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Terra Classic (LUNC) topluluğu imkansızı başarmak için çarpıcı adımlar atarken, yeni duyurular ve projeler heyecan yaratıyor.

IBC Yeniden Faal Hala Gelecek: Neden Önemli?

Terra Rebels’in temel geliştiricisi Edward Kim, Terra Classic’in Inter Blockchain Communication (IBC) kanallarını yeniden etkinleştirmek için yeni bir teklif sundu. IBC, farklı blok zinciri ağları arasındaki diyaloğu sağlayan bir sistem. Teklif, Mayıs ayındaki Terra-LUNA krizi sırasında devre dışı bırakılan Osmosis, Crescent ve Juno için IBC’leri yeniden açmayı amaçlıyor. Terra Classic topluluğu, zincirdeki projeleri geri getirerek kullanım alanları ve işlevselliği artırmayı amaçlıyor. Ayrıca bu uygulama, LUNC yakım oranını artıracak ve LUNC fiyatının FTX krizinin ardından gelen satış baskıdan kurtulmasına yardımcı olacak. Edward Kim’in, Terra Classic ile Cosmos tabanlı zincirler Osmosis, Crescent ve Juno arasındaki IBC’leri yeniden etkinleştirme teklifi toplulukta büyük ilgi gördü. Terra-LUNA krizi sırasında kanallar devre dışı bırakılmıştı. Terra Rebels, Osmosis ve Notional Labs, IBC’leri yeniden etkinleştirmek için L1/L2 zincir güncellemesi üzerinde çalışıyor.

IBC kanalları, genel v23 yazılım yükseltmesinden ayrılacak. Edward Kim, Cosmos ekosistemindeki sürekli değişiklikler ve Cosmos ekosistemiyle pariteye ulaşmak için gereken testler nedeniyle bunun gerekli olduğuna inanıyor. Teklif topluluk tarafından kabul edilirse, geliştiriciler IBC kanallarını 5 Aralık’ta tahmin edilen 10.542.500 blokta yeniden açacaklar. Ancak, v23 ağ yükseltmesi kullanıma sunulana kadar geçerli olmayacak. Teklif, Terra Classic topluluk üyelerinden çoğunluğunun onayını aldı. Oylama sonrası, kanalların açılması bekleniyor. Uzmanlara göre, bu durum gerçekten de ekosistemdeki işlevselliği artıracak ve yakım oranlarını artırmaya yardımcı olacak. Sonuçta, zincir üstü hacimde önemli bir artış olacak ve zincir üstü vergi/yakım uygulaması nedeniyle daha büyük yakımların yapılmasına yol açacak. Sonuç olarak, LUNC fiyatı ivme kazanacak.

Projeler ve İyimserlik, Devam Ediyor!

Terra Classic’in fiyatı da FTX’in çöküşü nedeniyle düştü. Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının iki yılın en düşük seviyesine düşmesiyle kan kaybetmeye devam ediyor. LUNC fiyatı şu anda son 24 saatte yaklaşık %3 ve son bir haftada %14 düşüşle an itibariyle 0,000149 dolardan işlem görüyor. Bu arada topluluk, Aralık ayında LUNC fiyatlarında büyük bir artış olacağı konusunda umutlu.