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Stellar (XLM)

Stellar ağında 30 günlük stabilcoin hacmi $4.92 milyara çıktı, XLM $0.24 hedefini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar ağında 30 günlük stabilcoin hacmi $4.92 milyara yükseldi.
  • 📈 XLM son 24 saatte %8.14 artarak $0.1983 seviyesinde işlem görüyor ve $XLM için $0.24 hedefi izleniyor.
  • 🔍 Dört saatlik grafikteki yuvarlak dip kırılımı, kısa vadeli teknik görünümü destekliyor.
  • 🌍 Ağdaki transfer artışı, Stelların ödeme altyapısına yönelik kullanımın güçlendiğine işaret ediyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Stelların yerel tokeni XLM, teknik kırılma ve artan alım ilgisinin desteğiyle yukarı yönlü bir görünüm sergiliyor. XLM, haberin hazırlandığı sırada $0.1983 seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte %8.14 yükseldi. Günlük işlem hacmi $517.25 milyon, piyasa değeri ise $6.73 milyar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde yukarı yönlü sinyal öne çıktı
2 Ağ kullanımında stabilcoin hareketliliği arttı
3 Piyasadaki genel toparlanma XLM’yi destekledi

Teknik görünümde yukarı yönlü sinyal öne çıktı

Kripto para analisti Alpha Crypto Signal, dört saatlik grafikte yuvarlak dip formasyonunun yukarı kırıldığını ve bunun olası bir trend dönüşüne işaret ettiğini belirtiyor. Bu yapı, teknik analizde düşüşün zayıflayıp alıcıların güç kazandığı dönemlerde izlenen formasyonlardan biri olarak biliniyor.

Alpha Crypto Signal, dört saatlik grafikte tamamlanan yuvarlak dip kırılımının XLM için olası bir trend değişimine işaret ettiğini ve yükseliş yapısının korunması için temel destek seviyesinin izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Yükseliş hareketinin güçlü alım hacmiyle desteklenmesi, kısa vadeli görünümü güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. XLM ayrıca 20 periyotluk üssel hareketli ortalamanın ve 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu görünüm, ivmenin toparlandığını ve kısa vadeli teknik tablonun güçlendiğini gösteriyor.

Analistler, fiyatın kırılım bölgesine doğru olası bir geri çekilme yaşaması halinde bu alanın yeni bir alım noktası olarak izlenebileceğini değerlendiriyor. Yuvarlak dip formasyonunun boyun çizgisi üzerinde kalındığı sürece yükseliş senaryosunun geçerliliğini koruyabileceği, bir sonraki teknik hedefin ise $0.24 olduğu ifade ediliyor.

Ağ kullanımında stabilcoin hareketliliği arttı

MSB Intel verileri, Stellar ağındaki stabilcoin faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Son 30 gündeki işlem hacmi $4.92 milyara ulaşırken, bu rakam önceki aya göre %32.61 artışa işaret etti.

Stellar, sınır ötesi ödemeler ve düşük maliyetli dijital transferler için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki stabilcoin kullanımındaki artış, kullanıcıların hızlı ve görece ucuz transferler için bu altyapıya daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlıklardır. Sınır ötesi ödeme ve zincir üstü transferlerde fiyat oynaklığını azaltabildikleri için sık kullanılırlar.

GöstergeSeviye
XLM fiyatı$0.1983
24 saatlik değişim%8.14 artış
24 saatlik işlem hacmi$517.25 milyon
Piyasa değeri$6.73 milyar
30 günlük stabilcoin hacmi$4.92 milyar
Aylık artış%32.61
Teknik hedef$0.24

MSB Intel verileri, Stellar ağındaki stabilcoin işlem hacminin 30 günde $4.92 milyara ulaştığını ve aylık bazda %32.61 yükseldiğini ortaya koyuyor.

Piyasadaki genel toparlanma XLM’yi destekledi

Ağ etkinliğindeki artışla birlikte kripto para piyasasındaki genel koşullar da XLM’nin performansını destekledi. Özellikle Bitcoin’de son düşüş döneminin ardından görülen toparlanma, altcoinlerde risk iştahını artıran unsurlardan biri oldu.

XLM’deki son yükseliş, hem teknik göstergelerdeki iyileşme hem de Stellar ağındaki işlem aktivitesindeki büyümeyle birlikte değerlendiriliyor. Kısa vadede piyasanın odağında, fiyatın kritik destek bölgesinin üzerinde kalıp kalamayacağı ve $0.24 hedefi yönündeki hareketin sürüp sürmeyeceği bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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