolar civarında kritik bir destek alanında işlem görürken piyasada iki ana senaryo öne çıkıyor. Kısa vadede 62 bin 500 dolara doğru bir tepki yükselişi gündemde kalırken, bu bölgenin korunamaması halinde daha derin bir düzeltme riski izleniyor.

58 bin dolar çevresinde kritik teknik eşik

Analistler, Bitcoin grafiğinde geniş ölçekli bir omuz baş omuz yapısının oluşup oluşmadığını değerlendiriyor. Buna göre sol omuzun 110 bin dolar civarında, baş kısmının 125 bin dolar yakınında ve daha düşük kalan sağ omuzun 80 bin dolar bölgesinde şekillendiği aktarılıyor.

Yükselen boyun çizgisi ise 57 bin 886 dolardaki yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle çakışıyor. Bu nedenle 58 bin dolar çevresi, fiyatın bir sonraki yönü açısından belirleyici bir alan olarak görülüyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme seviyeleri, teknik analizde fiyatın bir yükseliş ya da düşüşten sonra hangi oranlarda geri çekilebileceğini ölçmek için kullanılan referans alanlarıdır. Yüzde 61,8 seviyesi, piyasada en sık izlenen eşiklerden biri kabul edilir.

Bununla birlikte söz konusu formasyon henüz kesinleşmiş değil. Teknik görünümün teyit edilmesi için Bitcoin’in boyun çizgisinin altında güçlü bir kapanış yapması gerekiyor. 58 bin dolar bölgesinin korunması ise düşüş yönlü yapıyı zayıflatabilir ve fiyatın yeniden sağ omuz bölgesine doğru toparlanma denemesi yapmasına alan açabilir.

Bitcoin için omuz baş omuz yapısının teyit kazanması, fiyatın 57 bin 886 dolar yakınındaki boyun çizgisinin altına belirgin biçimde inmesine bağlı görünüyor.

Olası bir kırılma halinde aşağı yönlü teknik projeksiyonlar 39 bin 245 dolar ve 28 bin 38 dolar seviyelerine işaret ediyor. Bu alanlar sırasıyla yüzde 78,6 ve yüzde 88,7 Fibonacci geri çekilme bölgelerine denk geliyor. Ancak bu seviyeler kesin hedef değil, teknik hesaplamalara dayalı olası destek alanları niteliği taşıyor.

Teknik seviye Değer Anlamı Ana destek 58 bin dolar Kısa vadede yön tayini açısından kritik bölge Boyun çizgisi 57 bin 886 dolar Formasyon teyidi için izlenen eşik Aşağı yönlü projeksiyon 1 39 bin 245 dolar Yüzde 78,6 Fibonacci bölgesi Aşağı yönlü projeksiyon 2 28 bin 38 dolar Yüzde 88,7 Fibonacci bölgesi

Kısa vadede 62 bin 500 dolar bölgesine tepki ihtimali izleniyor

Diğer teknik değerlendirmede, Bitcoin’in 58 bin 800 dolar civarındaki likidite alanını test ettikten sonra toparlandığı ve 62 bin 500 ile 63 bin dolar aralığına doğru hareket edebileceği belirtiliyor. Bu bölge, yüksek hacimli düğüm alanı ve 30 Haziran pivot noktası çevresinde bulunuyor.

Analiste göre 59 bin doların altına sarkan sert hareketin ardından gelen toparlanma, kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak 62 bin 500 ile 63 bin dolar bandından gelebilecek olası bir geri çevrilme, daha düşük dip riskini canlı tutuyor ve kısa vadeli görünümün zayıf kalmasına yol açıyor.

62 bin 500 ile 63 bin dolar aralığında oluşabilecek bir geri çevrilme, Bitcoin’de 57 bin doların altına yeni bir sarkma ihtimalini masada tutuyor.

Bu senaryoda 57 bin doların altı yeniden gündeme gelirken, daha geniş aşağı yönlü hedef olarak 50 bin doların alt bölgesi öne çıkıyor. Buna karşılık fiyat ilk direnç alanını aşar ve burada geri çekilme yaşamazsa, izlenecek bir sonraki bölge 64 bin dolar civarında yer alıyor.

64 bin dolar yakınındaki genişletilmiş yeniden test bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması ise kısa vadeli düşüş senaryosunu zayıflatabilir. Mevcut tabloda piyasa, 58 bin dolar desteği ile 62 bin 500 dolar üstündeki direnç alanı arasında yön arayışını sürdürüyor.