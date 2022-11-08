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Tecrübeli Analistten Bitcoin’deki Büyük Değişim için Altın Vurgusu: Tarih de Verdi!

2021'in Mayıs ayında yaşanan Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle yakından takip edilen kripto para analisti Dave the Wave'den BTC için ralli müjdesi geldi.
19:00
8 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021’in Mayıs ayında yaşanan Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto paranın büyük bir kılımın eşiğinde olduğunu öne sürerek yakın zamanda mini bir ralli yaşanacağını söyledi.

Bitcoin’deki Klasikleşen Anlatının Değişimi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, 129 binden fazla Twitter takipçisine en büyük kripto paranın bir olgunlaşma sürecinden geçerken, Bitcoin’in büyük bir trend değişiminin ortasında olabileceğini söyledi. Analiste göre, BTC’nin dört yıllık bir süre içinde patlama ve çöküş döngülerinden geçme eğilimi sona eriyor olabilir. Dave the Wave, BTC‘nin artık geçmişte olduğu gibi devasa yükselişlerin fitilini ateşlemek yerine mini-parabolik ralliler yaptığı bir eğilime doğru ilerliyor olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Doğal olarak bir anlatının gerçekleşmesini arzuluyoruz ancak unutmayın, BTC piyasasının artan olgunlaşması, ister dört yıllık ister uzayan olsun çok yıllı döngü teorisini geçersiz hale gelmesini sağlayabilir. Ya giderek ‘düzensizleşen’ bir piyasada başka bir mini parabolik kırılım olursa bu anlatı ne olacak?

Dave the Wave’e göre, Bitcoin’in davranışındaki değişim büyük ölçüde spekülatörlerin BTC üzerine büyük bahis yapmayı istemelerinden etkilenecek. Analist, en büyük kripto paranın bir varlık olarak olgunlaştıkça spekülatörlerin sonunda büyük BTC alım satımları yapmaktan çekinerek geri adım atacaklarını tahmin ediyor:

Spekülatif olaylar daha sıklaştıkça, büyüklükleri de biraz daha kısıtlı hale gelebilir. Toplam volatilite düşecektir. Bu ‘döngüde’ önceki döngüye göre artan döngü içi volatilite olarak düşünülebilecek şey, aynı zamanda bu büyük döngünün tamamen kırılımı olarak da okunabilir. Bunun aksine, mevcut ‘döngü’ bir tür geçiş olarak da düşünülebilir. Bu, daha karmaşık ve büyük döngüler kavramına tamamen meydan okuyan bir şey.

Analist, işaret ettiği senaryoda, son günlerde görülen türden mini parabollerin 4 yıllık döngülerin yerini almasını ve bu mini parabollerin spekülatif dönemlerdeki  volatiliteyi düşürmesini bekliyor. Dave the Wave’e göre fiyatın keşif sürecinde gitti bu yolda Bitcoin’in fiyatındaki volatilite düşecek, kitlesel benimseme olacak ve altının izinde tam sermayelendirilmiş şekle bürünecek.

Parabolik Ralli için Tarih de Verdi

Dave the Wave’in yukarıda paylaştığı grafiğine bakıldığında, haftalık logaritmik hareketli ortalama yakınsama sapması (LMACD) göstergesinin yukarı doğru kesiştiği 12 Aralık’ta Bitcoin için mini bir parabolik rallinin potansiyel başlangıcı görülüyor. Bu parabolik rallinin Bitcoin’in iki ay içinde yaklaşık 5 bin dolardan 14 bin dolara yükseldiği 2019’un Nisan ayında gerçekleşen ralliye benzer eğilimde olduğu görülüyor.

LMACD, bir varlığın eğilimindeki, gücündeki ve momentumundaki değişiklikleri ortaya koymak için tasarlanmış bir göstergedir.

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