Terra Luna Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte %0,5 oranında düştü ve 0,00008144 dolara gerilemesi de son yedi günde %6’lık bir değer kaybını temsil ediyor. Bu durum LUNC için kötü bir haftaya işaret ediyor, ancak altcoin birkaç aydır düşüşle karşı karşıya. LUNC fiyatı son iki haftada %9 ve yılın başından bu yana %43 düştü.

LUNC’da Piyasa Değeri Düşüşü!

Altcoinde yaşanan düşüş, Ocak ayından bu yana büyük kazançlar elde eden çoğu büyük kripto para birimi (örneğin Bitcoin, Ethereum, XRP) ile birlikte meydana geldi ve LUNC’ın piyasa değeri de bu ay ilk kez Eylül 2022’de 500 milyon doların altına düştü.

Böyle bir düşüş, LUNC için çok olumsuz bir tablo çizebilir. Kripto paranın herhangi bir iyileşme görmesi için tamamen bir USTC’ye ilişkin önemli gelişmelere bağlı. Teknik göstergeleri ele alan uzmanlar, LUNC için çok yakın bir gelecekte gerçekten toparlanma ön görüyor. Kripto paranın göreceli güç endeksi, dün 30’a çok yakın düştükten sonra yeniden yükselmeye başladı. Bu durumda bir tür momentum toparlanmasına işaret ediyor gibi görünebilir.

Aynı zamanda LUNC’ın 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının önemli ölçüde altına düştü. Bu da aşırı satıldığı ve yakın zamanda toparlanacağı anlamına gelebilir. Öte yandan bu olumlu duygu LUNC’ın düşmeye devam eden ve yıl boyunca hemen hemen istikrarlı bir şekilde düşen destek seviyesi ile çelişiyor gibi görülebilir.

LUNC Coin Yorum!

Bununla birlikte LUNC, 0.000080 dolar destek seviyesinden geçerse 0.000070 dolara düşme olasılığıyla birlikte oldukça sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Ancak takipçileri ve destekçileri, ağının önemli ölçüde gelişme faaliyetine tanık olmaya devam etmesiyle, düşüşten çok uzak olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

Benzer tür faaliyetler Terra Luna Classic’in, ağı üzerinde inşa edilmeye devam eden yeni platformlarla, toparlanma söz konusu olduğunda uzun vadeli bir işlem olduğunu gösterebilir. Geliştirilmesiyle ilgili yeni teklifler de sunulmaya ve kabul edilmeye devam ediyor. Ayrıca en son ilgili tedbirler zincirinde yönetişimin ademi merkeziyetçiliğini artırabilir.